Paz mental

Una cantidad innumerable de pensamientos cruzan por nuestra mente cada día. ¿Te has detenido a analizarlos? ¿Qué tipo de pensamientos son? ¿Qué efecto tienen en tu estado emocional? ¿Te aportan algo positivo?

Hay pensamientos que conducen a la acción constructiva y tienen efectos beneficiosos. Otros pensamientos pueden resultar perjudiciales e incluso generar un ciclo de pensamientos negativos e inútiles. Este ciclo llamado “rumiación” produce ansiedad, lleva a la desesperanza y a adoptar una actitud pasiva. Además de afectar nuestra salud emocional, puede afectar nuestra salud física.

La buena noticia es que podemos elegir la ruta que queremos seguir con nuestros pensamientos.

El primer paso es darme cuenta de los pensamientos que aparecen en mi mente y a dónde se dirigen. ¿Son constructivos o destructivos?

Pensar que mis problemas no tienen solución me llevará a un estado de desmotivación, a ignorar mis capacidades y a bloquear mi potencial. Si continúo por esa ruta puedo llegar a la depresión y a la enfermedad.

Pensar que puedo hacer uso de mis recursos, aprender, desarrollar habilidades y pedir ayuda me llevará a actuar de manera constructiva.

Si identifico pensamientos pesimistas y catastróficos, los sustituyo por pensamientos realistas.

Cambio “todo me sale mal” por “esto no salió como yo esperaba” y “hay cosas que me han salido bien”.

Cambio “mis problemas no tienen solución” por “en este momento yo no identifico cómo resolver este problema” y “¿qué puedo hacer para superar este reto?”.

Si identifico pensamientos que van en contra de la naturaleza humana, los humanizo.

Cambio “no debo equivocarme” por “soy humana y no soy perfecta, haré lo mejor que pueda”.

Cambio “no debería sentirme así” por “las emociones son algo natural, ¿qué me indica esto que estoy sintiendo?”.

Cambio “descansar es perder el tiempo” por “necesito descansar para recargar energía”.

Si identifico pensamientos obsoletos, los actualizo.

Cambio “no puedo porque fracasé” por “hoy tengo más experiencia para intentar”.

Cambio “no me puedo dar ese lujo” por “antes no podía darme ese lujo, ¿ahora puedo?”.

Si identifico pensamientos rígidos, los flexibilizo.

Cambio “debe ser así” por “hay diferentes formas de hacerlo”.

Cambio “no tengo el don” por “puedo aprender y practicar”.

Si identifico pensamientos fuera de mi área de control, los dirijo hacia lo que puedo controlar.

Cambio “esa persona debería…” por “lo que yo puedo hacer es…”

Cambio “el mundo debería ser diferente” por “¿qué actitud elijo ante esta realidad?”.

Si identifico pensamientos recurrentes del pasado o del futuro, regreso al presente.

Cambio “antes era así” o “me pasó esto…” por “ahora es…” o “ahora puedo…”.

Cambio “puede suceder que…” por “lo que está sucediendo en este momento es…”.

Si identifico pensamientos de juicio, los sustituyo por pensamientos comprensivos.

Cambio “que tonta soy” por “cuando estoy cansada se me dificulta concentrarme”.

Cambio “que persona tan…” por “está pasando por una situación difícil”.

Si identifico pensamientos de víctima, los sustituyo por pensamientos de autor.

Cambio “me tocó vivir esto” por “puedo crear una vida diferente”.

Cambio “esta persona tiene la culpa” por “¿cómo estoy contribuyendo yo a que esto suceda?”.

Si identifico pensamientos de carencia, me enfoco en la abundancia.

Cambio “me falta…” por “agradezco que tengo…”.

Cambio “no recibo lo que espero” por “la abundancia se presenta de muchas formas”.

Recuerda que “aquello en lo que pones tu atención se llena de energía; aquello de lo que apartas tu atención pierde fuerza” (Deepak Chopra). Elige conscientemente en dónde quieres enfocar tu atención.

Cultura para la Paz es un proyecto de El Diario de Juárez en alianza con el Tecnológico Nacional de México, campus Juárez, el Comité de Pacificación

y Bienestar Social (Copabis) y el Centro Familiar para la integración y Crecimiento A. C. (CFIC).