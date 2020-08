¿Populares o populistas?

Ciudad de México.- Cuando sorprendió al mundo, incluso a la misma Organización Mundial de la Salud, Vladimir Putin aseguró que una de sus hijas había sido parte de la muestra a la que se le aplicó la vacuna Sputnik V contra Covid-19, la que su gobierno registró sin haber cubierto el protocolo internacional. Nada abonará más a la confianza de sus gobernados, habrá pensado, que exponer a un miembro de su familia a una fórmula que aún no cuenta con el aval de la comunidad científica. “Tuvo un poco de fiebre y nada más…”, afirmó el presidente ruso aquella mañana del 11 de agosto, cuando, ufano, se autoproclamó el ganador de las olimpiadas que este 2020 decidió que no fueran deportivas, sino pandémicas. Sin embargo, optó por un gesto populista para afianzarlo, para aferrarse a su medalla de oro, en lugar del reconocimiento científico que es, hoy por hoy, lo único que puede dar certeza en materia médica. Hasta el lunes, Rusia reportó más de 925 mil contagios y casi 17 mil muertos.

Y como hay quienes creen que el mundo urge por líderes dispuestos a hacerlo todo o, al menos, simularlo, de inmediato hubo quien le hizo segunda. Rodrigo Duterte, su homólogo filipino, el que sugirió limpiar los cubrebocas con gasolina ante la falta de insumos, tardó un par de horas en responder. Si la vacuna, que aún no termina la fase III de pruebas, pero de la que ya se producen 15 mil dosis, resulta efectiva, será él quien tome el riesgo antes que cualquier otro ciudadano de su país. Ése sería su tributo a Rusia y su vía para generar confianza. Al momento en que se escriben estas líneas, Filipinas registra más de 164 mil contagios y casi dos mil 700 muertos.

Este fin de semana, lo mismo dijo Nicolás Maduro: “Celebro que Rusia sea el primer país del mundo que va a vacunar masivamente a su población. Llegará el momento que nos vacunen a todos, el primero que se va a vacunar soy yo, ¡pum!, me voy a poner la vacuna, voy a dar el ejemplo…”. La pandemia en Venezuela agudizó las condiciones de un país que lleva años en una crisis tras otra. A los servicios de salud rebasados por la falta de medicamentos o de infraestructura se les sumaron los casi 34 mil pacientes de coronavirus y los casi 300 muertos.

Y horas después, de nuevo, otro presidente siguió la línea que Putin y Maduro tomaron (y de la que incluso Duterte se retractó): “Para que no quede duda de la importancia que tiene para nosotros, yo sería el primero en dejarme vacunar, porque me importa mucho…”, afirmó Andrés Manuel López Obrador en su conferencia en Palacio Nacional. Si no se logró contener la curva de contagios y ya rebasamos los 522 mil, además de las más de 56 mil muertes, que al menos quede la imagen del líder que dio un paso al frente para exponerse antes que su pueblo.

Aunque hubo quien fue más lejos: Donald Trump afirmó que cuando la vacuna esté aprobada, preferentemente una desarrollada en su país, se la pondrá como sus seguidores prefieran: “de primero o de último”.

Curioso que quienes levantan la mano para inmunizarse también sean aquellos cuyas estrategias contra la pandemia han sido profundamente cuestionadas. ¿Populares o populistas?