El polémico enfrentamiento registrado entre el youtuber chihuahuense, Chumel Torres y la senadora juarense por Morena, Bertha Caraveo Camarena, agregó a un entusiasta invitado, el afamado actor también juarense Joaquín Cosío, célebre por muchas películas, en particular por la que más aplausos ha recibido, “El Infierno”, y su papel ahí como “El Cochiloco”.

Colocó el también fiel cliente de El Kentucky y sus margaritas dulzonas un tuitazo sobre el tema contra la legisladora electa en el 2018: “Me da pena su actuar señora. Lo digo como chihuahuense. Por poquito que sea el poder, enloquece”.

Chumel Torres prendió la mecha hace días lanzando fuertes adjetivos a Bertha como reacción al fervoroso respaldo en tribuna de la senadora al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

“Yo soy de Chihuahua y tus p... no me representan; Usted no ama a México, ama a López Obrador”, fue lo menos que dijo el politizado youtubero.

La senadora respondió con una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR) que fue aceptada el 9 de marzo por el concepto de “apología del delito o de algún vicio” y fue solicitada la intervención de la “Comisión de Ejecutiva de Atención a Víctima”.

A Cosío y muchos otros no les ha parecido nada bien la sobredimensión de Caraveo a la crítica de Torres, quizá excedida en calificativos, pero dentro de los rangos que se mueve el mundo político.

Con ese tipo de reacciones, acompañadas de todo el poder presidencial, al rato no podrá hablar ni Brozo.

En aras de demostrar firmeza y liderazgo, Alfredo “El Caballo” Lozoya, tomó su teléfono celular, marcó y puso el aparato en altavoz para que sus invitados en su residencia de Nuevo México escucharan la conversación.

El excandidato a gobernador por el Movimiento Ciudadano en la campaña electoral del año pasado marcó al jefe de jefes de esa organización política en el país, Dante Delgado Ranuro.

También senador de la República, respondió Dante al telefonazo pero no fue más allá de lo que puede ir un lagartón de su nivel: saludos a todos, que estén bien, échenle ganas...adiós.

Lozoya dijo a Dante que la reunión tenía el objetivo de seguir fortaleciendo al movimiento naranja en Chihuahua y continúan firmes como nunca hacia los desafíos venideros.

Dante Delgado no dijo una sola palabra que lo comprometiera indudablemente por el impredecible proceso legal que enfrenta en Nuevo México su excandidato a la gubernatura por Chihuahua. Podrá librarlo en el mejor de los casos pero el historial se queda imborrable.

Los invitados por Lozoya a su casa en Nuevo México, pegadito a El Paso, no se sintieron nada cómodos con la vigilancia presencial policiaca mantenida afuera de la residencia, así que sean peras o sean manzanas tampoco se explayaron al momento de las conversaciones y los “acuerdos” finales.

Sigue siendo presidente del MC en Chihuahua, Francisco “Pancho” Sánchez, quien sí estuvo en la reunión de Nuevo México, pero aseguran naranjas cercano a Delgado que este mismo año habrá de ser relevado.

Ese es el escenario objetivo para el todavía líder del MC chihuahuense, Alfredo Lozoya.

Más de 25 mil migrantes indocumentados “asegurados” en El Paso que cruzaron por Ciudad Juárez durante solo un mes, enero, debieran hablar de una sólida oficina migratoria en el lado mexicano. En cuatro meses fueron más de 75 mil.

El órgano responsable para atender el tema es el Instituto Nacional de Migración (INM), pero es algo así menos que un cero a la izquierda al menos para contener la problemática.

Se habla mucho del INM, pero desafortunadamente es en sentido negativo, corrupción y muchísima desorganización que, obviamente, da pie a lo primero. Algunos coyotes detenidos han confesado la complicidad del Instituto de Migración para los traslados de los indocumentados por todo el territorio mexicano hasta el Río Bravo.

Hace unos días fue presentada la juarense Josefina Martínez como directiva del INM en la delegación Chihuahua, no como delegada, pero sí con grado de jefa de área. Llega patrocinada por los buenos oficios del súper delegado federal, Juan Carlos Loera de la Rosa y su hermano Manuel, con los mismos apellidos.

Esa relación debiera permitir a la nueva funcionaria desplegar las acciones necesarias para poner orden en casa; ayudar a los migrantes en los diversos albergues distribuidos en la ciudad y mitigar las incontables penurias que sufren al caer en manos de los traficantes de personas.

Debiera, sí, aunque ahora la voluntad en el INM es manejada de acuerdo a reglas militares. El delegado estatal es el contralmirante, Salvador González Guerrero, quien relevó a otro militar, Pedro Alberto Alcalá López; y este sucedió al único civil en el cargo durante el actual régimen encabezado por la Cuarta Transformación, Héctor Padilla.

Tantos cambios exhiben desorden, y el desorden es cómplice de la ilegalidad. Tres años, o seis, o más en las mismas condiciones, solo que ahora agravadas por la crisis migratoria y su invitada fatal, la pandemia.

Pueden verse en La Columna versión digital un par de fotos en las que aparece el abogado capitalino Jorge Emilio Hernández, quien representa los intereses de la escandalosa financiera Aras y ahora también a un ala del Partido Verde Ecologista.

Una de las imágenes es del pasado lunes. En una rueda de prensa realizada en la capital del estado, la exdirigente del PVEM, la juarense María Ávila Serna, es acompañada por Hernández Mata durante el anuncio de una impugnación a los procesos internos del partido.

Otra foto es de septiembre del año pasado, en una de las apariciones del ahora desaparecido director ejectivo (CEO) de Aras, Armando Gutiérrez Rosas, cuando la financiera todavía aseguraba que regularizaría su situación de impago en la que permanece.

Los conocedores del entramado electoral estatal, donde siempre han tenido cabida los minipartidos manejados como negocios familiares, dicen que el abogado ya tiene experiencia en esta materia.

Antes, Hernández Mata había sido representante del Partido Nueva Alianza (en extinción) ante el Instituto Estatal Electoral. Luego desapareció un tiempo de la escena pública hasta el año pasado que se identificó como abogado de la financiera.

El que ahora salga en el Partido Verde, del lado de Ávila Serna, no es sorpresivo en el plano electoral, cuando la exdirigente pelea en tribunales el control de las siglas que durante más de una década tuvo a su nombre, como si fuera una franquicia comercial y no una agrupación política.

Pero sin duda afecta a la imagen de la juarense que muy seguramente no midió bien el impacto de la figura de Hernández Mata como representante y defensor de su causa.

No hace mucho, el abogado seguía jugando al gato y al ratón con la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Superior de Justicia, para evitar siquiera las notificaciones a la moral Aras y a las personas físicas involucradas en el mayor fraude financiero de las últimas décadas en Chihuahua.

Si tan marrullero como Aras está el proyecto para recuperar el PVEM, no es difícil anticipar cuáles serán los resultados que habrá de obtener el disminuido grupo de Ávila Serna.

Bastante falta le hace a las colonias el contacto permanente de los funcionarios municipales, pues solo así se logran mejoras y soluciones a problemas sociales que de otra forma quedan arrumbados por siglos en los escritorios de la burocracia.

Prueba de esa necesidad está en las colonias Lucio Cabañas y Sol del Poniente, donde en días pasados estuvo armándose un plan para lanzar una campaña dedicada a la prevención del embarazo a temprana edad, que terminó reforzándose con otras acciones en el sector.

La Dirección de Gestoría de Atención Ciudadana, a cargo del morenista Mauricio Padilla, junto con la titular del Departamento de Personas Vulnerables que encabeza Flor María Rodríguez González, serían las cabezas de la campaña contra el embarazo adolescente.

Pero luego de unos días de trabajo en tierra con el personal operativo, llevaron hasta el director de Desarrollo Social, Arturo Urquidi, los reclamos sociales más apremiantes, entre ellos la falta de alumbrado público que siempre genera problemas de seguridad.

Bastaron unas cuantas gestiones para lograr una inversión jamás vista en el abandonado sector poniente, a fin de llevar alumbrado público en caliente en respuesta a las necesidades exhibidas por la gente.

Sin duda es una buena decisión cambiar el rumbo del abandono por el de la atención de cerca al ciudadano. Es algo digno de replicarse.