Ponerse el casco del minero

Karol Wojtyla era un maestro de la política práctica. Sí, Juan Pablo II, el Papa más carismático de los últimos tiempos, carecía, quizá, de la robusta inclinación que por la filosofía tenía su sucesor, Joseph Ratzinger, pero a diferencia de éste, Karol encontró desde su asunción, las claves para penetrar en el imaginario de la gente y hacerse dueño de los lugares que pisaba. Ningún político en el mundo podía competir con él a la hora de medir la adhesión que le dispensaban las masas. Cada movimiento, cada palabra emitida, cada mirada, marcaban la dosis exacta para generar el efecto deseado en el receptor. Wojtyla llegaba a una mina y le bastaba ponerse el casco de uno de los mineros para lanzar el mensaje de una supuesta solidaridad incondicional con los trabajadores del mundo. Y ese simple movimiento penetraba en las conciencias. Era como si, mágicamente y de tajo, la explotación histórica a la fuerza de trabajo se borrara por ese instante.

Lo que Wojtyla lograba era sorprendente. Sin duda, él sabía el momento preciso para el qué y el cómo hacerlo. La mano izquierda manejada magistralmente para hacerle un guiño a los millones de personas que lo seguían por las pantallas del televisor. Pocos líderes en el mundo pueden jactarse de construir, con unos pocos artificios, castillos que, derrumbados casi al instante, forjan buenas dosis de esperanza. Porque, después de todo, la esperanza no requiere grandes anclajes y suele dejarse conducir por paraísos que ningún correlato tendrán con la realidad.

Ponerse el casco de un minero para lanzarle al mundo la consigna de un compromiso presuntamente ineludible con los pobres puede resultar un acto burdo y grotesco, pero la percepción en las masas no era tal. Lo que Wojtyla hacía es un comportamiento reiterado en millares de políticos en el mundo, pero hasta eso, hay que saber hacerlo. Él era un maestro, el resto casi siempre tendrá el rol de aficionado y, en casos extremos, de caricatura.

Los casos ejemplares de este último estatus los tenemos en la actualidad. Ricardo Anaya, por supuesto, es uno de ellos, pero también lo son, en regiones más cercanas, infinidad de políticos del montón del estado de Chihuahua. Pequeños burgueses que se montan en escenas teatrales con sonrisas expuestas de brackets de última generación, conviviendo con la pobreza de las colonias de la periferia de Ciudad Juárez o Chihuahua. Qué van a entender de pobreza si suelen degradar la política hasta convertirla en segmento de “descubrimiento” de lo que siempre ha estado ahí.

No podemos votar ni auspiciar a estos grandes “próceres” que están apenas descubriendo las condiciones marginales de un entorno que siempre les ha sido ajeno. Porque Anaya no está sólo en esta travesía, le acompañan cientos de “políticos” que fingen una empatía con el más necesitado. Son además, a diferencia de los grandes profesionales de la política práctica, pésimos actores. Se les nota el guión hasta en la vestimenta y en la manera de sentarse en el borde del precipicio donde anida la pobreza extrema. Agarran la pala como si fuera un cubierto de la mesa sugerida por un manual de las buenas costumbres. Quieren despistar la repugnancia que les causa las condiciones ajenas a un mínimo bienestar, pero no lo logran. Su cara de “qué chingados ando haciendo aquí” les aflora, para su mala suerte, cuando el teléfono que los está grabando les hace la toma más cercana.

Al seguir el día de la enfermera, Anaya convirtió la burla, usualmente narrada en segmentos que dan pie para el respiro, en un continuo aberrante que sintetiza la forma en que buena parte de la clase política mexicana percibe a la necesidad y a la pobreza. Anaya es un accidente en los videos, figura enteramente prescindible. La protagonista principal es una abstracción. No es un sujeto en particular. Y tampoco es la pobreza, ni la marginación, que escapan a todo reduccionismo con manifestaciones de farsa. La abstracción es un amplio sector de la clase política mexicana. Que desde hace mucho tiempo exhala pus por todas partes.

Ponerse el casco del minero no es cualquier cosa y hasta eso hay que saber hacer.