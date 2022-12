Patrimonio Cultural de Ciudad Juárez, en peligro de extinción

Cada ciudad del mundo tiene un patrimonio cultural del cual cuida fervientemente. Ese patrimonio cultural representa su historia y su pasado. Para ejemplificar, mencionemos la Catedral de la ciudad de Chihuahua, la cual data de 1826, y hasta la fecha, los trabajos de curación y cuidado que tiene son tendientes a resguardar su estructura original.

Otro ejemplo es el Centro Histórico de la Ciudad de México, el cual cuenta con varios edificios históricos importantes, tal como la Catedral Metropolitana, cuya construcción comenzó en 1573 y fue terminada en 1813; dentro de esta catedral, se puede observar el Altar de Reyes, la majestuosidad de la madera bañada en color oro, las pinturas de tipo renacentista que adornan las tres paredes hacen que sea un espectáculo digo de ver.

A un lado de la Catedral Metropolitana se encuentra el Palacio de Gobierno, cuya edificación, según la historia, comenzó en noviembre de 1531, concluyendo sus últimos trabajos significantes en 1921 cuando ocupaba la presidencia de la República Álvaro Obregón.

Con gran entusiasmo traté de hacer el mismo ejercicio para con mi Ciudad Juárez, y tristemente me di cuenta de que nuestro patrimonio cultural está en una horrible agonía. Para empezar, nuestra catedral, cuyo nombre completo es “Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe”, si bien es cierto su estructura no es tan vieja como las catedrales antes mencionadas, ya que su construcción concluye a mediados del siglo XX, su diseño original contaba con un hermoso diseño en forma de cruz, con una alta cúpula al centro. Sin embargo, hacia finales de la década de los 70, la catedral sufrió un incendio. Los restauradores, en lugar de recuperar la historia y el brillo que antes tenía, optaron por un diseño “más moderno”, y es así como tenemos una de las catedrales más curiosas del mundo, pues no tiene forma de catedral, ya que su diseño en forma de cruz se perdió totalmente, dando paso a un rectángulo insípido y austero.

Enseguida de esta catedral se ven los vestigios de un edificio que parecía ser hermoso, y que albergaba al famoso Cine Eden. En la actualidad, las garras del capitalismo lo convirtieron en varias tiendas de artículos de baja calidad.

Del Centro Histórico de nuestra ciudad creo, salvo que exista una mejor opinión, lo único salvable es el Museo de la Revolución, el cual ha tratado de conservar la fachada exterior, porque la interior está tendiente a lo moderno. Este viejo edificio que fue testigo de la primera visita diplomática de un presidente Estadounidense a México, William Howard Taft, con su homólogo mexicano Porfirio Díaz Mori. Se dice que este edifico tenía un hermoso jardín interior, al centro de este, pero Díaz, tomó la decisión de ponerle un techo, de tal manera que quedara como una enrome sala, y pudieran degustar un menú de corte francés.

Podría durar párrafos y párrafos hablando de todo el patrimonio que los juarenses hemos perdido, el Mercado Juárez, el Mercado Cuauhtémoc, la Plaza de Armas, el Cine Victoria, el Monumento a Benito Juárez, la Plaza de las Banderas en El Chamizal, el mismo Chamizal, el Museo de Arqueología del Chamizal, el Parque Borunda, en fin, la lista puede seguir y seguir.

Aquí solo queda hacer la reflexión y preguntarnos, ¿por qué los juarenses no valoramos nuestro patrimonio cultural? Es triste observar como edificios llenos de historia son abandonados o derrumbados para darle paso a tiendas de conveniencia, franquicias y cadenas comerciales. Y de verdad, lo digo con mucha tristeza, al recorrer las calles de nuestra ciudad es deprimente decir: “aquí antes estaba esto”. La historia de nuestra ciudad, la cultura de nuestra región, se está esfumando a pasos agigantados, no dejamos nada a las futuras generaciones, si es que aún les importa, aunque sea un poco.