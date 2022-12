Políticas migratorias; rotundo fracaso

Hasta ahora, las políticas migratorias entre los Estados Unidos y México han sido un rotundo fracaso para todos los involucrados, a pesar de las buenas intenciones de algunos políticos juarenses y paseños.

Cansados de ser extorsionados por coyotes y todo tipo de mafias en su recorrido hacia el norte, y a pesar de contar con permisos para transitar legal y libremente por México, los migrantes de paso prefieren pasar fríos extremos a la intemperie, arriesgándose a la muerte, que confiar en las instituciones migratorias y las autoridades mexicanas que los acarrean como pueden a centros de ayuda comunitaria y refugios. Temor y desconfianza es lo que principalmente expresan; a pesar de las promesas de ayuda oficiales.

Y no sin buenas causas. Para ellos, entre los dos males, en muchas ocasiones es preferible entregarse a las autoridades estadounidenses, que están sobrepasadas, solo procesan un número reducido de aplicaciones, y no saben ya ni que hacer. Hasta el día hoy, la deportación exprés condonada por el Título 42 fue ratificada por tiempo indefinido hasta nuevo aviso, y sigue vigente, robándole la esperanza a miles y miles de migrantes estacionados del lado mexicano, y que están ya desesperados.

Para los fronterizos que conmutan entre ambos países, las líneas para cruzar a El Paso se han vuelto muy lentas debido a la falta, dicen ellos, de más agentes del lado americano.

Para el comercio, las empresas y los choferes de quinta rueda, las exhaustivas y exageradas revisiones ordenadas por el gobernador texano, Greg Abbot causan pérdidas millonarias diariamente en el sector maquilador y de exportación. Cabe mencionar aquí que la integración de los migrantes al sector maquilador como obreros no ha sido tan atractiva para ellos como se planeó.

También hay que decirlo, el fronterizo, ante los problemas humanitarios, se solidariza. Bien hecho por los voluntarios de todas las ascendencias culturales, por los clérigos, policías, médicos, organizaciones no gubernamentales, y hasta políticos locales, etc., quienes se han comportado a la altura siendo pacientes, tolerantes, ayudando y aprovechando la bondad de muchos chihuahuenses, juarenses, paseños y norteamericanos que les han tendido una mano a las personas en busca de mejores condiciones de vida en tránsito. El problema es que son los menos y no se dan abasto, mientras que los gobiernos federales de ambos países minimizan una bomba de tiempo que se gesta y que fue predicha con anterioridad por los expertos.

Pero ante tantos problemas de inseguridad y logística, ¿cuánto tiempo durará la bondad de los ciudadanos y buenos samaritanos que ofrecen su ayuda desinteresada a los migrantes?

Mientras tanto, el presidente AMLO describe a México y a su noble gente como un país santuario ejemplar, con libertad de tránsito y generador de oportunidades para los latinoamericanos en movimiento, pero sin poder garantizar la seguridad ni siquiera de los propios mexicanos. Su sueño guajiro se ve bastante distante.

A la par, Joe Biden, presidente de EU, no se ha querido parar por la frontera y ha declarado que tiene cosas más importantes que atender que los problemas migratorios.

Por todos lados, y hasta ahora, las políticas migratorias de ambos países son un fracaso. Ambos mandatarios la tienen difícil, los dos países están muy divididos políticamente.

A pesar de ello, localmente, entre Ciudad Juárez y el condado de El Paso, las relaciones son cordiales y la comunicación fluye, pero ante la buena voluntad de sus alcaldes y líderes, los problemas para los sectores donde radican como pueden estos migrantes están afectadas y el descontento general de sus pobladores crece ante los inevitables problemas y molestias ocasionados.

¿Y qué solución presenta el gobernador Abbot de Texas? Mandar elementos de la guardia texana para aumentar la seguridad, insistiendo en cacarear su política antiinmigrante extrema. Acaba de ganar su tercer término y al parecer le interesan más sus posibilidades de candidatearse para presidente de EU que resolver esta crisis humanitaria. Mal por Texas que ya ha perdido económicamente en comparación con Nuevo México, estado que promueve la inversión y el desarrollo para crear más puentes entre los dos países, en lugar de construir muros fronterizos separatistas.

La polarización política en ambos países es clara, pero no será hasta que los gobernantes que nos representan en ambos países se alejen de sus posicionamientos partidistas extremos y ataques entre sí, que se llegarán a plantear soluciones integrales de largo plazo que beneficien a nuestras comunidades. Si no, el futuro se ve todavía más incierto.

Los presidentes y gobernantes ya no deberían andar en campaña, gobiernan para todos sus ciudadanos, los que votaron por ellos y los que no. Las elecciones en Estados Unidos ya pasaron, y la mayoría escogió los candidatos más razonables y centrados en muchos lugares del país, ––con excepciones destacadas en Texas y Florida, algo usual desde hace años––.

En México, todavía falta mucho para las elecciones nacionales. Entonces es tiempo para alejarse de preferencias políticas partidistas y gobernar para todos.