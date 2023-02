El trabajo de todo funcionario público, regidores y todo el Ayuntamiento debe ser un trabajo firme y fuerte por nuestra ciudad, olvidarse un poco de la grillita entre partidos y mitómanos políticos que mienten y engañan, todo por mantener una cuota de poder; muchos funcionarios iniciaron su cuenta regresiva por buscar un lugar en las listas de sus partidos, por ende, buscarán ver cómo hacerle para lograr simpatía al interior y exterior de estos mismos partidos.

Cualquier aspiración es válida, pero lo que no es válido es que sólo se pongan a chambear cuando son tiempos preelectorales; por amor a Juárez debemos trabajar siempre, por amor a Juárez debemos luchar por cada colonia y en serio cambiarles la vida, por amor a Juárez defendamos lo nuestro y exijamos lo que merecemos, por amor a Juárez generemos las mejores condiciones para jóvenes, mujeres, niños, adultos y por todos.

El debate no debe estar en si Morena, PRI, PAN son mejores o en que si tengo un ídolo político, el debate debe estar en cómo vamos a generar empleos verdaderos, no sólo una beca temporal para robarles el voto, cómo vamos a hacer que las familias tengan un patrimonio y no sólo prometerles los papeles de sus terrenos en los kilómetros y jamás revisar si es viable o no.

Visualizar la mejora de las condiciones de vida de cada habitante de nuestra frontera, esa debe ser la preocupación de cada funcionario, no el ver cómo colgarse de una campaña, de un candidato o de un padrino para poder llegar a ser algo más; la satisfacción de haber hecho el bien, se concluye cuando las promesas se cumplen, cuando las propuestas y proyectos se desarrollan como debe, cuando la planeación anual y el presupuesto se aplica de la manera correcta, no cuando se brinca a otro puesto público gracias al actual.

Entendamos siempre que estamos para servir a nuestro Juárez, que somos la voz de cada juarense que habita nuestras colonias, somos los oídos de quienes exigen tener mejores condiciones de vida, somos quienes debemos tener cercanía con el Gobierno para evaluar que las cosas se estén haciendo bien y que no queden en discursos de convencimiento político-partidista.

Nuestra imagen y cargo público se da gracias a quienes sembraron la confianza en el que el trabajo se va a realizar como se debe, no debemos brincarnos a los ciudadanos y utilizarlos como trampolín para un beneficio personal, esa no es la esencia del funcionario. El funcionario es quien sale a las calles a verdaderamente escuchar a los colonos, entender la situación bajo la cual vive, no el que solamente se la pasa en la oficina, con traje, con privilegios y cómodamente en un escritorio; el trabajo y las soluciones reales se dan con suelo, sudor y saliva, a diario, no solo cuando hay cámaras alrededor o para impresionar a alguien más.

Cada aspirante debe tener en mente que por amor a Juárez debemos dar lo mejor y, sobre todo, ser la mejor versión de cada uno dentro de nuestros puestos, pues la grandeza no se da sin disciplina y preparación, y de esa forma debemos trabajar todos los días por nuestra bonita ciudad; jamás olvidemos que estamos en cada puesto para servir a otros, pues solo así Juárez tendrá un cambio verdadero.