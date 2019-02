Pemex controlado

Ciudad de México.- El presidente López Obrador quiere que el gobierno vuelva a tomar control directamente sobre Petróleos Mexicanos. Una propuesta de reforma a la Ley de Pemex es la última de las estrategias para lograrlo.

El director general, nombrado por el presidente de la República, asumiría un lugar en el consejo de administración, si bien sólo con voz y no con voto. El consejo, sin embargo, no podría sesionar sin la presidencia del director general, por lo que se pone en sus manos la posibilidad de que haya juntas legalmente válidas o no.

Pemex podría celebrar contratos de asociación con particulares mediante lineamientos establecidos por las secretarías de Hacienda y de Energía, o sea, por el Ejecutivo, sin pasar por el proceso de licitación que actualmente debe llevar a cabo la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

El plan de negocios, por otra parte, sería propuesto por el director general y aprobado por el consejo de administración.

El comité de auditoría del consejo, actualmente integrado por tres consejeros independientes, tendría además otros tres consejeros: un funcionario de Hacienda, otro de la Secretaría de Energía y otro más de la Función Pública. En caso de empate, el voto de calidad le corresponderá al representante de la Función Pública.

Hay puntos positivos, pero también negativos en estas reformas. La participación del director general en el consejo de administración, con voz aunque no con voto, me parece adecuada. El director general debe tener la posibilidad de llevar directamente la voz de la administración al consejo.

Es aceptable también que el plan de negocios sea propuesto por el director general y aprobado por el consejo. No hay nada peor en una empresa que tener a un director general que va por un camino mientras el consejo de administración avanza por otro. El plan de negocios, sin embargo, debe ser de negocios y no político. En la misma propuesta de reforma se plantea que uno de los principales objetivos de la empresa debe ser producir el 80 por ciento de la gasolina que el país consume, “lo que blindaría al país y permitiría lograr la soberanía energética que el Ejecutivo federal plantea”. Esta no es una decisión de negocios sino política, que probablemente resultará en pérdidas cuantiosas para la empresa.

En lo personal me parece correcto que haya un representante del gobierno o de la empresa en el comité de auditoría. Es importante que la empresa tenga voz en las decisiones de este comité. Pero nombrar a tres representantes del gobierno junto a los tres independientes, dándole al gobierno el poder de desempate, elimina la independencia del comité.

No olvidemos que la Ley Sarbanes-Oxley de Estados Unidos obliga a que los miembros de los comités de auditoría sean todos independientes y Pemex tiene colocada una gran cantidad de deuda en Estados Unidos. Pemex, como cualquier empresa, debería poder escoger a sus socios estratégicos, pero eliminar las licitaciones de la Comisión Nacional de Hidrocarburos es uno más de los intentos del presidente por hacer a un lado a los reguladores autónomos. Pemex es un monopolio y requiere regulación asimétrica para evitar que opere de manera abusiva en el mercado.

No todo está mal en la nueva legislación, pero preocupa la tendencia a centralizar las decisiones de Pemex en el gobierno. Esto solo llevará a aumentar la corrupción y a usar a la empresa para propósitos políticos.





Conflicto de interés

López Obrador mantiene su ataque Guillermo García Alcocer, presidente de la CRE, a quien acusa conflictos de interés. Tienen mayores conflictos de interés, sin embargo, los nominados por el gobierno a la CRE, los cuales no tienen conocimiento sobre el tema y solo deben la nominación a su lealtad a AMLO.