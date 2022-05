Perdón o cuello

La oposición necesita urgentemente conciliar, concretar y poner práctica un plan para revertir la retórica presidencial.

Ciertamente, impidieron que la vinculación de revocación de mandato no prosperara en las urnas y consiguieron batear en la cámara de diputados la iniciativa de reforma eléctrica, pero la narrativa de Morena y el presidente obtuvo mayor impacto entre la población.

Es infructuoso que la alianza Va por México, los dirigentes partidistas que la conforman y las voces líderes confronten mediáticamente la amenaza que representa la reforma electoral enviada al congreso por el jefe del ejecutivo federal, si no se reconcilian con el ciudadano común.

De todas, todas, Andrés Manuel ha impuesto la agenda política. Aunque sea polémica, abuse de su posición y se aproveche de la propagandística mañanera, es legítima, tal vez ilegal, pero mientras no haya autoridad competente que lo sancione, el macuspano continuará apalenado a la oposición.

Por esta razón, la estrategia de la coalición opositora y el sector empresarial que comulga con ellos debe repensarse, porque la verdad de las cosas no podido o no han querido vacunarse contra el pasado, por lo que difícilmente remontarán el presente ni podrán generar mejores expectativas en las urnas.

Indudablemente que el maximato lopezobradorista ha sido hábil para invocar constantemente el pasado mediato y sacarle provecho y de paso, eludir su responsabilidad en los temas de inseguridad, salud, economía y derechos humanos.

También resulta evidente que la oposición tiene una deuda histórica con los mexicanos. Mientras no pidan perdón por la herencia mediocre de los gobiernos populistas y neoliberales, AMLO seguirá machacando con eso.

Claro que no es fácil reconocer errores propios, pero no habrá reconciliación con los desfavorecidos del sistema PRI, PAN/PRD si no se asume con humildad los yerros que los llevaron a la pobreza, así tengan razón en sus argumentos para advertir del peligro que representa la instauración del comunismo en México.

De esto es se aprovecha el presidente, Morena y la 4T, de la amnesia política de los que conforman la coalición Va por México.

Es arriesgado e ingenuo apostar a la corta memoria de los mexicanos cuando millones de dolientes siguen vivos y cobrando más, de los programas sociales.

Cuando la oposición se incline para reconocer sus errores, será entonces que sus argumentos cobrarán cierta legitimidad.

No se soslaye al pueblo porque no es tonto ni olvidadizo como muchos piensan. Es ofensivo endilgarle la carga de la memoria a los que reciben beneficios de los programas sociales, cuando muchos de ellos votaron por el cambio en el 2000 y por el regreso del PRI en el 2012.

Para contrarrestar los arrebatos y abuso del poder de AMLO, y exhibirlo por su responsabilidad de la inseguridad, la falta de medicamentos en el sector público, el paupérrimo crecimiento económico, el alto índice de mortandad por la pandemia, los feminicidios y la reiterada violación a la carta magna y de los derechos humanos, la oposición requiere de la venía del PUEBLO, por eso necesitan demostrar humildad y arrepentimiento.

Si la apuesta sigue siendo por la confrontación llevan las de perder o de continuar con victorias pírricas.

Será muy difícil para la oposición mantener las gubernaturas que se juegan en junio próximo si prevalece la obstinación y no se busca la reivindicación con las mayorías.

Si corrigen a tiempo, quizás les alcance para recuperar credibilidad y reconsideración del PUEBLO. Solo entonces tendrán fuerza real para llegar con posibilidades en el 2024

Es cuanto.

P.D. Los legisladores federales y locales de oposición, los gobiernos que aún mantienen y el sector productivo que comulga con ellos deben podarse las colas del pasado, pero también sudar la camiseta, a la antigüita, para restaurar la confianza; al cabo que el partido en el poder carece de autoridad moral, también, para excusarse del desastre de la 4T. Hasta para debatir ideas y confrontar resultados son incapaces de dar la cara, si no es en un escenario favorable para ellos.