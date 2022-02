Periodistas en riesgo

El ejercicio del periodismo en México nunca ha sido fácil y es que históricamente los periodistas han sido víctimas de amenazas, homicidios e intimidación por su labor profesional e investigaciones en torno a temas relevantes para la sociedad.

Recientemente, se ha dado a conocer que de diciembre de 2018 a la fecha han sido asesinados 28 periodistas según lo refiere la organización artículo 19 quien tiene documentado a detalle los asesinatos de este gremio.

El asesinato de periodistas constituye la forma de censura más extrema, y con ello no solo se viola el derecho de expresar e impartir ideas, opiniones e información por parte de estas personas, sino que, además, atentan contra los derechos de la sociedad, pues los ciudadanos tienen derecho a estar informados.

Hace unos días la gobernadora del estado, firmó el convenio sobre Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que es operado desde la Secretaría de Gobernación, el cual tiene como misión proteger a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas que sufren agresiones con motivo de su labor. Este mecanismo actualmente protege a 496 periodistas de los cuales 137 son mujeres y 359 son hombres. La firma de dicho convenio trae consigo el compromiso del Ejecutivo estatal de brindarle seguridad jurídica y protección a este grupo de personas que estuvo olvidado por la administración de Javier Corral.

Pero lo que resulta más preocupante, es que a pesar de que el Estado mexicano cuenta con obligaciones tanto constitucionales como convencionales que lo obligan no solo de abstenerse de cometer cualquier acto que busque limitar o menoscabar la labor de las personas periodistas, sino también a fortalecer la protección a los periodistas a través de diferentes ámbitos de acción, no lo haga de forma suficiente y adecuada.

Pues precisamente el mecanismo al que me refiero fue implementando desde el 2012, mismo que por cierto no ha resultado ser eficaz, ya que los asesinatos y agresiones graves contra periodistas siguen sucediendo, como el caso de la periodista Lourdes Maldonado López quien a pesar de solicitar ayuda hace tres años al Ejecutivo federal de manera pública, fue asesinada el 23 de enero del presente año.

Además, contamos con Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la cual pretenden reemplazar, por la Ley General de Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos, misma que se encuentra como iniciativa de ley y que su finalidad es tener mayor alcance, creando un sistema nacional de protección, que permita definir las competencias de los distintos órdenes de gobierno e instituciones públicas, dado que, resulta claro que la ley vigente ha permitido que las autoridades locales se desatiendan de sus obligaciones, generando con ello impunidad.

Impunidad que ha prevalecido en Chihuahua, así tenemos que en el caso del periodista José Armando Rodríguez Carreón, asesinado el 13 de noviembre de 2008, dicho asunto no ha sido resuelto, puesto que a la fecha la investigación permanece abierta, por otro lado, otro caso que ha permanecido en el limbo es el del asesinato de la periodista Miroslava Breach ocurrido el 23 de marzo de 2017, investigación que permanece estancada y aunque hay un sentenciado, eso no significa que el asunto esté resuelto y superado, toda vez que el detenido no fue el único involucrado. Crímenes que no hay para cuando se esclarezcan, y tampoco se observa un compromiso por afrontar con seriedad las investigaciones de estos hechos atroces, mientras tanto la deuda de justicia y el derecho a la verdad para las víctimas permanece vigente.

El escenario actual se presenta con grandes desafíos para el gobierno, en donde las buenas intenciones no bastan, pues de nada sirve firmar convenios de colaboración o aprobar leyes en materia de prevención y protección si no se logran materializar, es allí donde se visibiliza que el discurso político es uno y la realidad es otra. Urgen resultados significativos que garanticen a los periodistas realizar su trabajo de manera libre y segura, y con ello se garantice la libre información que resulta indispensable en una sociedad democrática.

Facebook: Dra. Olivia Aguirre Bonilla