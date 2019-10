Pobrecito Juárez, tan lejos de AMLO y tan cerca de Trump

Juárez sobrevive entre el ataque comercial de Trump que usa a la migración como palanca, la indiferencia del Gobierno estatal y la distancia con la 4T que no comprende los problemas de la frontera.

Ciudad Juárez es el epicentro de la política exterior de Donald Trump. Una declaración del presidente gringo es suficiente para hacer temblar a la economía fronteriza, un tuit de @realDonaldTrump y los puentes colapsan.

Hace muchos años un maestro nos decía que la relación de subordinación de México con Estados Unidos tiene una profunda raíz histórica, social y cultural, además estamos tan vinculados económicamente que si a los gringos les da un resfriado a nosotros nos da pulmonía cuata.

Es irónico, en enero de 2017 con la llegada de Trump a la Casa Blanca de Estados Unidos las bolsas de valores internacionales tronaron, el dólar se fue a 24 pesos y la incertidumbre en la economía provocó la peor crisis en la industria maquiladora de exportación de las últimas décadas. En aquel momento nadie podía pronosticar un resultado.

Hoy las dudas se han disipado. Tras dos años y medio sabemos de lo que es capaz el presidente de Estados Unidos, todo lo que estaba en sus manos ya lo hizo. Cerrar las fronteras, aumentar el tiempo de espera en los cruces internacionales, amenazar con imponer aranceles, doblar a México para que sea un tercer país seguro de facto, mantener a raya a Centroamérica, pelearse con China, con Canadá y con las potencias industriales de Europa.

Donald Trump ha hecho en 57 meses lo inimaginable. En su afán por ganar la negociación, ha emprendido un juego brusco que no atiende a la lógica de la diplomacia contemporánea. El mundo con Trump es una mesa de póker que, sin ninguna hipocresía, negocia con el mundo con la habilidad de un tahúr.

Lo bueno es que Estados Unidos por fin deja el discurso de la Policía del mundo para mostrar su verdadera cara, en realidad siempre fue la encarnación del neoliberalismo que convierte al planeta en un supermercado, es el capitalismo voraz donde todo tiene un precio y está sujeto a la oferta y la demanda, incluyendo los humanos.

La política exterior de Trump tiene una lógica simple: ganar el terreno perdido por EU en el mundo globalizado. Ante el colapso de las economías mundiales, la gran potencia económica de América quiere volver al primer puesto y hará lo que sea necesario para lograrlo.

El presidente de EU es un astuto negociador entrenado en la jungla de la bolsa de valores que, hasta ahora, ha ganado todas las batallas, mientras los ataques de sus detractores parecen fortalecerlo cada vez más y, ante la crisis política de la oposición, Trump se perfila para otros cuatro años al frente del gobierno –esto sucederá a menos que sea descalificado por asuntos legales–.

Entonces, tenemos que aprender a lidiar con esto, la Era Trump se extenderá cinco años más y la incertidumbre para Juárez se irá normalizando hasta convertirse en parte de nuestro ecosistema. Antes podíamos decir voy a El Paso por la tarde a comerme una Big Mac y regreso a Juárez; hoy eso es imposible, nunca se sabe con la fila del puente.

A pesar de esta transformación de la vida y la economía fronteriza, Juárez es tan grande que no se la acaban. Lo peor es que estamos solos frente a los gringos; mientras Trump pone en jaque la economía juarense, la Federación no pela un chango a mordidas, la 4T no atiende los grandes rezagos de infraestructura que tiene la ciudad, ni se hace cargo de la seguridad; para muestra el hospital que se está pudriendo en el antiguo galgódromo, una promesa incumplida decenas de veces y todos los indicadores de violencia que tienen a Juárez, otra vez, en los primeros lugares a nivel nacional en la tasa de delitos.

En lugar de ser aliados, los gobiernos son un adorno frente a la violencia que se desborda cada vez más y las autoridades de las corporaciones policíacas, en el mejor de los casos, solamente se dedican a informar cual grupo delictivo lo hizo, dicen “esto lo hicieron los blancos”, después afirman “esto lo hicieron los negros, por lo que antes les habían hecho los blancos”, como si estuvieran narrando un juego de futbol y su postura imparcial fuera normal.

La gran estrategia de la Federación, la Guardia Nacional, en Ciudad Juárez solamente aparece en el borde del río Bravo, obedeciendo las órdenes de Donald Trump de contener a los migrantes antes de que lleguen a la frontera, por lo visto, al Estado mexicano lo mismo cede ante el Cártel de Sinaloa que el gobierno gringo.

El Gobierno estatal y federal ven a Juárez como un caso perdido. Una zona de guerra comercial, al mismo tiempo que es el centro de la crisis humanitaria por la migración y el infierno de la violencia. Una ciudad sin salida. La frontera que sobrevive a todo sin ayuda de nadie.

“Ciudad Juárez tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos”, así decía el profesor Armando B. Chávez M., aunque la frase original se le atribuye a Porfirio Díaz en otro contexto. Pero así es, estamos en una encrucijada geopolítica.

Estamos tan lejos del interés de AMLO, pero tan cerca de Trump que, si fuera por ellos, Ciudad Juárez sería la ciudad perdida. Pero no es así, Juárez se resiste a doblarse ante las adversidades, a pesar de todo –y a pesar de todos–, es un polo de desarrollo económico, le da empleo a cualquiera, inclusive a los migrantes que pasan por aquí, la producción en las industrias no se detiene, ni por el boicot artificial de las autoridades gringas o las crisis internacionales, la gente sigue cruzando todos los días para ir a estudiar o a trabajar en El Paso y regresa, el día tiene ahora menos horas para los fronterizos que viven en los dos lados, pero no se rajan.

Por otro lado, aunque las corporaciones policiacas no son capaces de contener la violencia en las calles, la sociedad civil sale al quite a prevenir la violencia en las colonias, donde se hace un trabajo de campo constante que permite encontrar alternativas en las situaciones de mayor vulnerabilidad ante el crimen.

Ciudad Juárez es capaz de convertir la incertidumbre en estrategia, de transformar la carencia en oportunidad. Y la deuda con la ciudad sigue aumentando. Ningún Gobierno estatal, ni federal le ha hecho justicia a la frontera, no esperamos que lo haga Donald Trump. Pero jamás seremos víctimas porque decidimos ser la Heroica Ciudad Juárez que no se dobla ante nadie.

Y, hasta ahora, a pesar de la injusticia, nos han hecho lo que el viento a Juárez, ni Trump ha logrado frenar a los fronterizos, ni el desinterés de nuestros propios gobiernos ha sido suficiente para acabar con el corazón de Ciudad Juárez.