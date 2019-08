Plan de acción climática para Ciudad Juárez

Ya nos estamos acostumbrando a romper récords: que si las uñas más largas, que si el hombre vivo más alto, o la mujer de más baja estatura, que si la pizza o enchilada más grande, y muchas otras curiosidades que el hombre se empeña a superar sólo para satisfacer su ego. Pero hay noticias que estremecen: el pasado 21 de agosto se rompió el récord histórico de temperatura alta al alcanzar 41 grados centígrados, en otras palabras ¡nunca en la historia de Ciudad Juárez había hecho tanto calor en un día como ese! Ya no se trata del sofocón que cada persona pueda sentir en particular, se trata de hechos -lamentables- cabalmente registrados.

Y ante esto ¿qué hacer? Bueno, ciertamente en Ciudad Juárez tenemos buenas noticias, déjeme le comparto: a principios de año, desde la Coordinación de la Oficina de Resiliencia del Municipio, se participó en una convocatoria emitida por el Pacto de Unión de Alcaldes por el Clima y la Energía, en la cual se seleccionaría a cinco ciudades mexicanas para ser apoyadas con capacitación técnica y fondos de la Unión Europea para realizar proyectos que mitiguen los efectos del cambio climático ¡y Juárez es una de ellas!

Debe reconocerse que no se trata de haber tenido suerte: en realidad, se tiene como antecedente el trabajo que la propia titular de la Oficina de Resiliencia, la Dra. Verónica González Sepúlveda, realizó hace poco más de dos años, cuando Juárez fue elegida ser parte de las 100 ciudades resilientes reconocidas por la Fundación Rockefeller. Hoy día, Juárez figura a nivel mundial como una de las ciudades que tiene auténtico interés por trabajar en la elaboración del Plan de Acción Climática para el Municipio.

De entrada, se han reunido representantes del Gobierno, académicos, estudiantes e integrantes de organizaciones civiles para iniciar los trabajos. En una primera instancia es inminente la realización de un inventario de gases de efecto invernadero, mismo que coordinará un especialista de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Además, se hará un mapeo y ubicación de zonas de riesgo con el objetivo de ubicar las zonas con mayor calor en la ciudad lidereado también por investigadores de la UACJ que participan en el Laboratorio Nacional de Vivienda y Comunidades Sustentables, apoyado por Conacyt.

Es esperanzador que se tomen acciones en este sentido: el Gobierno estatal también trabaja en la actualización del Plan Estatal de Cambio Climático y el propio municipio se certificó hace poco más de un año en el ISO 37120: Desarrollo sostenible en las ciudades. Indicadores para los servicios urbanos y la calidad de vida. Se está en el camino de medir y evaluar para mejorar y apoyar la toma de decisiones en el sentido correcto.

Bien, ya vimos lo que Ciudad Juárez está haciendo a nivel global y local, pero, en lo particular, ¿qué es lo que usted y yo hacemos? Nos hemos preguntado ¿cuál es la huella ecológica que “donamos” a nuestro planeta? Mire, pues podemos empezar por preguntarnos, por ejemplo ¿qué tan frecuentemente comemos productos de origen animal? ¿Qué tanto de nuestra comida son productos sin procesar, no empaquetada y de cultivos locales? ¿Cómo es nuestra vivienda? ¿E s unifamiliar, departamento, o residencia de lujo? ¿De qué material está hecha? ¿Cuántas personas vivimos en la casa? ¿De qué tamaño es? ¿Disponemos de electricidad? ¿Qué porcentaje de la electricidad de la casa proviene de fuentes renovables? ¿Qué tanta basura generamos? ¿Compartimos viajes en automóviles para ahorrar combustible? ¿Usamos el transporte público? ¿Cuántas horas de vuelo hacemos por año? Al buen entendedor, pocas palabras; no es necesario agregar mucho más para que cada uno de nosotros se dé cuenta de la magnitud de la huella ecológica que amablemente y sin pensar estamos “donando” al planeta; cada uno sabe en su interior, según sus respuestas, los cambios que debe hacer en su estilo de vida para poder decir, con certeza, que estamos llevando a cabo nuestro propio Plan de Acción Climática a favor de la vida. Mire, la tierra es sabia y en contraste la humanidad es tan endeble, que es más probable que llegue el día en que nuestro planeta se sacuda y mande a volar a los humanos, a que ella deje de existir.

Evalúe su huella ecológica en http://www.footprintcalculator.org/. Mi agradecimiento al Dr. José Luis Sandoval Granados.