Por amor a México. A cinco años de un cambio de paradigma

Ciudad de México.- Hoy será la concentración en el Zócalo para celebrar el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, en la que celebraremos que hace 5 años fue elegido como Presidente de México. Este acto marca el inicio de una etapa de cierre de trabajos, pero los esfuerzos que deben continuar reflejándose en beneficio de la población.

Este sexenio ha sido nombrado como la Cuarta Transformación. Al hablar de las otras transformaciones nos referimos a una primera en la que México se autodetermina como una nación independiente, una segunda en la que se separa la iglesia del Estado mediante las leyes de Reforma y una tercera que sentó las bases sobre las que se renovó nuestro país, que hasta ese momento, solo articulaba sus acciones de gobierno para defender los intereses de unos cuantos.

La Revolución fue un movimiento armado que dejó claro que en México, y en el resto del mundo, las decisiones no deben y no pueden ser tomadas para el beneficio de unos pocos a costa de los muchos que habitamos en este territorio. Si ese es el caso, esos muchos pasarán factura.

Como resultado, se estructuró el país para que los obreros, los campesinos, los comerciantes y la ciudadanía en general tuvieran la posibilidad de involucrarse en las decisiones del país. Un derecho justo y bien ganado por el pueblo. Lamentablemente, poco a poco, se fue tergiversando este principio, lo que ocasionó que, con el disfraz de obrero, un líder sindicalista fuese quien decidiera.

De igual modo ocurrió con el resto de los sectores sociales que debían participar en el ejercicio del poder. Eran sus líderes, con base en sus intereses personales los que negociaban, importándoles poco los que decían representar.

Una Cuarta Transformación de la vida pública de México era necesaria. El proyecto de país que ofrecía el actual Presidente fue entendida por muchos, porque reflejaba su realidad: un México desigual en el que no se pudieron concretar los ideales de la Revolución. La igualdad sustantiva nos era lejana.

Triunfo esa visión. Triunfó la propuesta de hacer las cosas diferentes y, para nuestra frontera, que fue el lugar donde el Presidente decidió iniciar su campaña, gozará de mejores condiciones de vida. Para eso era necesario realizar este cambio de paradigma. Mencionaré solamente 5 puntos que han influido positivamente en nuestra frontera y de los que, a título personal, considero debieron atenderse de ese modo con anterioridad.

Empezaré con el más polémico: Abrazos, no balazos. Si dejásemos de ver a la gente como criminales y les observáramos como víctimas del tiempo y el espacio en el que les tocó vivir, y la comenzamos a entender a partir de las condiciones en las que se desarrolló, caeremos en cuenta que tiene sentido apostar por la reconstrucción del tejido social. Nadie es malo por naturaleza, el ambiente en el que nos desarrollamos influye en nuestras posturas. Sin oportunidad, para muchas familias, algunas actividades fuera de la ley es la única forma en la que pueden llevar el pan a la mesa. Sin duda, es el momento de atender las causas y con ellas la realidad de las personas que forman parte de nuestra comunidad (nos guste, las discriminemos o no). De no atender el origen de los problemas, estaremos condenados a repetirlos de forma permanente y cíclica.

En ese orden de ideas, la política laboral también debía cambiar, se aumentó el salario mínimo en esta frontera a 312 pesos al día y se mejoró las condiciones de millones de trabajadores. Se dio más días de vacaciones, licencias de maternidad y paternidad adecuadas. Se dignificó el trabajo, reduciendo la posibilidad de incidir en alguna actividad delictiva.

Esa es la misma óptica con la que se observa la migración, partiendo de que nadie abandona su hogar por gusto, al menos en este país, en el que no existe garantía de seguridad para las personas en calidad migratoria. Celebro que por primera vez no sean tratados como delincuentes.

Un peso fuerte a nivel internacional, que en una época en la que se disparó la inflación, ha permitido estabilidad en los hogares mexicanos.

El incremento del ingreso familiar es la cereza del pastel de esta administración. Hablo de las pensiones y/o programas de bienestar de las familias, que ahora son universales, sin intermediarios. Debemos festejar que se transformaron en derechos constitucionales para evitar el lucro electoral con ellos. Todos estos factores han solidificado una visión de país que cada vez está más cerca de nuestros anhelos que de hace muchos años deseamos que sean una realidad. Que el poder sea del pueblo, para el pueblo y, sobre todo, con el pueblo. Tenemos mucho que festejar en estos 5 años de Cuarta Transformación.