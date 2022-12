-Ponían policías tanque lleno cada dos minutos

-Está ‘Paquito’ en VIP, pero quiere la libertad

-Dan buen bajón a deuda con proveedores

-Ignoran los estatutos de Morena

Parte del desorden financiero del corralato pudo verse en los contratos millonarios, sin licitación de por medio, con un proveedor de tarjetas para combustible, las suministradas por Edenred México, que no era otra cosa más que un intermediario con vendedores directos de gasolinas.

Es de suponerse que el exsecretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, fue beneficiario de esos contratos con la tarjetera Edenred, cuyas irregularidades ya constan en revisiones pasadas de la Auditoría Superior del Estado, sin que hasta la fecha se hayan conocido consecuencias administrativas o penales de las mismas.

Dentro de ese desorden, sin castigo hasta la fecha, hubo otras decenas de irregularidades permitidas o fomentadas desde la dependencia que debía mantener el control del gasto.

Por ejemplo, en la Fiscalía General del Estado, han salido a relucir gastos millonarios en más de 300 casos correspondientes al 2021, año final de la desastrosa administración de Javier Corral, quien por algo mantuvo a Fuentes Vélez como su tesorero durante los cinco años de gestión.

En la instancia investigadora, al menos una docena de señalamientos tienen que ver con mandos de la Policía Ministerial y de Agencia Estatal de Investigación (AEI), quienes tenían a su cargo uno o varios vehículos-patrulla, utilizados tanto para el trabajo como para uso personal de los mismos.

Dichos vehículos reportaron cargas de tanque lleno entre dos y hasta 10 veces en un mismo día, lo que resulta imposible porque no pueden gastarse los 80 o 100 litros de gasolina en 24 horas, a menos que se hubieran mantenido en funcionamiento sin apagarse un segundo.

El cinismo de esos mandos llegó al grado de reportar de una patrulla determinada a las 10 de la mañana y otro tanque lleno de la misma unidad a las 10:02 de la mañana del mismo día; un tanque lleno cada dos minutos, lo que indica que en vez de gasolina robaban el dinero en efectivo, en contubernio con personal de la gasolinera proveedora.

Esa robadera de combustible evidencia, desde luego, a los mandos que se sirvieron con la cuchara grande a costa de la FGE. Pero más que nada, demuestra cómo si la cabeza no pone el ejemplo de control, honradez y eficiencia, menos lo harán los subordinados.

La Auditoría Superior ya hizo su parte en la revisión y denuncia de los casos, pero no puede quedar en eso ni en el simple anecdotario de la corrupción corralista.

***

La amistad con uno de los directivos del Cereso le ha permitido a Francisco G. A., “Paquito”, llevar su reclusión en zona VIP con algunas comodidades que ni en sus pesadillas cotidianas puede alcanzar el resto de la población carcelaria.

Esa relación, sin embargo, seguramente trabada cuando “Paquito” era Ministerio Público y entraba y salía del penal para interrogar a quienes lo mantienen ahora ahí acusado por tortura, no le ha alcanzado para obtener su libertad aunque sea condicional.

Narramos aquí el domingo las febriles como infructuosas acciones emprendidas por el exgobernador, Javier Corral Jurado, para sacar de la cárcel a Francisco, su brazo ejecutor durante la feroz persecución contra el duartismo.

“Paquito” es el exfiscal de Derechos Humanos detenido el pasado 21 de noviembre acusado por tortura. Hay fila de víctimas sumadas a una denuncia inicial que lo condujo al Cereso de Aquiles Serdán.

Corral está echando mano de su relación con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para conseguir su liberación. Los primeros pasos han sido dados por la Fiscalía General de la República (FGR), que ha solicitado a su similar de Chihuahua, la Fiscalía General del Estado (FGE), atraer el expediente.

Hizo la FGR movimientos ante los juzgados federales durante la semana previa a Navidad en busca de un amparo y los continuará esta semana, con todo y vacaciones, rumbo a futuras audiencias que seguramente habrá en enero.

Es obvio que no cederá Corral en la defensa de su brazo ejecutor, es uno de los muchos casos donde aparece embarrado de los pies hasta la cabeza no como autoridad, sino como cómplice; mejor dicho, como autor intelectual y no sabemos aún hasta dónde también como autor material.

***

El pasivo circulante estatal de 2017 llegó a rozar los seis mil 700 millones de pesos, una cifra alta, pero manejable para las estrechas finanzas de la entidad. Eso también fue deuda que en gran medida heredó la administración de César Duarte a la del golfista Javier Corral.

El registro oficial de la Secretaría de Hacienda del Estado muestra que, para el año 2018, ese pasivo, que no es otra cosa más que la deuda con proveedores, llegó a los nueve mil 140 millones de pesos; y para 2019 se elevó hasta los 10 mil 200 millones de pesos.

Para el año 2020 el indicador se disparó a los 12 mil 661 millones de pesos, así que entre lo recibido por el corralato y lo que tenía al cuarto año de gestión, creció casi un 100 por ciento. En 2021 entregó un pasivo de nueve mil 131 millones de pesos, fue lo más que pudo disminuir la peor administración que ha tenido el estado en materia política y financiera.

Al cierre de 2022, el pasivo circulante del estado está ubicado en seis mil 100 millones de pesos, o sea que es incluso menor a la manejable cifra que había hasta 2017, antes de que la pasada administración hiciera lo que mejor sabía hacer, o sea pegarle a la caja estatal sin responsabilidad ni eficiencia.

Los proveedores del Gobierno del Estado, sin embargo, siguen financiando forzosamente a la tesorería estatal por meses, en lo que es la variante más barata que existe del crédito, aunque la de más “encaje” porque castiga sin miramientos a las empresas que le venden a la autoridad.

Llevará otros años disminuir la cifra a niveles más decentes, pero es un avance importante en materia financiera.

***

Los estatutos vigentes de Morena, los mismos que aparecen en la página del Instituto Estatal Electoral (IEE) y del mismo partido a nivel nacional, le dan al Consejo Estatal facultades tan importantes como la coordinación del partido.

Artículo 29, inciso a.- Coordinar a Morena en el estado, señala el mencionado orden normativo.

De ese tamaño las atribuciones que le han sido negadas al Consejo Estatal encabezado por Hugo González, que no ha podido sesionar por capricho de la líder estatal Brighite Granados de la Rosa, quien evade someterse a la autoridad del máximo órgano partidista.

Dicen los estatutos que el Consejo Estatal de Morena sesionará de manera ordinaria cada tres meses, por convocatoria de su presidente (a), o de manera extraordinaria, por convocatoria de una tercera parte de los (las) consejeros (as).

Ni una cosa ni la otra. Hace 26 días que la primera sesión fue boicoteada, y no hay aún fecha en el calendario para su realización.

Con esta conducta, en los hechos, está siendo ignorando a dicho órgano de representación, cuando para empezar ya debería haberse aprobado el plan de acción partidista, máxime cuando están encima los procesos internos del próximo año, con miras a las elecciones presidenciales del 2024.

Los dineros y su rendición de cuentas, representan el punto de discordia. Nada menos que cuatro o cinco millones de pesos mensuales, menos los descuentos por multas.

La desarticulación amenaza con extenderse a los comités municipales, si es que muchos de ellos no han desaparecido por la inacción de los últimos meses.