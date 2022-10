Pendenciero Adán

"Solo hay una cosa en el mundo peor a que hablen de ti y es que no hablen de ti"

Oscar Wilde

PUBLICIDAD

Ciudad de México— En un principio parecía que su función era, como correspondería a un secretario de Gobernación, establecer buenas relaciones con las fuerzas políticas y los poderes del país.

El presidente Andrés Manuel López Obrador así lo señaló unos días después de nombrarlo el 26 de agosto de 2021: “Adán me va a ayudar para hacerse cargo de todos los asuntos políticos: la relación con gobernadores, la relación respetuosa con la Fiscalía General de la República, la relación, también respetuosa, con el Poder Judicial, en especial con la Suprema Corte de Justicia, y lo que se tiene que atender en el Poder Legislativo”.

En un principio pareció que, efectivamente, con esa bonhomía característica de los tabasqueños, Adán Augusto López había dejado el gobierno de su estado natal para construir buenas relaciones para el gobierno federal. La actitud amable y conciliadora, sin embargo, no duró mucho tiempo. El secretario se ha convertido en un pendenciero irrefrenable.

En lugar de construir acuerdos, Adán Augusto parece empeñado en atacar a la oposición. Ha declarado que cuando escucha hablar de “baños de sangre” lo primero que se le viene a la mente son “Guanajuato, Jalisco, Michoacán, que están muy convertidos en paraísos de la incidencia delictiva”. Michoacán ya es gobernado por Morena, pero antes lo era por Silvano Aureoles del PRD; Guanajuato tiene un gobernador del PAN y Jalisco uno de Movimiento Ciudadano. De los 10 estados con más homicidios dolosos per cápita, sin embargo, ocho son gobernados por Morena y sólo dos por el PAN.

El secretario también ha lanzado ataques contra el gobernador nuevoleonés Samuel García, de Movimiento Ciudadano. Este 19 de octubre declaró: “En Nuevo León, el gobernador. actúa con hipocresía y egoísmo”; levanta el teléfono, dijo, para pedir el apoyo de la Guardia Nacional mientras que la Fuerza Civil de su estado se dedica “a prestar servicios de vigilancia a empresas privadas, a cadenas de súper, tiendas de conveniencia, a gasolineras”. Se dedica, en fin, a esos Oxxos que el gobierno tanto odia.

El desprecio de Adán Augusto no es sólo contra los políticos de oposición, sino también contra los ciudadanos del norte del país. Ese mismo 19 de octubre comentó: “Los del norte dicen que no le aportamos gran cosa a la Federación porque para empezar no sabemos trabajar, que los esforzados y los trabajadores son ellos. Pero lo que no saben es que nosotros somos mucho más inteligentes que ellos y quienes se precian de ser inteligentes, pues, hacen las cosas con mejor esfuerzo, mejor y de mejor manera”.

¿Por qué un político que antes tenía un trato amable se ha convertido en un pendenciero? Quizá por sus aspiraciones presidenciales. Uno pensaría que un funcionario tolerante tendría mejores posibilidades de ascender en política, pero la experiencia de los últimos años nos dice que los políticos groseros se hacen notar más y obtienen triunfos que parecían impensables. Lo hemos visto con el venezolano Hugo Chávez, el italiano Silvio Berlusconi, el estadounidense Donald Trump y el brasileño Jair Bolsonaro, entre otros.

Adán Augusto ha logrado incrementar su visibilidad. Aún cuando ya era secretario de Gobernación, y aspirante a la Presidencia, virtualmente nadie lo conocía. Sus desplantes groseros han generado cobertura en medios y esto es invaluable en política. Es verdad que muchos de los comentarios sobre su persona son negativos, pero en política no hay publicidad mala. Lo importante es que hablen de él, aunque sea por pendenciero.

Cancelado

Adán Augusto ha estado visitando los congresos locales para apoyar la aprobación de la reforma que amplía el plazo de la militarización de la Guardia Nacional, pero ha cancelado su comparecencia ante la Cámara de Diputados de este 25 de octubre. El Congreso de la Unión no es importante para él.