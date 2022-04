Plataforma Centinela: dinámicas y nuevas estrategias de seguridad

La gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, presentó el día de ayer en esta ciudad el proyecto “Plataforma Centinela”, un edificio de 20 pisos, cargado con tecnología y donde estarán presentes las agencias y departamentos de seguridad estatal. Junto con el edificio van cámaras, las cuales grabarán y se analizarán los contenidos, es un proyecto estatal que tiene sede en Ciudad Juárez, y donde tendrán comunicación con minisedes en otras ciudades del estado. Nos había anticipado en la presentación del Plan de Desarrollo Estatal, que la seguridad sería un tema y eje importante de su proyecto para Juárez.

La idea de la gobernadora es a través de la tecnología, centralización de la información y análisis de la misma, hacer más eficientes los recursos, proteger a los elementos y mandos policiacos, definir mejores estrategias y despliegues operativos, local y estatalmente, generar una red de inteligencia, que esté en comunicación con las ciudades de Delicias, Camargo, Ojinaga, Jiménez, Parral, Guachochi, Bocoyna, Madera, Nuevo Casas Grande, Cuauhtémoc y Chihuahua con poco más de siete cámaras entre fijas y móviles, y diversos puntos de atención, es disminuir y atenuar las acciones delictivas presentes en el estado, y ser un parte aguas a nivel Latinoamérica de este uso de tecnología en combate al crimen, empezando en agosto del presente año.

El pasado mes de agosto de 2021, el presidente Andres Manuel López Obrador, inauguró uno de tres cuarteles de la Guardia Nacional en Ciudad Juárez, la intención del Gobierno federal es inhibir la reproducción de delitos y contribuir a la construcción de la paz, para poder brindar tranquilidad a la comunidad de forma permanente, como lo indicó, también recordó que la actual Estrategia Nacional de Seguridad no es, como en otro tiempo, hacer la guerra para tratar de ganar la paz, sino atender las causas que generan las violencias y pacificar al país en conjunto con la población. En el pasado, enfatizó, esa guerra no funcionó, por eso este gobierno le apuesta a la construcción de la paz con la atención a los más necesitados mediante programas y acciones sociales. Junto con el cuartel se desplegaron elementos, camiones, autos, armamentos, y equipo de comunicación e investigación, también con la finalidad de hacer uso de la tecnología, así como un activo plan constante de células y cuadrillas en movimiento dentro de la ciudad y sus alrededores, con un esquema de retenes y tránsito, y realizando actividades de apoyo a las cuadrillas de elementos estatales de seguridad pública y ministerios públicos.

Como ciudadano aplaudo los dos proyectos, según los índices de violencia, asesinatos, tráfico de estupefacientes y otras actividades ilícitas, era de extrema urgencia poner cartas en el asunto, tanto un centro de investigación y atención estatal basado en recursos tecnológicos y estrategias de primer nivel, como en las cuadrillas federales presentes en la ciudad, elementos con una ideología de trabajo y nación, que no son tan fáciles de corromper o sobornar, que atiendan permanentemente a la ciudad y están presentes para actuar en cualquier momento.

Si bien nos indican qué van a hacer, no nos han dicho cómo, hablando de políticas públicas, no se presenta una línea clara de trabajo y menos de participación ciudadana, en su actividad no nos comparten la estrategia, la metodología, la técnica o la herramienta que utilizarán, entonces ¿qué vamos a hacer o qué estamos haciendo con la información recabada? Se implementarán estas estrategias, nuevos planes y gestiones, con el fin de atenuar objetivos específicos, pero ¿cómo? Esa es la pregunta, sabemos ¿cuáles objetivos? ¿Sabemos qué o a quiénes buscamos? ¿A quién queremos desmantelar? ¿Qué tipo de información de este tipo se tiene? O se llega a trabajar desde cero, a descubrir a quienes podemos o debemos investigar, ¿se realiza trabajo investigativo real, o solo preventivo? La ausencia de una línea temporal de estrategias por objetivos o puntos nos hace pensar que solo inauguramos edificios y nos equipamos para ir descubriendo a quienes y lo que nos enfrentamos, sin un trabajo de localización de estas estrategias, en espacio y tiempo, no tenemos la claridad del éxito del proyecto, y menos la justificación del mismo, ¿para qué construir un edificio? Si con la información que tenemos actualmente no tenemos resultados, o ¿cuánto porcentaje de la información que es recaudada, se analiza, y se investiga? ¿Cuándo o cuánto termina en una detención o una carpeta de investigación? ¿Quién supervisa que la información sea utilizada o revisada correctamente? ¿Con qué números partimos? ¿Qué se realizará para fortalecer asuntos internos? ¿Qué podemos hacer para elevar el grado de confiabilidad de nuestros agentes y personal? Al parecer los resultados nos aclararán el asunto.