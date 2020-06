Patrimonio cultural, memoria y manifestaciones

Hace poco más de 30 años, algunos de mis condiscípulos mencionaban que no tenían interés alguno en asistir a alguna de las múltiples y atractivas zonas arqueológicas con que cuenta nuestro país. Su argumento, “qué le iban a ver a unas simples piedras”. No fue sorprendente escuchar 10 o 15 años después, expresiones similares en algunos jóvenes. Lo importante es responder a la pregunta ¿por qué carece de significado o por qué significa tan poco para algunas personas el patrimonio público y/o histórico del país, la región o la ciudad en que viven? Evidentemente, no se habrá de responder a esta pregunta en este espacio, más es importante tenerla como referencia cuando se somete a juicio algunas de las acciones que se han reproducido en nuestra ciudad y en otras más del país y del mundo.

En diversos países se han realizado manifestaciones con aparentemente distintas motivaciones, que han derivado en el ejercicio de la violencia e incluso en acciones que configuran delitos, particularmente robo y daño a la propiedad privada y/o afectación de bienes públicos y al patrimonio cultural, el que, de acuerdo con el Instituto Latinoamericano de Museos y Parques (ILAM), “es el conjunto de bienes tangibles e intangibles, que constituyen la herencia de un grupo humano, que refuerzan emocionalmente su sentido de comunidad con una identidad propia y que son percibidos por otros como característicos. El Patrimonio Cultural como producto de la creatividad humana, se hereda, se transmite, se modifica y optimiza de individuo a individuo y de generación a generación”.

Tomando como base esta definición, podría decirse que aquellos jóvenes de ayer y de hoy no se identifican, ni siquiera emocionalmente, con esos productos que expresan la creatividad de sus antecesores y/o contemporáneos. No obstante, esta respuesta es muy limitada y formalista.

Por su parte, Gilberto Giménez, considera que la cultura puede entenderse como una “pauta de significados”, que provee de los recursos que configuran las identidades sociales, siendo la memoria el principal sustento de estas.

Si ambos argumentos son correctos, entonces podemos pensar en identificar qué pautas o modelos y que hechos o eventos, van conformando estas manifestaciones que avizoran algún tipo de identidad, sea individual o colectiva.

Centremos los elementos de juicio en Ciudad Juárez, si bien algunos de estos pueden extenderse a otros espacios.

En los años 90, el feminicidio, la muerte violenta de las mujeres por razones de género, asienta sus reales en esta ciudad. Como evidenció la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el Campo Algodonero contra México, el Estado incumplió con su deber de investigar y garantizar los derechos a la vida, la integridad y la libertad personal de las víctimas. Cerca de 30 años después de que se dio inicio al registro de feminicidios y a casi 11 años de la sentencia, la muerte violenta de mujeres no ha cesado, y lo que es indiscutible, el ejercicio de la ley no ha alcanzado a los perpetradores, ni se ha hecho justicia a la memoria de las víctimas, ni ha brindado satisfacción a sus familias.

Desde 2008, la violencia homicida no cesa y no ceja. Quienes contaban con siete años en ese cruento inicio, hoy tienen, quienes han sobrevivido, la mayoría de edad y en su memoria existen seguramente registros de hechos violentos, de miedo, incertidumbre y en centenas de ellos y ellas, pérdida y dolor.

Las condiciones de vida de cientos de familias les sitúa en condiciones de vulnerabilidad. Además, la crisis de inseguridad hizo emerger, para quienes han pretendido mantener sus miradas más al norte, las contradicciones de una metrópoli, con crecimiento económico y casi pleno empleo, que permite e incluso promueve la construcción de viviendas con una superficie construida de 34 metros cuadrados, con servicios públicos sí, más distante de los centros de trabajo, de las escuelas de educación media y superior, así como de las oficinas gubernamentales y de las clínica y hospitales.

Ante estos hechos, lo que se demanda es el ejercicio de la ley y de la justicia.

En Juárez, como en la Ciudad de México, en Guadalajara, San Luis Potosí o en Minneapolis, Los Ángeles o Washington, los y las manifestantes expresan en la coyuntura más allá de la justeza de la demanda del momento, la impotencia de los órdenes de gobierno para evitar la violencia y hacer justicia.

Se pueden discutir las formas, mas no se debe olvidar a las víctimas. Hacer memoria es hacer cultura.