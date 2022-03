Plurinominales, parásitos para el pueblo

La teoría de los tres poderes de Charles Louis de Secondat, mejor conocido como “el barón de Montesquieu” sentó las bases de las estructuras de los gobiernos en los Estados modernos: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. En esencia, el dividir el poder en las tres ramas antes mencionadas tenía la finalidad de evitar la concentración de dicho poder en una sola persona o en un grupo de personas. Sin embargo, desde la época del griego Aristóteles y del grecorromano Polibio, se hizo evidente que toda estructura u organización del poder (es decir, forma de gobierno o Estado) tiende a corromperse, y en nuestro presente no ha sido la excepción.

En nuestro país, se reconoce la división del poder en las tres ramas establecidas por Montesquieu, tenemos un presidente que se vela por el Poder Ejecutivo, un Congreso de la Unión que se encomienda del Poder Legislativo y una Suprema Corte de Justicia que se encarga del Poder Judicial. Y pese a que la idea central de todo esto es que estos poderes funcionen como contrapeso, actualmente vemos como el Poder Legislativo se ha tendido como tapete ante el Poder Ejecutivo, específicamente los diputados del Congreso, y si queremos ser aún más delimitados, apuntamos a los diputados plurinominales.

Dicen que cada ley tiene su trampa, y en este caso así es. Nosotros votamos para elegir a los diputados del Congreso cada tres años, en total se eligen 300 diputados que representan a los 300 distritos electorales repartidos por todo el país. En un mundo perfecto, estos diputados deberían representarnos a nosotros, nuestros intereses, exponer nuestras necesidades. Junto con esos 300 diputados, se suman otros 200, los cuales no son electos por el pueblo, nadie vota por ellos, pero tienen facultades iguales a los 300 electos, y cobran igual salario. Estos 200 diputados llegan al poder por medio de listas elaboradas por los propios partidos políticos a sus necesidades y conveniencia, pues obviamente elegirían para dicha lista a aquellos que pueden ser controlados, que son obedientes y leales al partido, no al pueblo, sino al poder partidista. En palabras coloquiales, los diputados plurinominales son los “paleros” del partido, son aquellos vendidos que, sin cuestionar, sin pensar y razonar harán lo que el partido les diga qué deban hacer, aunque eso signifique traicionar al pueblo con sus decisiones.

Este lastre congresista les cuesta a los mexicanos bastante dinero, pues un diputado federal (ya sea electo o plurinominal) gana 75 mil 205 pesos mensuales, por si no fuera suficiente, a ese monto debemos agregarle “apoyos económicos” extras por conceptos de Asistencia Legislativa, por una cantidad de 45 mil 786 y otra de 28 mil 772 por Asistencia Ciudadana. De tal modo que somos el pueblo el que tiene que pagar por estos “paleros”, estas personas que, como se dice “se arrastran por un hueso” y lo seguirán haciendo mientras el sistema funcione de esta manera.

Se han planteado iniciativas para que estos 200 diputados plurinominales desaparezcan del Poder Legislativo, pero dichas iniciativas obviamente no son aprobadas, pues de hacerlo significaría que estos se dieran un balazo en el pie y obviamente dejar a un lado su privilegiado modus vivendi.

Lo mejor es no dejarnos engañar, los plurinominales no son representantes del pueblo, son representantes de los intereses partidistas, están allí no por su capacidad intelectual y experiencia, sino por su incapacidad de razonar y tomar decisiones libremente, para actuar sin cuestionar, muchos de ellos están allí, para vivir del erario público como un verdadero parasito.