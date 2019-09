• Pierden bono por 300 mil... y el respeto de Juárez





• Saca la verdad de sus casillas a Corral





• Consejero regañado por no aceptar carpetazo





• Video: Mañanitas cantadas por mandos policiacos





Fue un día agridulce el de ayer para el alcalde independiente Armando Cabada.

Por una parte cumplió años y fue festejado por jefes policiacos, cuyos detalles presentaremos al final de esta columna; también por secretarios de Estado y por líderes políticos de todos los partidos.

Pero por otro lado no lo calentaron ni los últimos rayos ardientes de la temporada veraniega con la derrota de los Indios de beis que mordieron escandalosamente la noche del domingo el pasto del Gran Estadio Delicias.

En aquella ciudad y sus alrededores todavía sufren la resaca del triunfo el panista alcalde Eliseo Compeán y su lideresa política, alcaldesa de Chihuahua y precandidata a la gubernatura, Maru Campos. Ése es el mayor dolor en Juárez.

Lo increíble ocurrió: Indios debió ganar al hilo los primeros cuatro de los siete partidos y abandonar la maldición de 19 años sin conseguir un solo campeonato estatal pero “se dejó ganar” uno y ahí empezó la debacle. Ahora tiene avergonzada a la mística afición juarense y a muchos escondiéndose para no pagar las apuestas de un triunfo que ya sentían en la bolsa.

El alcalde Cabada sufre con todos ellos aunque por lo menos se ahorrará el apoyo conseguido con empresarios para el bono de casi 300 mil pesos que serían entregados a los “ganadores”. Adiós.

Los Indios y su directiva con Eduardo “Walo” Rivera al frente sufren ya su enésimo apocalipsis. Se acusan de traiciones, se recuerdan el 10 de Mayo y hasta amenazas aseguran que han sufrido. Son decenas de millones de pesos en juego... perdidos.





***

La contundencia de la información evidentemente lo sacó de sus casillas. No hay manera de comprobar con un documento oficial la propiedad de un terreno que convirtió en patio de su casa.

La trama de la forma en que se hizo del inmueble es propio de una novela de terror, por el ingrediente de presunto abuso sobre una persona de la tercera edad aquejada por la enfermedad del juego... Ya de ahí se le hizo fácil hacerse del terreno contiguo con embargos millonarios. No hay decencia en Palacio. Se fue César Duarte pero dejó a Javier Corral.

Con más adrenalina y hormona que elemento racional alguno, decidió organizar ayer una conferencia de prensa en la cual se limitó a realizar manifestaciones, sin mostrar prueba alguna. “Me tenía que ir con todo”, dijo sin fuerza a su callado secretario de Gobierno, Luis Fernando Mesta.

Fue prolijo en calificar y condicionar, estigmatizar, el trabajo periodístico de El Diario; se tiró al piso para acusar una extorsión que no existe más que en sus afirmaciones ligeras con las cuales trata de defenderse de lo indefendible.

La investigación en poder de esta casa editora demuestra que dicho terreno, ubicado en Costa Rica y casi Ignacio de la Peña, no tiene en este momento ninguna documentación oficial que pruebe su propiedad sobre el mismo.

Su enojo tal vez encuentra epicentro precisamente en la imposibilidad de demostrar con documentación pública alguna su dicho.

Pero además, es un bien inmueble que se suma a un enriquecimiento continuo desde el ejercicio del servicio público.

Ahí están las referencias de sus propiedades, incluso aceptadas e informadas por el gobernador mismo en el famoso 3 de 3.

El Diario sólo cumple su deber de informar, como lo ha hecho desde hace muchos años. Corral es un gobernador con cargo al presupuesto de los chihuahuenses. No se manda solo.

Y parecería un exceso pero en gobernantes de su especie no hay sorpresas ni límites: la remodelación completa y a todo lujo de otra casa que posee por el fraccionamiento Villa Alegre aquí en Juárez. Su exadministrador en la Secretaría de Hacienda, Guillermo Luján Peña, ha dejado escapar algunos de los secretos al respecto que han servido para integrar la madeja.





***

Ni siquiera se disimuló la decisión del no ejercicio de la acción penal por las irregularidades en la selección de jueces y magistrados estatales que involucraban a Luz Estela “Lucha” Castro.

Fue muy evidente cómo se trató de una determinación política dentro de un expediente técnico en el que había avanzado la fiscal anticorrupción de la Fiscalía General del Estado, Gemma Guadalupe Chávez Durán.

Dicha Fiscalía había encontrado cuando menos ciertos elementos de que se manipularon los resultados para elegir jueces civiles, penales y familiares, así como magistrados, tras la denuncia del compañero de “Lucha”, el panista Joaquín Sotelo Mesta.

Por ello fue que el mismo consejero de la Judicatura, al ser notificado del no ejercicio de la acción penal, ejerció su derecho a inconformarse.

Era lo obvio, lo lógico: si el Ministerio Público había avanzado y encontrado elementos para continuar con la investigación, ¿cómo que de repente y el mismo día de la renuncia de “Lucha” también determina la no acción penal?

Por eso su inconformidad presentada un día después. Si no lo hacía, él sería quien quedaría mal, al cruzarse de brazos ante una decisión carente de explicaciones y que sólo presentaba a la Fiscalía Anticorrupción como un armatoste burocrático más de la simulación política.

Sin embargo, la decisión del consejero Sotelo Mesta le costó más de tres jalones de orejas, en el Tribunal Superior de Justicia del Estado y el mismo Palacio de Gobierno.

Atreverse a recurrir un acuerdo de la Fiscalía Estatal fue visto como si el panista estuviera abiertamente en contra del nuevo amanecer, como si quisiera hacer leña del árbol caído.

No tenía de otra, pues “Lucha” podrá irse muy lejos del Poder Judicial, pero las consecuencias de las decisiones que promovió van a tardar muchos años vigentes, en especial las de la polémica y cuestionable selección de juzgadores.





***

Mientras los gobiernos, asociaciones y académicos estudian el contexto de la Alerta de Género que se pide para Chihuahua, están por salir del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública los datos más recientes de feminicidios.

Las cifras de la entidad y particularmente de Juárez se mantienen en niveles altos, aunque hay entidades que han resentido incrementos de espanto, como Michoacán (167 por ciento), Morelos (150 por ciento) y San Luis Potosí (100 por ciento).

Con todo, el 52 por ciento de los asesinatos de mujeres se concentra en siete estados del país, incluido Chihuahua, a la par de entidades que se encuentran superpobladas como Veracruz, Estado de México, Jalisco y la Ciudad de México.

Si ésas no fueran malas noticias, las referentes a la vigilancia de la Alerta de Género en el país sí lo son. Basta mirarlas por encimita.

Siete de cada 10 feminicidios se cometieron en este año 2019 en alguno de los 18 estados que cuentan con este mecanismo activado. Los otros tres fueron en entidades que no lo tienen, como Chihuahua.

Por eso no parece una solución de fondo o una herramienta eficiente la alerta, que en la actualidad se discute para ver si se aplica o no aquí.

Pero tanto por la parte gobiernista como por la de organizaciones sociales, la alerta se visualiza más como una herramienta propagandística que como un mecanismo efectivo de contención de la violencia feminicida.

Éste es uno de los graves problemas de la alerta, su inutilidad sobre todo cuando se quiere usar como algo que no es.





***

Se ven hasta chistosos cantando las mañanitas del rey David los jefes policiacos y militares al independiente alcalde Armando Cabada, pero ayer se las aventaron en la matutina reunión de la coordinación de seguridad pública. Tenemos el video respectivo en la versión digital de La Columna. La tropa en la Policía municipal no debe perderse la tonada y la emoción puesta por su nuevo jefe, Raúl Ávila.

Ayer cumplió años Cabada, los primeros en felicitarlo al arrancar el día fueron justo los mandos policiacos y castrenses. No fue de a gratis, se ha ganado el edil el respeto de todos ellos por mantener la disciplina de llevar a cabo esas reuniones de manera sistemática.

Por voluntad y disposición de las autoridades locales no ha quedado el combate a la violencia, pero las partes fundamentales para cerrar el círculo no han hecho su trabajo ni parece interesarles: la Fiscalía estatal mantiene sin respaldo a su equipo acá, la Fiscalía federal peor, la Policía Federal apenas da para extorsionar a los vendedores de fayuca y los militares no saben cuándo actuar como tales y cuándo deben hacerlo como guardias nacionales.

Mantener el optimismo para cantar ‘Las Mañanitas’ en esas circunstancias ya es ganancia.