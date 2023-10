'Pompín', la última vital pieza de la fuga

“El Pompín”, Francisco Lucio Hernández fue uno de los cómplices de mayor confianza de Ernesto Piñón de la Cruz, “El Neto”, jefe indiscutido, contrastantemente brutal pero querido entre sus “carnales” Mexicles, más de tres mil en su mejor tiempo.

Mientras a “soldados” y mandos medios de esa pandilla les tenía “El Neto” sueldos semanales de entre 10 mil y 20 mil pesos semanales, “El Pompín” recibía 30 mil por semana.

A lo largo de una década logró el jefe Mexicle conseguir en el Cereso estatal 3 un empoderamiento sin precedentes. Convirtió al reclusorio en un gigantesco centro de corrupción del que obtenía millonarias ganancias que repartía entre los integrantes de su grupo, celadores, comandantes del penal y jefes policiacos en el exterior del penal.

Lucio fue una de las 30 “personas privadas de la libertad (PPL)” que escaparon del Cereso el primero de enero de este año con el “El Neto” a la cabeza y dejaron escenas atroces en la fuga.

Fueron 10 celadores asesinados a balazos, degollados y sodomizados; sufrieron igual suerte otros siete miembros de los propios Mexicles que titubearon en matar a policías porque no tenían “problemas” con ellos.

Tras la fuga fueron acribillados y muertos un día después en el fraccionamiento Valle del Sol los agentes ministeriales Edgar Ramírez Ramírez y Omar Posadas Cárdenas. Los descubrieron halcones de la pandilla y posteriormente los atacó un comando Mexicle mientras custodiaban una vivienda.

En esa casa esperaban a El Neto su pareja sentimental y una hija. Piñón moriría a balazos el cinco de enero tras intentar escapar de un operativo policiaco montado en una casa de seguridad en la colonia Aztecas. Quiso huir en una blindada BMW que no logró controlar. Tenía muchos años sin tocar un volante ni darle a un acelerador.

Casi de toda esa historia delictiva fue protagonista en segunda línea “El Pompín”. No formaba parte de los “generales” de “El Neto” pero sí de los mandos medios y ocasionalmente era integrado al “consejo general” dirigido por Piñón, Braulio Raúl O. C. (su tesorero), “El Mayelo”, Ismael G. H., César Vega Muñoz, “El Chilín”, el actual jefe heredero en el Cereso, Edgar G. C. “El Tower” y otra decena más.

En las reuniones del “consejo” decidían los montos de todo tipo de cuotas que cobraban entre la inmensa mayoría de los arriba de cuatro mil presos, definían los precios del cristal, la mariguana, medicamentos, productos básicos en “tienditas”; y desde luego, precios y compraventa de drogas afuera del Cereso.

Ese negocio dejaba a la pandilla varios millones por mes, pero su ingreso principal era el tráfico de personas; era esta la principal banda de tráfico de migrantes, compartido con La Empresa y otras pandillas. Sus ganancias eran gigantescas.

Aunque la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) ha logrado integrar una radiografía bastante completa sobre las actividades criminales Mexicles, sus vínculos, sus complicidades; el seguimiento a múltiples carpetas de investigación como el “jueves negro” del año pasado y la propia fuga 2023, que generaron violencia generalizada de alto impacto en la ciudad, faltaba una pieza muy importante en el tablero, la recaptura de “El Pompín”.

Lucio Hernández no cabía en Juárez tras la muerte de su “jefe carnal Neto”. Huyó primero a Torreón y después a Saltillo, en ambas ciudades fue ubicado por sus cazadores ministeriales de Chihuahua, siempre dirigidos por el jefe estatal, Arturo Zuany; o por su comandante en Juárez, Adrián Pérez Rico, pero siempre también fue alertado aparentemente por policías locales inmersos de los pies hasta la nariz en complicidades delictivas que lo alertaban de la búsqueda.

No cesaron las labores sobre todo de inteligencia. Finalmente consiguieron los policías su número a través de una detención llevada a cabo en Juárez hace cerca de mes y medio.

Fueron analizadas las geolocalizaciones, de nuevo “picó” su ubicación cuando usó un teléfono celular “galleta” en Saltillo. Apenas colgó, apagó y se trasladó a Durango, donde luego de más de un mes utilizó otro número en teléfono similar pero marcó al mismo donde ya había sido detectado antes.

Así fue apresado este jueves en Durango, ya sin la participación de policías locales de allá sino de otra corporación de seguridad estatal pero relacionada también con la inteligencia. Aquella zona casualmente fue tomada por una decena de integrantes de la pandilla como su refugio.

Previamente, también en Durango, el 29 de enero habían sido recapturados otros tres Mexicles prófugos, David Francisco Ríos Emiliano, “El Dámaso”, Julio César Perales Pacheco y fue muerto a balazos en enfrentamiento con policías, Ismael García Herrera “El Mayelo”, jefe Mexicle.

En febrero, ahí mismo fue recapturado Miguel Angel Delgado Camargo “Chino”; y en la misma región, pero en Torreón, también fueron reapresados cinco días más tarde, Félix Sánchez Hernández y Héctor Javier Ortiz Trevizo.

Desde el momento que fue detenido tuvo “Pompín” la firme convicción que sería privado de la vida, según confesaba a sus cómplices. Creía eso por la gran cantidad de delitos cometidos y por su estrecha relación con su jefe Piñón. Era uno de sus comandantes, de segundo nivel, pero comandante.

Fue regresado a Ciudad Juárez y presentado en buenas condiciones físicas por los elementos de la AEI, (Fiscalía General del Estado) a las autoridades judiciales de esta frontera.

Es cierto que para esa corporación y para quienes queden a cargo de su vigilancia, por lo pronto los custodios de seguridad penitenciaria bajo la responsabilidad de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), será bastante complicado mantenerlo alejado de quienes busquen venganzas o de simplemente “callarlo” por toda la información que maneja del historial Mexicle. No solo criminales le siguen la pisada, también jefes carcelarios, mandos policiacos, altos exdirectivos del penal y hasta funcionarios de gran nivel. Para todos tenía “El Neto” millones.

Fuentes de seguridad de Durango, de donde logramos una imagen exclusiva de “El Pompín” detenido, en playerita Wilson, short, y custodiado en el asiento trasero de un vehículo por un agente portando una arma larga, nos confiaron que el reo fugado no ha dejado de soñar con la muerte “encorbatado”; es decir, ahorcado.

Le interesaba mantener su libertad ante todo por eso, por temor a morir; no porque continuara sus actividades delictivas; y vaya que sus antecedentes penales son de auténtico horror, homicidios, “privación ilegal de la libertad” e inhumaciones clandestinas; obviamente, tráfico de drogas, de personas y muchos etcéteras que no aparecen en causas penales. Insólito pero no tiene abierta carpeta de investigación por la masacre y fuga.

De cualquier forma era prácticamente imposible mantener sus antiguos vínculos en Juárez, tanto por la tenaz persecución de que fue objeto por parte de la policía ministerial desde la fuga como por la diezmada que sufrieron luego los Mexicles al ser transformados, de los más violentos, más activos y el segundo más lucrativo después de la Línea, a un reducido, subordinado, grupo manejado por “El Tower” adentro y afuera del Cereso, asfixiados por La Empresa y por los debilitados patriarcas de todas las pandillas, los Aztecas.

Aun en su condición de delincuente, “Pompín” deberá inclusive contar con medidas de protección especiales, si es que a la Fiscalía General y al Poder Judicial les interesa realmente esclarecer la sangrienta fuga, sus obvias complicidades para lograrla, hacer justicia a las familias de los diez custodios y los dos ministeriales asesinados, y los civiles ultimados como consecuencia del terror contra la sociedad desplegado no solo entre el uno y el dos de enero, sino también durante aquel fatídico jueves negro de agosto del 2022, del que fueron Mexicles y su jefe “Neto” los autores. De todo ello Lucio es una enciclopedia...o un expediente de muchos tomos.