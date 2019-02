Peligros para el presidente

Ciudad de México.- El próximo sábado el presidente Andrés Manuel López Obrador, estará en Hermosillo, Sonora. Como ha sido hasta ahora, viajará con un equipo de seguridad no mayor de 20 personas y se apoyará en las policías locales más los grupos de voluntarios que se sumarán a la protección del presidente. Igualmente, carecerá de información de inteligencia -que es parte de las tareas no vistas del desaparecido Estado Mayor Presidencial-, donde se establecían los riesgos que podría enfrentar el jefe del Ejecutivo para tomar la decisión final si iba o no al lugar previsto. López Obrador no toma en cuenta esas consideraciones, y las únicas ocasiones en las que ha optado por no ir a una ciudad o comunidad, es porque espera reclamos políticos que no quiere enfrentar. El presidente dice que el que nada debe nada teme, y que quien no hace daño, no es atacado. Pero lo que sucede en Sonora debería de preocuparlo sobre manera.

De acuerdo con los últimos datos de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, enero de este año fue el más violento en la historia de México, con un incremento significativo en las cifras de homicidio doloso. Sonora fue el tercer estado que registró el mayor aumento, con 58.3 por ciento de homicidios dolosos más que en el mismo período en enero de 2018, superado sólo por Quintana Roo y Jalisco. La violencia en Sonora ha ido en aumento progresivo desde hace más de un año, derivado del choque entre los cárteles Jalisco Nueva Generación que encabeza Nemesio Oseguera, “El Mencho”, y el del Pacífico, que encabeza Ismael “El Mayo” Zambada que durante el juicio a Joaquín Guzmán Loera en Brooklyn, quedó claro que es el jefe máximo del narcotráfico, a través del brazo armado de los hijos de “El Chapo”, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán, “Los Salazar”.

Una fractura aparente en “Los Salazar”, propició que un viejo enemigo de “El Chapo” Guzmán en Sonora, añadiera violencia a la confrontación entre los cárteles. Es la irrupción de Fausto Isidro Meza Flores, apodado “El Chapo Isidro”, que fue aliado del Pacífico pero rompió para vincularse con los remanentes del cártel de los Beltrán Leyva, que desde que se escondieron de la organización del Pacífico, hace casi una década, se asociaron con Los Zetas. Esta descomposición en las organizaciones criminales es el contexto de la violencia que se vive en esa región que va a visitar López Obrador, y que tiene como preámbulo la aparición de mantas en la vía pública en la capital sonorense, con el mismo mensaje:

“Comienza la limpieza en el país, venimos con todo el apoyo del Gobierno federal. Regresa la vieja escuela, bienvenidos al diálogo todos los carteleros o se alinean o los alineamos. Atte ‘Mayo’ Zambada”.

Las mantas fueron secundadas por una hoja volante que se comenzó a distribuir en las casas de Hermosillo el viernes pasado, que decía, entre otras cosas, lo siguiente:

“Llegó la hora de la limpieza social”.

“Llegó el momento de iniciar una nueva limpieza para todos los malparidos, tiradores de droga, focoqueros, mariguaneros y demás consumidores de otras drogas, ladrones callejeros, patinadores de carros, motos, prostitutas, violadores y fanfarrones”.

“Los tenemos en la mira”

“Todos aquellos que nos encontremos después de las 10:00 de la noche, no respondemos si caen inocentes compartan más tiempo con su familia, jóvenes. No los queremos ver en la calle robando, drogándose, con el mofle modificado o fanfarroneando”.

“A todos los ciudadanos hagan algo productivo”.

“Juicio y muerte llegará a la hora de nuestra cacería inicial”.

El presidente López Obrador quedará atrapado en ese ciclo de violencia expresado por los mensajes. Altos funcionarios de su gabinete de seguridad desestimaron estos mensajes entre criminales, pero no parece haber un análisis detrás de su contenido para saber, por ejemplo, qué organización o qué miembros de qué cártel los está colocando, que le permitan determinar el grado de riesgo que implica o descartarlo como tal. La respuesta de los funcionarios es empírica, sin información de inteligencia que explique soslayarlo. Nada puede tomarse de manera automática, pero tampoco, nada puede descartarse mecánicamente en la tierra de los cárteles.

Los mensajes entre delincuentes siempre arrojan información. En este caso, en vísperas del viaje de López Obrador, lo que se debería estar procesando en la Ciudad de México es con qué finalidad se están afirmando algunas cosas, como la manta donde se habla del “apoyo del Gobierno federal” porque “regresa la vieja escuela”, que sugiere el retorno al status quo que se vivió con algunos políticos priistas, donde había acuerdos tácitos con los cárteles de dejarles hacer a cambio de la pacificación nacional y dinero para sus bolsillos.

Esas mantas aparecieron después de que el presidente proclamara desde Palacio Nacional el final de la guerra contra los cárteles y antes de que ofreciera a familiares de “El Chapo” gestionar visas “humanitarias” ante el gobierno de Estados Unidos para ver su pariente, e instruir a la Cancillería para que estudiara repatriarlo. La sinapsis que está apareciendo entre las acciones del presidente y el Cártel del Pacífico no son positivas para la imagen de López Obrador, como tampoco ser laxo y descuidado con lo que está sucediendo en Sonora. Cuidado con las cosas que no son. El contexto de violencia y los mensajes de cercanía con Zambada y Guzmán, no lo ayudan en sus esfuerzos por garantizar seguridad. Quizás él no lo vea, pero hay gobiernos, expertos y narcotraficantes que sí están observando lo que hace y deja de hacer.