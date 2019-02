Planta de Huexca

Ciudad de México.- El presidente ha decidido concluir y poner en operación la termoeléctrica de Huexca. Ha usado como justificación una más de sus consultas populares, la cual dio una aprobación de 59.5 por ciento a la propuesta de echar a andar la planta con el gasoducto y el acueducto que la alimentarán.

López Obrador utilizó como argumento que esta planta no sólo proporcionará electricidad a Morelos y a algunas zonas de Puebla y Tlaxcala, sino que será propiedad de la Comisión Federal de Electricidad. La nueva instalación, añade, permitirá reducir las compras de electricidad a firmas privadas. Para él esto es lo importante, como si la electricidad o los empleos generados por empresas privadas fueran malos y los de las empresas gubernamentales buenos.

Que el gobierno esté dispuesto a impulsar la terminación de una termoeléctrica que ya estaba a punto de operar es positivo. El propio presidente ha señalado que cancelarla habría implicado la pérdida de una inversión de 25 mil millones de pesos. Otras inversiones en ductos que están también a punto de concluirse no han recibido, sin embargo, el mismo trato por el gobierno. Se trata de ductos privados y el gobierno no se muestra proclive a las inversiones privadas, por lo menos no en electricidad.

Siete ductos en el país permanecen inconclusos debido a bloqueos físicos o a amparos. En algunos casos la CFE tiene obligación contractual de cubrir las pérdidas; en otros, las empresas las están absorbiendo. El presidente se ha preocupado por aquellos casos en que la CFE tiene que pagar y ha pedido a las empresas que renuncien a sus derechos contractuales. No ha mostrado la misma inquietud por las pérdidas privadas.

Hay que aplaudir que el presidente haya usado todo su capital político para impulsar la planta de Huesca y su gasoducto. La generación adicional es necesaria. Cabe lamentar que no muestre la misma preocupación por concluir los incluso más necesarios gasoductos en otros puntos del país. La señal del gobierno es que las garantías de la ley se aplicarán a las empresas gubernamentales, pero no a las privadas.

La consulta por sí sola no garantiza que ya pueda operar la termoeléctrica de Huexca. Ayer el presidente no se quiso comprometer con una fecha concreta de inicio de actividades. Si bien el gobierno afirma que en la consulta obtuvo un 59.5 por ciento de apoyo para la planta, un 40.1 por ciento de la población que sufragó lo hizo en contra, a pesar de que quienes con mayor vehemencia se oponen a la termoeléctrica boicotearon la consulta. La oposición a la planta no es pequeña. Los grupos opositores, que tienen bloqueos físicos para impedir la conclusión del gasoducto, recurrirán a todos los medios a su alcance para impedir que la planta entre en operación. Tienen la ventaja de que el propio gobierno ha prometido no usar la fuerza pública.

La planta de Huexca es emblemática de muchas cosas que están ocurriendo en nuestro país. Muestra que hay grupos que se oponen a cualquier desarrollo, porque piensan que conviene a sus intereses mantener pobre a México. Señala también que el actual gobierno sí está comprometido con las inversiones, pero sólo con algunas, las públicas y no las privadas, o las privadas únicamente cuando se encauzan a proyectos emblemáticos del gobierno, como el Tren Maya. Ahí están los mensajes claros, para quien quiera leerlos.





Conflicto

No sorprende que la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, siga en huelga desde el 1 de febrero con una exigencia de aumento de 20 por ciento. Arturo Alcalde, padre de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, es el abogado del sindicato. Por eso los líderes están tan seguros de que al final obtendrán lo que quieren. ¿Conflicto de interés?