Política unipersonal

Un país, tantos temas, pero sólo un protagonista. Sus calles se han vuelto a incendiar. De nuevo un caso de abuso policial movió a quienes no se habían tomado ni un descanso por lo ocurrido a George Floyd. Ahora es el nombre de Jacob Blake el que provocó, incluso, que se paralizaran actividades deportivas. Siete disparos durante un arresto, ahora dicen las autoridades que el joven de 29 años se encontraba armado, que había un cuchillo en su auto. La agresión frente a sus hijos provocó que perdiera movilidad de la cintura para abajo, aun así, Blake se encuentra esposado a una cama de hospital. Durante la Convención Nacional Republicana, donde Donald Trump se convirtió oficialmente en el candidato a la reelección, este caso, como todo lo relacionado con la pandemia que en EU ha cobrado la vida de más de 180 mil personas, se usó como activo para la captación de votos. Nada pasa sin que el presidente sea el centro: sólo él puede proteger a los ciudadanos de la violencia policial, sólo él puede llevar a su país la vacuna contra la covid-19, sólo él.

Otro país, tantos temas, pero sólo un protagonista. Jair Bolsonaro, a pesar de su contagio, los de su esposa y su hijo mayor, así como de los más de 117 mil muertos, no ha parado sus actividades, todas incendiarias. Hace unos días le dijo a un reportero: “Qué ganas de reventarte la boca a golpes…”, luego de ser cuestionado por supuestos pagos ilícitos hechos a la primera dama. Lejos de estrategias efectivas, el mandatario brasileño no sale de la línea de otros presidentes a quienes, a falta de resultados, no les queda otra que las promesas de campaña. “Quizás en diciembre o enero exista la posibilidad de la vacuna y luego este problema se superará unas semanas después…”, aseguró hace un par de semanas en medio de la expectativa que existe respecto de los proyectos de inmunización que se desarrollan en varias partes del mundo. Como si de él, y no de los científicos a los que ha desdeñado tanto, dependiera que se halle la vacuna contra el SARS-CoV-2.

Un país más, tantos temas, pero sólo un protagonista. Vladimir Putin endosó en la figura de su hija la confianza de una vacuna que ya se produce, se aplica y se tiene en lista de espera, sin que ésta haya terminado sus fases de prueba. Incluso, ayer anunció que en breve llegará una inmunización más. Ni la Sputnik V ni la que está por presentar habrían llegado sin él. Y estos anuncios se dan al tiempo en que su principal opositor es atendido por médicos alemanes bajo la sospecha de envenenamiento. En Rusia nada ocurre, desde hace al menos dos décadas, sin que la figura de Putin aparezca en la narrativa. Tal como sucede cerca de ahí, en Bielorrusia, con Alexander Lukashenko.

Y aquí, otro país, tantos temas, pero sólo un protagonista. Caída económica, inseguridad, falta de medicamentos, corrupción de gobiernos previos e indicios, varios, del actual; también agresiones a periodistas, que no paran, negación de la violencia de género, conflicto con gobiernos estatales. Y 62 mil 594 muertos por la pandemia que hoy, nos dicen, es más responsabilidad de los hábitos de las víctimas. Aun así, al reflector político no lo apartan de la figura de Andrés Manuel López Obrador, la conferencia diaria que anunció como un ejercicio de transparencia, se convirtió en el espectáculo diario, al que responden seguidores y opositores.

¿Qué esperamos de un mundo donde la política dejó de ser camino para la organización de sociedades y se hizo ejercicio del poder unipersonal?