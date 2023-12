PDUS 2040: cambios estructurales o más de lo mismo

Al asistir a congresos a nivel nacional siempre me pregunté por qué los investigadores de otras ciudades mostraban las situaciones críticas pero muy pocas lo eran tanto como las de la nuestra. Me cuestionaba ¿por qué hay un déficit tan grande en equipamiento, principalmente en escuelas y más aún en áreas verdes y espacio público? por más que realizaba ejercicios de planeación colocando escuelas en los predios de propiedad municipal los números no me daban para solventar el déficit acumulado que fue creciendo con el tiempo. Respecto a áreas verdes, lo mismo, nunca se ha pasado de tener cuatro o cinco metros cuadrados por persona cuando lo recomendable son nueve. Llegué a una conclusión que después corroboré: la superficie de donación que se pide a quienes desarrollan un predio está por debajo de la que se solicita en muchas otras ciudades del país. Justo esa es una de las razones por la que no podemos y de seguir igual nunca vamos a salir del hoyo, y no de uno, sino de los muchos hoyos de los que el propio diagnóstico del Plan de Desarrollo Urbano Sostenible en proceso de actualización da cuenta y que, paradójicamente, no se vislumbra la manera de salir de ellos porque no anota como una prioridad hacer cambios radicales en la normatividad como lo es el aumento en el porcentaje de donación que los desarrolladores deben ceder al municipio. Lo coloco ahora como una prioridad porque ésta es una de las causas por las que el suelo nunca ha sido suficiente para colocar en él equipamiento no solo de tipo educativo, sino también de áreas verdes, espacio público, salud, deportivo y dos no menos importantes: el social y cultural.

Y si de por sí es insuficiente el suelo que se dona al municipio para que de acuerdo al artículo 115 constitucional lo administre, resulta que entre sus facultades está el poder venderlo, situación que históricamente se ha hecho sin considerar que al comercializar cualquier predio se está cambiando su función social a un fin de interés privado y, por tanto, elimina por siempre la posibilidad de que sea utilizado en favor y para el desarrollo de la ciudadanía. En otras palabras: se afecta, se hipoteca el desarrollo de la ciudadanía. Por ello es necesario considerar que si bien el municipio ejerce esta facultad de acuerdo a la ley, deben establecerse parámetros y procesos para que al hacerlo no imponga efectos irreversibles. Hace unos días un alumno me preguntaba ¿cómo es que en Riberas del Bravo se vendió un predio a un lado de una escuela y se autorizó la construcción de una tienda de franquicia local sabiendo que su giro principal es la venta de bebidas alcohólicas? ¿qué acaso no está prohibido que se venda licor cerca de las escuelas?

En cuanto a los cinco criterios para limitar el que el PDUS menciona, la verdad, sabemos que son fáciles de solventar: ahí tenemos el ejemplo de fraccionamientos como Villas el Sur cuya autorización fue condicionada a que se solucionara el tema de las aguas pluviales y ya ve: cientos de familias viven en riesgo de inundaciones como las de 2006 y 2008 que les llevaron a perder su patrimonio ¿quién respondió? Nadie. Más vale consignar, si se quiere una ciudad compacta y sostenible, que las áreas de crecimiento se abrirán sí y solo sí conforme se densifique, adecuadamente, la ciudad. Por ejemplo: si la densidad se eleva en un X porcentaje, entonces se abrirá una cierta superficie para crecimiento. Solo así se logrará la consolidación y crecimiento sostenible, y no tanto con criterios que más bien parecen buenas intenciones. No se trata solo de establecer criterios, más bien indicadores y procesos.

Por último, recuerdo cuando a principios del siglo XXI éramos la cuarta ciudad en términos de competitividad: hoy somos la décima de 17 ciudades de más de un millón de habitantes “con indicadores que no permiten rebasar el nivel de “medio alto”, dados factores negativos como incidencia delictiva, personal de salud, participación electoral, desigualdad salarial y déficit de centros de investigación. Nos va bien en algunos otros indicadores como el bajo número de personas por debajo de la línea de bienestar, pero no nos engañemos: la manera de medir la pobreza, como es el tener electrodomésticos y vehículo hace parecer que estamos bien, más no considera lo fácil que es en la frontera obtener artículos de segunda aunque resulten casi inservibles.

Quienes hemos llevado el pulso de los indicadores de la ciudad por las últimas dos décadas nos damos cuenta de que las cosas han ido en declive. Se proponen programas y proyectos que favorecerán ciertos subcentros, pero de fondo, el PDUS en general plantea más de lo mismo. El tiempo se acaba, es necesario participar y tomar la voz.