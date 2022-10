-Pasó de un trancazo la luz de 212 pesos a mil 165

Hace alrededor de un mes, cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) estuvieron cambiando medidores viejos de consumo por unos nuevos en la colonia Infonavit Ángel Trías y otras aledañas a la Jilotepec. Eso tomó por sorpresa a los vecinos, dado que rara vez se aparecen los empleados de dicha paraestatal.

Aunque no había fallas en la red general ni en el suministro habitacional, el cambio de medidores fue ordenado, supuestamente, desde las oficinas centrales de la CFE, que siempre ha sido y es una de las instancias públicas más cerradas y opacas de toda la administración pública.

Pues bien, apenas pasaron unas semanas del cambio cuando comenzaron a llegar las nuevas facturas de consumo, con incrementos que rebasan el 400 por ciento del costo que pagaban anteriormente los servicios domésticos de toda la zona.

A manera de ejemplo, tenemos en versión digital de La Columna los recibos correspondientes a octubre de 2020, septiembre de 2021 y septiembre de 2022 de uno de los casos reportados por los vecinos a la cerrada y onerosa CFE, con un incremento que bien podría provocar un infarto a un padre de familia promedio.

El año antepasado, el pago bimensual por el servicio de electricidad de dicha vivienda fue de 212 pesos; el pasado, el costo apenas se elevó a 214 pesos y en el período actual comparado alcanzó los mil 165 pesos, sin variación alguna en el citado domicilio.

El aumento es del 444 por ciento, alza que igual se reflejó en otras decenas de viviendas del populoso sector juarense, donde la población está compuesta por gente trabajadora, de clase media y media-baja, es decir, el grupo de población más golpeado con la situación económica tan compleja que vive el país.

Ante los incrementos desmedidos, el superintendente de la CFE en Chihuahua, Francisco Javier Sifuentes Hernández, optó por hacerse ojo de hormiga los últimos días, sin mayores explicaciones a las decenas de familias atracadas por la paraestatal.

En las oficinas a donde han ido a reclamar los quejosos les han dicho que, seguramente, el aumento se debe a que antes su medidor viejo no medía bien el consumo y ahora con el nuevo ya fue corregida la “falla”; ni una solución práctica han ofrecido en la CFE, más allá de darles dos opciones a los usuarios: pagar o esperar el corte del servicio. Clásico.

El programa de renovación de medidores podría extenderse a más colonias de la ciudad, como si el malestar social por unas cuantas no fuera suficiente.

Hay luces encendidas de alerta por todos lados.

***

Por unanimidad, los magistrados del Tribunal Estatal Electoral (TEE) resolvieron desde el fin de semana pasado que había sido correcta la designación de la morenista juarense, Adriana Terrazas, como presidenta del Congreso del Estado, lo que validó su nombramiento pese a la queja de su misma bancada encabezada por Cuauhtémoc Estrada.

El pleno del TEE, encabezado por Julio César Merino, consideró que la Junta de Coordinación Política actuó con apego a la Constitución del Estado al proponer a Terrazas Porras como la representante del Legislativo este año, lo que después avalaron los diputados por mayoría.

No fue novedad la sentencia del organismo estatal dado que, pese a la molestia de los morenistas porque la propuesta de Terrazas no fue de la bancada, que quería por fuerza a Benjamín “Benjamón” Carrera como presidente, la diputada no deja de ser parte de la segunda fuerza política.

Estuvieron muy claros los cuatro argumentos que validaron la polémica designación que fracturó la fuerza guinda en el Legislativo, por más alegatos presentados en contra por la representación morenista que insistía en la vulneración de los derechos políticos de “Benjamón” y en el agravio a la autodeterminación de la bancada.

Sin embargo, el pleito no quedará en eso. Estrada ya instruyó la apelación de la sentencia ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a pesar de que los mismos asesores jurídicos de la fracción no ven muchas esperanzas de avanzar en la siguiente instancia.

Jurídicamente no hay mucho sustento para seguir el procedimiento contra Terrazas y contra la determinación de la Jucupo que se impuso entre la mayoría de los legisladores. A menos, pues, que haya algún as bajo la manga para influir políticamente, lo que tampoco puede descartarse.

***

Tras el arranque de los juzgados laborales y la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje en 11 estados del país, la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, planea una gira por las entidades donde arrancó la tercera fase de la gran reforma laboral mexicana.

El acto oficial de arranque del nuevo sistema de justicia laboral, realizado en la Ciudad de México, fue encabezado por Alcalde Luján y los presidentes de los máximos tribunales estatales de las entidades que estrenan el modelo, entre ellos la de Chihuahua, Myriam Hernández.

La secretaria del Trabajo, quien ha sido una de las piezas más sólidas, sin escándalos y logros concretos de la administración de Andrés Manuel López Obrador, hizo el recuento de las expectativas del nuevo sistema que abre las puertas a una justicia laboral más accesible y ágil.

Entre las 11 entidades que ponen en marcha ahora el nuevo modelo –son, además de Chihuahua, la CDMX, Coahuila, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Yucatán y Nuevo León- concentran la mayor actividad económica nacional, de ahí la importancia del buen funcionamiento que se espera.

Precisamente, por estar dentro de las prioridades, será Chihuahua, en especial Ciudad Juárez, uno de los primeros puntos a visitar por parte de la secretaria Alcalde Luján, quien ya agendó gira por la frontera para la siguiente semana.

El objetivo es supervisar el trabajo de los centros de conciliación dependientes del Ejecutivo y los tribunales ahora supeditados al Poder Judicial, que antes estaban bajo control del primero.

Entre las novedades que impactan al estado está el que los centros de conciliación van a prescindir de los abogados para representar a los trabajadores que demanden alguna injusticia, punto que desde luego ha generado revuelo entre el gremio de los laboralistas y que es considerado el mayor punto rojo de la reforma.

***

Si no lo es, está muy cerca de convertirse en innecesario delirio de persecución el que embarga a Brighite Granados de la Rosa, presidenta electa del Comité Ejecutivo Estatal de Morena.

Ha adoptado medidas que rayan en la sinrazón, cuando ha solicitado contar con llaves de cada una de las oficinas de último momento, cuando desde que asumió poco se había preocupado por siquiera estar presente físicamente en ellas.

Más se la había pasado viajando, cuando fue sorprendida con la decisión rebeldona del profe Martín Chaparro, que se le aprontó en las oficinas, asumiendo materialmente el cargo, en una polémica e incómoda decisión, que no ha pasado a mayores.

Lo de las llaves forma parte de una estrategia de mantener en cada oficina de las instalaciones a una persona de su confianza, para que le esté informando quien llega, con quién platica y de qué. Pero además, no hay escrito ni comunicación con Morena, que no le sea comunicada a Brighite.

Indudable incomodidad para ambos, el profe y la joven dirigente; porque el primero trae la chequera en la mano, su firma es la única que tiene validez en los bancos, junto con el tesorero del partido.

La crisis interna no tiene para cuándo resolverse, porque más allá de un oficio de notificación al INE o al TRIFE el tema tiene que ver con impugnaciones que deben ser resueltas antes de que exista una declaratoria.

Tendría que relajarse la dirigente, porque difícilmente será removida del cargo para el que fue electa; es más, existe concierto y solidaridad con el otro grupo fuerte, el de Cruz Pérez Cuéllar, tratando de dejar atrás el capítulo electivo para ir preparando los próximos comicios, que tienen en Juárez su principal bastión.

***

Clérigos católicos y poderosos empresarios fueron recibidos ayer en audiencia privada por la gobernadora Maru Campos en Palacio de Gobierno. Acordaron fortalecer lazos de comunicación e intercambiar con mayor regularidad puntos de vista sobre asuntos de carácter social tanto en las zonas urbanas como rurales de la región.

Por los empresarios estuvieron Samuel Kalisch, Leopoldo “Polo” Mares y Enrique Terrazas. Los religiosos fueron encabezados por el arzobispo Constancio Miranda Weckman, quien es alérgico a los periodistas y prefirió la retirada de Palacio por las discretas escaleras traseras. No dio chanza de foto.

Maru trae agenda intensa. Mañana estará en Juárez para, muy de pasada entre asuntos de mayor calado, dar las gracias a Carlos Barranco por hacer lo poco que ha hecho en comunicación social. El viernes irá a Guadalupe y Calvo y el sábado regresará de nuevo en esta frontera.