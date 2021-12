Perlas a los cerdos

La historia de Marisela Escobedo Ortiz la sufrimos todos en nuestro estado, en México y desde la emisión del documental “Las tres muertes de Marisela” probablemente en todo el mundo.

Dicho documental muestra la historia completa, ¿poco objetivo y con intereses políticos entremezclados? Me parece que sí, pero lo cierto es que te lleva de la mano en una crónica desgarradora que pareciera una película, una “película de terror” como irónicamente comenta en el documental Juan Frayre, hijo de Marisela que la acompañara en sus andanzas.

Marisela enfrentó la injusticia, la indiferencia y menoscabo de las autoridades, pero dejó un ejemplo de lucha, fortaleza, resistencia, y amor trascendental.

Tras la muerte de su pequeña Rubí, de solo 16 años, decidió, como muchas madres de jóvenes desaparecidas o víctimas de feminicidio, alzar la voz, enfrentar los titanes y dedicar, literalmente, hasta su último aliento a buscar justicia para su hija y sentar precedentes para mitigar los feminicidios.

El dolor desgarrador que debió sentir, es francamente inimaginable, aun así con el corazón mutilado y el alma destrozada, mantuvo su mente fuerte, capaz y decidida. Teniendo la certeza, del culpable, apeló el veredicto y logró que un tribunal de circuito revocará la sentencia absolutoria con una nueva resolución y orden de aprehensión contra quien ahora era prófugo de la justicia, volvió a ir en busca del infame asesino, ofreció una y otra vez recompensa a quien brindará información de su paradero. Se burló del sistema de justicia, con sarcasmo y una daga atravesada en el pecho, causada por la absurda situación y llamó la atención de medios de comunicación incluso internacionales a través de sus marchas que se volvieron su símbolo, viajó hasta la Ciudad de México, acompañada de otras mujeres que al igual que ella clamaban justicia, haciendo escalas en ciudades y pueblos para hablar con la gente y pedirles ayuda para encontrar a Sergio Barraza, el infame asesino, llegó a solicitar audiencia al entonces presidente Felipe Calderón, pero este, indolente, no la recibió.

Marisela interpeló al gobernador del estado y al procurador, denunció atropellos, justicia desigual y omisiones. Convertida en activista y defensora de los derechos humanos, advirtió como en premonición que si querían acabar con ella lo hicieran frente a las autoridades “para vergüenza del gobierno”, tras haber sufrido amenazas y luego de que se plantara en señal de protesta frente a Palacio de Gobierno, justo en la cruz de clavos, icono y recordatorio de la brutal realidad de la violencia contra la mujer en Chihuahua, donde finalmente fue victimada el 16 de diciembre del 2010.

Pero la historia de la hoy considerada heroína no terminó ahí, más bien su muerte a escasos pasos de la puerta del máximo órgano gubernamental dio inicio a otro capítulo de esta trágica historia, donde el verdadero culpable siguió sin pagar y hoy su familia disgregada, esparcida forzosamente en otro país sigue cargando la pena de la separación, la indolencia, la injusticia, la burocracia, y el aciago dolor de la muerte.

En su de décimo primer aniversario luctuoso, las voces de indignación se alzan de nuevo, es una herida punzante que arde a la sociedad chihuahuense.

Once años de impunidad, once años de recordar año tras año como las autoridades a pesar de los discursos, de las disculpas públicas, de esfuerzos coordinados, no han podido hacer nada, y hoy está sigue siendo su vergüenza.

Continúan las proclamas de justicia para Marisela y Rubí, sin embargo, no es solo por ellas, es por las miles de mujeres víctimas de la violencia, y no solo de violencia física, causada por cobardes agresores que rondan las calles, sino también por la violencia institucional.

Lamentablemente a la fecha las estadísticas siguen escalando, la realidad supera cualquier programa o las muchas iniciativas.

No esperemos a que las implicadas se manifiestan y traten de hacer solas lo que en comunidad nos corresponde. Siempre hay una trinchera desde la cual podemos actuar.

Tal como clamó Marisela: “No más perlas a los cerdos”.