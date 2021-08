Políticos socarrones, que no escuchan

Ahora que está próximo el arranque de los nuevos electos en el Estado y municipios, debemos recordarles la necesidad de escuchar al pueblo. Ya pasó el tiempo para enamorar al electorado, llegó el momento de cumplir las promesas con las que provocaron suspiros de los votantes.

Es gobernar para todos, de una manera democrática, independientemente de los contrincantes políticos y críticas venideras. Eso ya no debe importar. Es necesario e indispensable volver a los círculos de población que les dieron la victoria, ahora sí, ya como vencedores, deberán refrendar sus promesas y hacerlas realidad. Es la única forma de ser valorados como personas dignas de credulidad en sus palabras y acciones.

Es la oportunidad de hacer una nueva política por los elegidos por el pueblo, con preocupación real de los problemas que aquejan a los ciudadanos, tomándolos en cuenta, ya que ellos mismos pueden tener la solución de lo que les aqueja. El acercamiento directo, sin intermediarios aportará una confianza en los colonos, el conocimiento de cerca de sus preocupaciones. Poniéndose en sus zapatos generando empatía, buscando siempre enmendar los inconvenientes de los habitantes.

Los estigmas que señalan a los políticos por décadas son infinidad, llamándolos corruptos, insensibles, ratas, un mundo de calificativos que no abonan en nada para su reputación, desgraciadamente todos son medidos con la misma vara, es difícil encontrar apodos positivos. A pulso lo han ganado bastantes de ellos. Esta nueva etapa puede ser la diferencia para ir cambiando el mal concepto que los ha herrado.

Esperamos que a los nuevos electos los hayan amarrado de la pata de la mesa, para que no se eleven demasiado al momento de recibir el cargo. Y así, de ese nivel alcancen a ver a quienes está representando y sus necesidades, dialoguen y se sensibilicen de la realidad. Y no pase lo de siempre, que ya no los volvemos a ver, pues andan en las nubes y solo aparecen en eventos de relumbrón, fiestas, en fotos visitando Europa o hasta dentro de tres o seis años que buscan seguir mamando de la ubre del pueblo.

La gente en la actualidad, está muy informada, por las redes sociales, quizá las noticias les lleguen a medias y en diversos formatos, pero aun así tienen informes de lo que sucede día a día. Ya no es posible engañar o tergiversar tan fácil la información como se hacía en la época de Jacobo Zabludovsky, donde un solo conductor de noticias a nivel nacional daba la información generada, la gente creía sin dudar, pues no había más acceso a información rápida.

Ahora las cosas cambian, somos testigos de cuántas carreras políticas han estado cayendo, siendo desprestigiados (as) por situaciones o acciones que han sido ventilados por las redes sociales y medios de información. También la población cobra factura por las promesas incumplidas o el mismo peculado y nepotismo han dado pie a desprestigiar algunos empleados del pueblo.

La esperanza ha sido por décadas nuestra mejor aliada, esperando que los nuevos dirigentes entiendan y atiendan las necesidades de sus gobernados y que sea parte de su gestión mejorar en todo momento las condiciones de vida de la comunidad, apartando intereses mezquinos. La sociedad está cansada de solo escuchar promesas y al salir a la calle ver la cruda realidad. Dijo el empleado: “podrán decir que la economía está bien, pero mientras mi bolsa no suene, no lo creo”.

Como siempre, el tiempo nos dará la razón y sabremos si los nuevos electos y servidores del pueblo fueron los correctos, si son merecedores de continuar con un nuevo cargo, o si tendremos que seguir esperando “el bueno”.