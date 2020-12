¡Por favor! Quiero bonita mi ciudad

Por años nuestra ciudad ha sido descuidada por todos los gobiernos, el trabajo realizado lo politizan como logro, si esto fuera distinto Juárez sería bonita. Nuestra realidad azotada por la violencia nos empujó a los ciudadanos a cuidar solo nuestra casa, decorarla y hacer lo mejor posible, pero solo de la puerta hacia dentro, al igual que en nuestro trabajo, tienda, negocio, comercio u oficina. Provocando un mínimo de interés ciudadano para reclamar o proponer a las autoridades correspondientes la revitalización de las avenidas principales para que estas sean decoradas y bonitas, para que, en ciertas fiestas, los fronterizos estemos orgullosos del avance e interés por nuestra ciudad. Al igual que el centro de la ciudad, si es que aún existe uno, que sea impresionantemente bonito, aprovechar todos los mexicanos provenientes de los Estados Unidos para que su primera impresión sea positiva que refleje un cambio y no tratar de evitarla, porque esto no solo provoca impulso a la economía local, da una impresión positiva de nosotros la gente.

Considero que es momento que una ciudad tan maltratada como la nuestra tenga una digna vestimenta, esto se hace con inversión, con presupuesto público, con relación con la ciudadanía organizada, con los empresarios, con los vecinos para que sean utilizados los presupuestos participativos, pero nada de esto es visible, la gente no tiene la menor idea de que existe o cómo estamos, es decir, sí hay forma de hacerlo. Desgraciadamente las elecciones se avecinan y parte de los presupuestos, intereses organizados no son destinados correctamente o no son tratados como deberían, pero no solo eso, las campañas electorales tendrán que cambiar por la contingencia, de igual forma, la crisis humanitaria por la que pasamos y pasaremos no serán como antes, por tanto, las campañas electorales tendrán que ser permanentes y la mayoría de las veces con recursos públicos. ¿Qué hacer? A posteriori diseñar la gobernanza de forma apropiada por medio de políticas públicas preventivas, así la ciudad tenga un reflejo de nuestra inversión pública, que las finanzas públicas estén sanas y bien destinadas, un fuerte combate a la corrupción con una administración pública colegiada y lanzar una campaña en la que Ciudad Juárez sea una frontera bonita. Imaginemos esto, utilizar una estrategia en la que se enfoque en los tipos de cambios, teniendo en cuenta que nuestra ciudad continúa creciendo horizontalmente y de forma descontrolada. La modernización en los gobiernos municipales y estatales tendrán que enfocarse en: 1. Cambios sociales; 2. Cambios sociales de transiciones políticas; 3. Cambios en los servicios sociales. Eliminamos automáticamente un gran porcentaje de corrupción gubernamental, instalación de tecnologías administrativas que generen mapeo y recaudación. Con esto, los gobernantes podrán demostrar a la ciudadanía que su administración cuenta con diversas partidas presupuestarias para invertir en adornar las principales avenidas de la ciudad y el centro.

Las personas se preguntan constantemente, principalmente las que por cierto tiempo viven fuera de la ciudad y regresan: ¿por qué Ciudad Juárez continúa igual de feo? Es muy sencillo, los gobiernos son cortos, la corrupción cada vez pesa más, no se toman en cuenta los factores demográficos, los culturales, los tecnológicos y los ideológicos, todos estos que necesitan ser atendidos y que al no hacerlo tenemos consecuencias como la apatía tanto en el gobierno como en la ciudadanía, aumento de la violencia e inseguridad, alumbrado público, baches y pavimentación y desempleo. Problemas que tenemos por más de 30 años consecutivos. ¿Es culpa de los gobiernos? Sí. Durante todos estos años al no diseñar políticas públicas efectivas, las modificaciones solo fueron para mal, el divorcio entre la ciudadana y el gobierno. Este tipo de acciones hace que la ciudadanía continúe separada, no confiemos en los políticos, en los gobiernos y mucho menos entendamos por qué tienen a su cargo una ciudad que no es bonita.

Los candidatos interesados en estas posiciones de gobernar a los problemas de todos nosotros los ciudadanos, deben entender que los compromisos deben ser ante la ley, para que el Congreso pueda aprobar herramientas para que las próximas generaciones se obliguen a ser mejores gobernantes y no dejarles trampas políticas, tal como sucede década tras década. Aprovechemos que la contingencia tuvo una convergencia en las formas de hacer negocios, de trabajar y de cuidarnos, por tanto los gobiernos deben entender que dichas formas y sus agendas se hicieron obsoletas drásticamente, necesitamos aprovecharlas para evitar la corrupción de forma masiva, y al menos darle al ciudadano, a las comunidades lo que merecemos, una ciudad bonita.