Política migratoria: asignatura pendiente

Ha sido un tema recurrente -me incluyo-, pero no es un problema menor. La crisis migratoria aún no ha tocado fondo en México, sin embargo, las condiciones del gobierno norteamericano le han puesto a su vecino del sur una especie de ultimátum: o modifica la entrada y tránsito de miles de migrantes en territorio mexicano, o se genera una crisis internacional de alcances serios.

Nadie ha dicho que no se puede solucionar. El problema es que parece que no hay voluntad de hacerlo. Apenas el pasado 24 de diciembre, más de seis mil seres humanos provenientes de Centroamérica, ingresaron a territorio mexicano e iniciaron un recorrido por nuestro país. Pero la cifra puede ser de hasta 10 mil personas.

Por fortuna, el gobierno mexicano pudo disolver esta caravana de migrantes que provenían de Chiapas, tras comprometerse a procesar a sus integrantes y ofrecerles documentos eventuales con los que puedan permanecer en el país legalmente.

Hay que reconocer que esta acción fue menos permisiva que con otras caravanas, pues no se les ofreció una entrega inmediata de visas humanitarias, ni Formas Migratorias Múltiples y de inmediato se les trasladó a un albergue del DIF en Huixcla, muy cerca de la frontera con Guatemala.

Esta última caravana partió la tarde del 24 de diciembre desde Tapachula, frontera con Guatemala y recorrió unos 100 kilómetros hasta llegar al poblado de Mapastepec, en Chiapas, donde se detuvo tras el acuerdo del gobierno mexicano de ofrecerles alternativas de estancia legal en México, aunque no con la premura que demandan los mismos migrantes y diversas asociaciones de defensa de los derechos humanos.

Debe recordarse que cuatro días antes el presiente norteamericano Joe Biden realizó una llamada telefónica al mandatario mexicano para expresarle que existe preocupación de su gobierno por el intermitente flujo de migrantes hacia el sur de Estados Unidos donde, de acuerdo a diversas agencias internacionales, se registran hasta 12 mil cruces ilegales diarios. Estamos hablando de doce mil personas que llegaron a Norteamérica después de un calvario de semanas en su recorrido.

Previo a esta llamada, también recordemos que el gobierno norteamericano cerró temporalmente dos cruces ferroviarios con Texas, lo que generó pérdidas millonarias en la industria mexicana de exportación por el retraso inminente de entrega de mercancías a los importadores de Estados Unidos.

Semanas antes, los principales cruces fronterizos del sur de Estados Unidos con el norte de México, también tuvieron un “ajuste” gravísimo de lentitud al transporte de carga que, sumado al ferroviario, estuvo a punto de una intervención diplomática donde las posturas serían, indiscutiblemente, de la defensa de sus propios intereses, entre ambas naciones.

Pero la falta de una política migratoria no es exclusiva del gobierno mexicano. Las condiciones de vida en países como Cuba, Venezuela, Nicaragua, Honduras o Guatemala, han provocado el éxodo desde hace décadas, frente a un México benevolente que no condiciona en términos rigurosos, la entrada a nuestro país.

En estas caravanas viajan (un altísimo porcentaje) familias enteras, niñas, niños y adolescentes que buscan, junto a sus padres, mejores condiciones de vida en otros países, pero que su objetivo es llegar a los Estados Unidos. La gravedad de las travesías es de todos conocida: vejaciones, asaltos, secuestros, violaciones y hasta la misma muerte, es lo que enfrentan en un recorrido incierto, doloroso y mortal quienes salen de sus naciones con engaños y despojos del dinero que les queda.

Jose Biden puede pedir lo que quiera, pero ¿por qué no hacer también llamadas telefónicas a sus iguales en los países donde está el origen del éxodo? Es evidente que México, como paso único de miles de migrantes, carga con la mayor parte del problema, porque no solo estamos hablando de riesgos latentes y hasta mortales hacia quienes intentan llegar a Estados Unidos, sino de un problema de atención humanitaria obligada, pero eso no lo contempla el gobierno federal en su presupuesto.

En ese sentido, es Chihuahua uno de los principales estados del norte de México que debe solucionar un problema que no le corresponde, presupuestalmente, ni a los ayuntamientos fronterizos que a la fecha cargan con la atención junto a asociaciones civiles, para dar albergue a los migrantes y sus familias.

Ya no son suficientes ni albergues oficiales ni voluntarios, ni hoteles habilitados como refugios seguros; debe privilegiarse, por supuesto, la atención humanitaria a miles de migrantes que intentan cruzar hacia Estados Unidos. La pregunta es: ¿cuándo habrá una solución, no para detener el tránsito al que tienen derecho los miles de migrantes, sino para evitar que salgan de sus países huyendo y en busca de una vida digna. Es una asignatura pendiente. Al tiempo.