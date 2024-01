Hace un par de semanas visité un lugar encargado de promocionar el arte local, desde que inició la pandemia en 2020. Politeca POP es el nombre de este interesante espacio que reúne “muchas cajas” en forma de estantes y libreros para exhibir las creaciones de varias decenas de artistas. Tuve el honor de conocer a quienes encabezan este proyecto cultural: Fernanda Garza “Pianola” y Pamela del Rey Delgado. La primera artista visual y la segunda ingeniera unieron fuerzas para impulsar,durante el encierro de COVID, una idea para seguir promocionando las creaciones artísticas y de emprendimiento. Así nació la Politeca POP.

Sobre la curva de San Lorenzo, justo al lado de Office Depot, se podrá notar un gran mural del que sobresalen diseños florales. Ahí, en esa esquina se abre una pequeña puerta que invita a conocer lo que se resguarda en sus anaqueles. Ya tenía tiempo de conocer ese sitio cultural, pero solamente por redes sociales. Ahora que regresé a Ciudad Juárez, e iba pasando por ahí, no dudé en hacer esa visita. Da la sensación de ser pequeño por fuera, sin embargo, el espacio te sorprende al ingresar por todas las obras y productos de carácter local que se pueden apreciar.

Este esfuerzo de reunir alrededor de 45 expositores y darles un punto de venta, a cambio de una cooperación, nos hace ver la riqueza cultural y artística de nuestra comunidad. Hoy en día sobre sale el interés de fomentar la economía local a través de bazares itinerantes y al aire libre. Pues bueno, la Politeca ha logrado consolidar esa intención reconociendo el valor de lo que se crea en nuestra propia ciudad.

Al entrar uno puede perderse entre esculturas, pinturas, bordados y hasta calcetines. E incluso hasta una sección para chiles deshidratados o pulseras hechas a mano si así se prefiere. Obras muy originales que pueden ser entregadas como un obsequio o para adornar nuestras propias casas. Y lo mejor, sigo repitiéndolo, es que se revaloriza el trabajo de los artistas por parte de la propia comunidad de Ciudad Juárez y El Paso.

Me resulta también interesante como se van abriendo puntos de reunión para la comunidad artística. Para crear una red tejida a través de quienes están ofreciendo su arte con quienes compran. Por eso, ahí tiene cabida la literatura, poesía, pintura, música y hasta la historia. En definitiva, eso es otro agregado que “Pianola” y Pamela han ofrecido. Siendo conscientes de que solamente en colectivo se pueden construir cosas sólidas.

No tiene que llegar a comprar necesariamente para visitar a la Politeca, pues el concepto, creo yo, va más allá de ser una tienda de arte. Yo la definiría como una galería comunitaria para la expresión artística y cultural. Claro que sería muy bueno empezar a voltear también a estos espacios como una alternativa para conseguir obsequios o decoraciones. Hasta libros de autores de la frontera se pueden adquirir.

Para quien piensa que en Juárez no hay arte le invito a darse la oportunidad y se eche una vuelta, en peligro encuentran cosas que no imaginaban. Si ya la conoce siga invitando a sus conocidos para que den un vistazo y se siga manteniendo de pie este proyecto. Incluso hasta si quiere tener una buena charla sobre arte y cultura llegue sin pensarlo. Podrá toparse con “Pianola” y Pamela, quienes con una sonrisa y pasión le harán sentir el calor humano del arte. De paso me las saluda.

La Politeca POP es esa esquina de arte y cultura que ya sabe debe visitar a la primera oportunidad que tenga. Enhorabuena y que se siga dignificando al artista vivo y su obra. Este espacio abre de martes a viernes a partir de las 11 a las 19 horas y el sábado de 11 a 17 horas. Por favor, no olvidemos que estos proyectos resisten gracias al apoyo de la propia comunidad juarense y que poco a poco hace que vayan creciendo más “politecas”.