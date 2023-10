-Por ahora están contenidas las ejecuciones

-La hija de Santiago Creel dentro del Cereso

-Llega a Juárez enviado de Vialidad chihuahuita

-Amarran a la alcaldesa, pero no le cae la ley

Pese a la percepción de violencia, los números fríos de muertes violentas mantienen tranquilos a los jefes de las corporaciones policiacas en la frontera. Hay bajones importantes y octubre se perfila, al menos hasta ahora, a ser uno de los más tranquilos del año.

En lo que va de 2023, nomás abril y junio no se han acercado ni rebasado la cifra de los 100 asesinatos con violencia en la vía pública o domicilios, pero el mes actual, a unas horas de continuar, mantiene esa tendencia del segundo trimestre.

Sería el tercero más bajo del año, si no llega a ocurrir alguna tragedia que rompa esa trágica estadística de dos o tres homicidios por día; es menor a lo de los años previos, pero no deja de ser preocupante porque su nivel no es normal ni puede aceptarse como tal.

En la tarea de contención de la violencia, son el jefe de la Policía Municipal, César Omar Muñoz y el fiscal de la zona norte, Carlos Manuel Salas, quienes se llevan el mérito por la coordinación y colaboración demostrada a nivel de calle.

Queda a deber, como siempre, la Fiscalía General de la República (FGR), a quien pueden atribuirse, por cierto, algunos casos de presuntos delincuentes que libera sin consignar a los jueces federales; o los consigna, pero con causas tan débiles que no resisten siquiera la fase de control.

***

En algún oculto lugar del organigrama y de la nómina estatal debe estar María Creel Garza Ríos, la hija del diputado panista Santiago Creel Miranda, pues las últimas semanas ha figurado hasta en actividades públicas, pero nadie sabe cuál es su cargo específico.

Desde luego que la mujer no es sólo la hija del prominente militante del PAN y eterno presidenciable con raíces en Chihuahua; también tiene carrera propia en el ramo jurídico y especializaciones que seguramente la califican para muchas posiciones públicas.

Sin embargo, no aparece su nombre transparentado en las áreas donde sí la ubican no nada más algunos observadores, sino la propia información oficial. Su nombre y fotografías han sido consignadas en comunicados y publicaciones de redes sociales.

Tenemos en versión digital de La Columna dicha información que da cuenta de Creel Garza, hija del primer matrimonio del también exsecretario de Gobernación, donde aparece como instructora de cursos, asesora de la Fiscalía General del Estado y hasta integrante de grupos que trabajan al interior de los Ceresos.

Ha estado en cursos y hasta ceremonias públicas en los penales de Chihuahua, Juárez y Guachochi, así como en reuniones oficiales también ligadas al tema de la seguridad y de la operación de los penales estatales.

Es por eso, tal vez, que también en la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública y no de la Fiscalía, ha levantado revuelo su intervención en decisiones sobre las prisiones estatales.

Como todo mundo desconoce el desempeño real de la funcionaria, han surgido especulaciones sobre el manejo que tiene de los penales, en especial su protección a Alejandro Díaz Becerra, director de Reinserción Social, cuyo nombre aparece en investigaciones por supuestos actos irregulares de los que siempre se habla en las cárceles.

No le haría mal a la Fiscalía, al Cereso, a la SSPE o a quien corresponda, echarle un poco de luz a un perfil tan alto, que con esos apellidos jamás va a pasar desapercibido.

***

***

El Subsecretario de Movilidad de la Secretaría de Seguridad del Estado, César Komaba, envió a Juárez a un jefe operativo de la Policía Vial, corporación que ni facultades ni actividad específica tiene en la frontera, pero no deja de ser parte de la dependencia que aquí tiene su sede.

Komaba es famoso en la capital del estado por dichos cuestionables cuando era funcionario municipal. Sus expresiones lo llevaron a ser castigado un buen tiempo, para luego ser adoptado por la estructura panista estatal arraigada en la SSPE. La propia gobernadora, Maru Campos, le dio su coscorrón en público cuando era alcaldesa.

Al mando de la Policía Vial -que sólo tiene jurisdicción en Chihuahua, Ojinaga y Villa Ahumada, porque en el resto del estado la autoridad de tránsito es municipal-, Komaba mandó como encargado del personal operativo en la frontera a un también famoso comandante, Ulises Rodríguez.

Así premió el funcionario al comandante, muy recordado en la capital por ser cercano, muy cercano, a un agente de la Policía Vial procesado por el delito de violación a una automovilista.

Rodríguez trató de proteger a su elemento y Komaba a su comandante, al grado que pudo ayudarlo a escabullirse de cualquier sanción administrativa y regresar a sus labores, con la nueva encomienda fuera de la capital.

Entre los agentes de Chihuahua hablan de que hubo de por medio un nada barato acuerdo entre algunos niveles de la SSPE, a cambio de la protección, el perdón y hasta el premio de sacarlo de Chihuahua para mandarlo una plaza que puede resultar todavía más jugosa.

***

El representante de la Comisión Estatal de Vivienda en Juárez, Óscar Lozoya, se metió hasta la cocina de la Feria de Servicios Infonavit, que básicamente era una actividad tan de color guinda que hasta compartieron escenario el súper delegado Juan Carlos Loera y el alcalde Cruz Pérez Cuéllar. Ahí en el presidium se coló también el funcionario estatal.

Lozoya aprovechó el micrófono para dar un informe de las acciones de vivienda social en la frontera, renglón en el que ha mostrado eficacia el Gobierno del Estado.

***

Los días más críticos de la administración de Cyntha Ceballos, alcaldesa de Nuevo Casas Grandes, son los que vive ahora. Ni siquiera cuando le sacaron nexos con el crimen y vinieron las semanas en que su Policía Municipal quedó reducida a nada, se pueden comparar con la situación actual.

La presidenta del pequeño pero importante y productivo municipio está amarrada por los regidores, que sin importar el partido parecen dispuestos a negarle hasta los buenos días.

Por eso le han tumbado designaciones de funcionarios y le han cerrado toda posibilidad ejecutiva de administrar la ciudad, lo que también se ha ganado a pulso la candidata más sólida a enfrentar causas penales fuertes de la Fiscalía Anticorrupción.

Lo último que le negaron los regidores a la alcaldesa fue la revisión y actualización de las tablas de valores unitarios para la determinación del impuesto predial, tarea que tiene cuando menos dos décadas de retraso en este y otros municipios.

El argumento para negarlo fue que no le tenían confianza a la alcadesa para recaudar y administrar los ingresos municipales. Con razón, hay sobradas sospechas de manejos irregulares que a estas alturas resultan imposibles de defender por la misma Ceballos.

Pero mientras los ediles mantienen atada de manos a la presidenta, la ley nomás no llega a NCG. A ver si alcanzar a llegar cuando menos antes del pavo y los tamales.