Poder Judicial de la Federación bajo ataque

Nuestro edificio constitucional contempla la tradicional división de poderes estudiada por los griegos, y analizada a profundidad por Montesquieu en su obra “Del Espíritu de las Leyes”. En ella, palabras más o palabras menos, se dice que el poder se divide en tres: el legislativo, el ejecutivo del derecho de gentes y el ejecutivo de las cosas de derecho civil (judicial).

Esta es la teoría que los ingleses conocen como “checks and balances” (pesos y contrapesos). Es evidente que el poder no puede ser concentrado por una sola persona o corporación, pues es la única forma de alcanzar plena libertad en una sociedad que se precie de ser libre.

Ahora bien, no basta con determinar en el instrumento constitucional que la división de poderes existe. Para hacerla efectiva, se tienen que proveer herramientas para cristalizar este anhelo. Al tener el Legislativo y el Ejecutivo la facultad de determinar los gastos de un gobierno, el poder judicial está a merced de lo que los otros dos establezcan.

Al poder judicial se le debe sustraer del vaivén político. Esto es así porque su labor no es política, sino estrictamente jurídica. Es por eso que los Ministros, Magistrados y Jueces no son electos por el voto popular. Por ello, siguiendo lo referido por Emilio Rabasa, “la elección popular no es para hacer buenos nombramientos, sino para llevar a los poderes públicos funcionarios que representan la voluntad de las mayorías, y los magistrados (ministros) no pueden, sin prostituir la justicia, ser representantes de nadie, ni expresar ni seguir voluntad ajena ni propia”.

En pocas palabras, los integrantes del poder judicial no deben ser elegidos mediante el voto popular; tampoco debe ahorcárseles con una restricción presupuestal para subyugarlos. En este sentido, nuestra Constitución establece diversos principios para garantizar la independencia judicial. Primero, la inamovilidad de los juzgadores. Esto es así para evitar que los mismos sean presionados desde un poder al que, por mandato constitucional, tienen el deber de controlar y mantener dentro de los márgenes constitucionales. Otro es la no reducción de sus emolumentos, según lo establece el artículo 94, párrafo trece de la Constitución.

En pocas palabras, el estado actual de la Judicatura obedece a una razón constitucional. Si queremos vivir en un Estado de leyes, y no de hombres, se debe garantizar el Estado de Derecho. El garante es el poder judicial.

Si no existiera un poder judicial robusto, se cometerían más arbitrariedades que se traducirían en ataques a la vida, a la libertad y a la propiedad de los gobernados. Son estos tres los principales bienes que la ley tutela y protege. Creo que nadie en su sano juicio optaría por vivir bajo el yugo de los que gobiernan, sin tomar en cuenta leyes y procedimientos.

En México existe una institución federal que con el paso de los años se ha profesionalizado, y ha atendido adecuadamente el mandato de velar por la Constitución. Esta institución es el Poder Judicial de la Federación.

En México podemos decir que el Poder Judicial de la Federación ha resistido los embates del poder, justamente por contar con una estructura orgánica sólida, y garantías de que los juzgadores serán respetados en las decisiones que tomen.

Naturalmente existen juzgadores que han sucumbido a las presiones del poder. Estos, considero, son minoría respecto a quienes día a día construyen un poder judicial independiente, como el que conocemos. Estoy hablando estrictamente de la judicatura federal. En los Estados, los integrantes de los poderes judiciales locales no son más que ujieres y cortesanos del Gobernador en turno. Como en todo existen honrosas excepciones de juzgadores genuinamente independientes. En cambio, en el Poder Judicial de la Federación, la mayoría de sus integrantes llegaron pasando una serie de pruebas, exámenes, capacitaciones, y deben estar exentos de las presiones del poder.

En pocas palabras, un Poder Judicial de la Federación sólido es algo que no solamente debemos defender, sino que debemos promover, para poder vivir en un verdadero Estado de Derecho.

Naturalmente hay a quienes esto no les gusta, y se trata de quienes actualmente detentan el poder. Después de meses de una abierta lucha entre el Ejecutivo y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el partido en el poder promovió la extinción de trece fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. El argumento utilizado por estos terroristas de la democracia es que la judicatura federal gasta mucho.

Así como el populismo constitucional se ha convertido en un deporte que se practica a diario en nuestro país (eliminación del fuero, reducción de la dieta de legisladores, entre otros), le tocó la hora al Poder Judicial de la Federación de enfrentar este esperpento populista. MORENA está utilizando el mismo argumento que utilizó con el INE, y que utiliza cada vez que un ente constitucional lleva a cabo su tarea, como es el caso del INAI. Dentro de su narrativa, el oficialismo dice que los fideicomisos -la mayoría de los cuales se utilizan para hacer frente a las obligaciones patronales del Poder Judicial para con sus trabajadores- son solamente privilegios para los juzgadores y que hay que eliminarlos.

MORENA es selectivo en los recortes presupuestales. En México se gasta más en desfalcos de Segalmex, en becas y apoyos clientelares (que no atienden a un criterio métrico para combatir la pobreza) y en el mal manejo de PEMEX que lo que gasta el Poder Judicial de la Federación en llevar a cabo su función. Se gasta más en un aeropuerto que no funciona, una refinería que no refina ni un mililitro de gasolina, o en el dispendio de recursos públicos para “ninis” y otros sectores vulnerables. Se desperdicia más dinero con paraestatales como PEMEX o CFE que pierden millones de dólares al día. Un argumento económico no puede sobreponerse a una necesidad de contar con un garante de la Constitución, como lo es el Poder Judicial de la Federación.

El tesoro público es justamente para poder llevar a cabo las metas que la propia Constitución establece. Educación, seguridad, salud son algunas de las tareas que el Estado debe proveer. Una de ellas es contar con un ente que defienda al gobernado de los abusos del poder.

De concretarse la eliminación de los fideicomisos que ha anunciado el oficialismo, el Poder Judicial de la Federación estaría faltando a sus obligaciones para con sus trabajadores. Incluso, se ha anunciado paro de labores de impartidores de justicia en caso de que esta medida prosperara.

En caso de que así fuera, estamos ciertos que se promovería algún medio de control constitucional (controversia constitucional o acción de inconstitucionalidad) bajo el argumento de que el Poder Judicial de la Federación no puede llevar a cabo su labor en términos del artículo 17 constitucional. Lo curioso es que la correspondería a la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación resolver esto. De entrada ya sabemos que los votos de los Ministros Zaldívar Lelo de Larrea, Esquivel y Ortiz Ahlf serían con el oficialismo; estos ministros votan como si fueran integrantes de una bancada legislativa de MORENA, pues lo hacen sin razonar y conforme a lo que les dictan desde Palacio Nacional.

Esto es quizá lo que busca López Obrador: victimizarse una vez más y decir que la Corte es juez y parte en esta controversia.

Después de ver que las autoridades constitucionalmente electas (Gobernadores, Fiscales, entre otros) no cumplen a cabalidad con los mandatos judiciales, desequilibrar a la Judicatura con un recorte presupuestal de este tamaño va en detrimento no de los juzgadores, sino de los mexicanos.

Considero que al Poder Judicial de la Federación no solo no hay que recortarle su presupuesto, hay que aumentarlo. Es evidente que el sistema judicial es lento en la obligación constitucional de impartir justicia justamente por la falta de recursos.

Aprovecho el espacio para invitar a una reflexión colectiva. A nadie le conviene tener impartidores de justicia subyugados, solamente a los que hoy gobiernan. La sociedad debe de entender que esto no es un ataque a los salarios de los juzgadores, sino a la seguridad jurídica de cada gobernado. Estamos a nada de regresar quinientos años en nuestro desarrollo constitucional, justo a la época en que los Tlatoanis gobernaban e impartían justicia.