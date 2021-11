Pintado de rosa

Terminó el mes rosa, pero no con ello la lucha contra el cáncer de mama, enfermedad que es una de las principales causas de muerte en mujeres en nuestro país. De acuerdo a informes de octubre del año pasado del Inegi, la tasa de mortalidad es de 17.19 pérdidas por cada 100 mil mujeres de 20 años o más; en el caso de Chihuahua la tasa se encuentra entre 22.36 a 26.71, figurando entre las cuatro entidades con más alto índice. Lamentablemente la realidad en México es que cada dos horas muere una mujer a causa de este padecimiento.

Este tema se vuelve muy sensible para toda la comunidad, no solo para las féminas debido al alto índice de muerte, sino también gracias a la gran cantidad de mujeres sobrevivientes que se alzan a la lucha contra la enfermedad promoviendo la autoexploración como la principal medida para acabar con este mal, pero también siendo ejemplo de resiliencia, de valentía, de dominio propio, de solidaridad. Sus historias nos apachurran el corazón, nos enternecen y nos conminan a la acción, son loables sin lugar a dudas, pero es realmente triste y hasta indignante que esto ocurra básicamente en octubre, en el marco del Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, a conmemorarse el día 19; ya se volvió habitual y hasta normal que en este mes se oiga hablar en prácticamente todos los ámbitos, de campañas, de intensificación de acciones de instituciones de gobierno y de salud; hospitales/clínicas públicas y privadas, corporativos e incluso universidades lanzan algún programa de prevención para la población femenina en edad de riesgo, mastografías a bajo costo o hasta gratis en muchos casos, a fin de contribuir a la detección oportuna; esto es aplaudible sí, pero las campañas de concientización debieran ser algo constante, porque en este mes todos recordamos a alguna mujer, cercana o no, que ha padecido la enfermedad, a alguna sobreviviente que nos da un verdadero ejemplo de entereza, pero también cada año conoceremos de una nueva historia.

Algo que resulta “chocante” y para muchos hasta ofensivo es el gasto del erario en promoción, que en ocasiones “parece” incluso proyección de algunas damas que figuran en la vida pública. Pláticas, exposiciones, carreras y algunos que otros eventos en los cuales obviamente abundan las fotos, edificios iluminados de rosa, que se ven divinos, pero solo eso, listón rosa por aquí y por allá, en cada solapa o atuendo, y hasta en algunos inmuebles, como muestra de solidaridad, y… ¿cuántos pesos donados a las causas de las asociaciones civiles? Estamos conscientes de que hay muchas, más de las deseables, porque los casos deberían ser menos, no por otra cosa, pero al contrario cada día parecen ser más las que trabajan en la prevención, pero también en el acompañamiento de mujeres que están en el proceso, mujeres para las cuales una mastografía ya no es una opción, mujeres masterectomizadas que no pueden pagar una terapia para conciliar con su nuevo cuerpo.

Definitivamente hay mucho trabajo por hacer, no es suficiente con tener la información y alarmarnos por como cada vez esta enfermedad es un problema mayor. Se requieren más apoyos para que esta cultura de prevención sea una realidad sostenible y permeé a todos los sectores, presupuesto suficiente para que las instituciones de salud tengan mejor servicio y también la posibilidad de intensificar campañas no solo en octubre, un llamado urgente a las diputadas y diputados locales y federales para tomar acción contundente; un llamado urgente a todas las mujeres y varones a involucrarse, a participar de las propuestas a no dejarlo pasar y no esperar a que sea “el cáncer de mamá” lo que nos haga aprender, compartir y luchar.

Este es un problema de salud que nos atañe a todos y que al igual que otros que no son menos importantes nos debe exhortar a revisar de manera exhaustiva nuestra forma de vivir y los hábitos que debemos de cambiar, pero de mejorar hábitos y otras eventualidades ya habrá otra oportunidad de comentar.