Pásele, güerita

Filtros, tintes, cremas aclarantes, Photoshop, pupilentes, maquillaje, luz y colores de ropa adecuados, todas herramientas comunes que tienen por objeto obvio proyectar un tono de piel, ojos y cabello más claro del que podemos naturalmente tener. Una tendencia socialmente aceptada y estereotipos que poco han sido cuestionados, es decir, nadie ve mal el querer ser más blanco (a). En redes sociales los y las usuarias que puedan tener ojos verdes o azules lo hacen patente en cada imagen que publican, lo que en nuestra sociedad puede tomarse como un verdadero don, sociedad donde además es causa de burla el intento fallido de ser blanco, como la persona morena que se pinta el cabello de rubio.

El dedo en la llaga lo puso el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) cuando en 2017 publicó los resultados derivados del “Módulo de Movilidad Social Intergeneracional 2016”. Esta investigación buscó encontrar las estructuras de oportunidades y componentes competitivos en lo socioeconómico dependiendo de diversos factores de los individuos, partiendo de características como la edad, sexo, estudios, posición social y color de piel. Sin saber o disimulando no saber lo que estaban destapando, se publicaron en 36 láminas las estadísticas resultado de las entrevistas realizadas en 32 mil 481 hogares en población que iban de los 24 a los 64 años. Pero es hasta la lámina 24 cuando se comienzan a medir los resultados derivados de la relación entre el color de piel, los estudios, posición económica y jerárquica laboral, expresando en una relación perfecta que mientras más obscura se iba poniendo la piel, disminuía notoriamente la escolaridad, el ingreso y la posición jerárquica en el centro de trabajo, aumentando todas las desventajas si además se es mujer.

En México existe una complicación de origen para tratar los temas del racismo, primero porque no podríamos técnicamente hablar de razas como si lo hacen incluso de manera institucional en Estados Unidos. Al tener dentro de sus datos de identificación a la raza negra, es decir los afrodescendientes; los latinos, refiriéndose a los mestizos de nativos americanos del centro y sur de América; asiáticos, aun cuando las personas con estas características no necesariamente provengan de Asia y el término que mejor identificaría su origen ancestral sería oriente. Pero en México casi todas y todos somos mestizos, y es entre nosotros y nuestra percepción relativista del tono de piel que existe una discriminación pigmentaria de la que además nadie se considera parte, pues siempre escucharemos aun en los más morenos decir que nacieron güeros y que con el tiempo fueron cambiando de color, o que sus abuelos o tatarabuelos eran rubios y de ojos azules, en esta aspiración empírica por formar parte del sector donde están los jefes, los solventes y educados.

Entonces la sociedad mexicana es sistemáticamente discriminadora, basada no necesariamente en la raza, sino en la tonalidad de piel, y esta forma de segregar, relegar a las personas de piel más obscura a las labores físicas y subordinadas, a la pobreza y falta de educación, ha logrado subsistir de forma intocada, porque comienza desde nuestras madres y padres con la identificación “cariñosa” del negrito entre sus hijos, en la infancia entre amigos con el apodo y la burla a los más morenos que ellos, en la elección de una pareja donde se atiende al racista dicho popular “mejorar la raza”. Hasta ya como adultos en donde no decimos “te discrimino porque tu tono de piel es más obscuro que el mío”, pero sí decimos “naco, chairo, albañil, prieto, mugroso, indio”, todos conceptos que en nuestro imaginario no están constituidos por personas de tez clara y ojos azules, sino por los morenos. Y una forma de hacer aceptables y permitirnos expresar este racismo latente, es por medio del humor, en los chistes y las bromas, donde ser racista no es detestable porque causa risa.

Es aquí donde nos damos cuenta que ningún acto de distinción peyorativa incluso graciosa o “de cariño” está exenta de generar efectos en la sociedad y en nuestro frágil intento de formar una comunidad igualitaria en oportunidades y derechos, como lo hizo evidente el Inegi. Habrá quien diga que no está de acuerdo, que así somos, que no es para tanto, que el mexicano se ríe de todo y de todo hace bromas, lo que es una forma de justificar nuestra banalidad ante los grandes problemas. Reírse de todo no es una característica de la sociedad mexicana, es un vicio que se está volviendo bizarro, desagradable, que nos convierte en sociedad superflua. Al fin, ¿por qué discutir seriamente, por ejemplo, el racismo y la discriminación? Cuando podemos hacer memes y chistes, así deja de ser un problema serio para volverse un problema gracioso. Reírnos porque somos triviales, inmaduros ante los grandes retos sociales.

Discúlpenme que lo diga de esta manera, en serio perdón, pero hay que dejar de reírnos como idiotas de los problemas sociales y comenzar a discutir con seriedad.