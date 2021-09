Poder y humildad

“Humildad es la vergüenza que sientes cuando les dices a los demás lo maravilloso que eres”.

Laurence J. Peter

Ciudad de México.- El presidente López Obrador se ha preciado varias veces de su humildad. “Yo me veo pequeño, pero no estoy acomplejado, soy republicano -dijo en un video el 20 de agosto de 2020-. El poder es humildad”. Comparó su humildad con la extravagancia de sus predecesores: “Estos parecían reyes, miren los lujos que se daban”, afirmó al mostrar el avión presidencial ya rifado, pero todavía no vendido.

Algunos de quienes han logrado cargos de poder al amparo del presidente, sin embargo, tienen otros datos y colocan a su jefe en un Olimpo y lo imaginan merecedor al culto que se rinde a los héroes nacionales. "¡Viva López Obrador!", gritó la cónsul en Estambul, Isabel Arvide, en la ceremonia del 15 de septiembre, después de lanzar un viva también a Miguel Hidalgo, con lo que provocó abucheos y cuestionamientos de algunos asistentes. Una indignada mujer le espetó que respeta a López Obrador, y espera que termine su sexenio bien, pero: "México no es López Obrador. Él no va con los héroes de independencia".

Se entiende el agradecimiento de Arvide. Apenas el 9 de enero de 2020 llegó a la conferencia de prensa mañanera para pedirle al presidente dinero de publicidad gubernamental para su portal de internet. No sé si el régimen de la austeridad le aprobó el chayote, pero el presidente la nombró cónsul en Estambul pese a no tener experiencia ni conocimientos diplomáticos.

No es Arvide la única funcionaria que aprovechó la ceremonia del grito de este año para rendir culto al presidente. Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa, fue un paso más allá en la lambisconería y lanzó vivas no solo a López Obrador sino a Claudia Sheinbaum. El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, también pidió un viva para Andrés Manuel. Layda Sansores lanzó uno para la Cuarta Transformación, aunque después se fue a celebrar ante el retrato de su padre, el exgobernador Carlos Sansores Pérez, el Negro, uno de los más poderosos caciques regionales del siglo XX, quien además fue presidente nacional del PRI.

La admiración de los allegados por su líder es siempre sorprendente. Irma Eréndira Sandoval, cesada como secretaria de la función pública el 21 de junio de 2021, afirmó el 23 de febrero de 2020 que AMLO era el “presidente más feminista de la historia contemporánea”. A pesar de sus declaraciones de humildad, el propio presidente no ha estado exento de sobrevalorarse a sí mismo. “Les voy a presumir -dijo el 7 de julio de 2021-, ofrezco disculpas, que no se ofendan mucho nuestros adversarios. Les voy a informar sobre una encuesta que se hace a nivel mundial sobre los presidentes. ¿Y qué creen? El de Tepetitán [su pueblo de nacimiento], ya saben quién, está en primer lugar de aprobación. Nosotros estamos arriba con 66 por ciento”. En su tercer informe de gobierno, el 1o de septiembre de 2021, presumió una serie de presuntos récords económicos que concluyó con la frase: “Es como para decir a los tecnócratas neoliberales: 'Tengan para que aprendan'”.

Yo prefiero al presidente que presume de humildad. Me preocupa mucho el culto a la personalidad. Los gobernantes en cualquier lugar pierden piso con facilidad y dejan de ver sus errores y los problemas que afectan a la población. Esperemos que López Obrador descarte las adulaciones cortesanas y recupere esa humildad de la que tanto ha presumido.

El dictador

Ayer, mientras el presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel ofrecía un discurso en nuestros festejos patrios, el Parlamento Europeo aprobaba una resolución condenando a su gobierno por reprimir violentamente a los cubanos. Estoy de acuerdo con AMLO cuando pide el cese del embargo económico, que no ha servido más que para fortalecer a la dictadura, pero no en invitar al dictador para que nos hable de independencia y libertad.

