Pasando por el puente Libre

La semana pasada que tuvimos descanso por Semana Santa, me dio por irme al extranjero a gastar unos devaluados dolaritos en Walmart y Mc Donalds. Cruzar a El Paso, Texas es una verdadera odisea, donde como en la vida, el sufrimiento es opcional, o lo tomas por el lado amable o mueres en el intento.

La aventura empieza en buscar la casa de cambio, donde por lo menos, como buena gastadora, puedas obtener mínimo unos diez centavos de ganancia en la transacción económica, y ahí vas viendo todas las pantallas con los tipos de cambio hasta encontrar el que convenga a tus finanzas. Veinte dólares son veinte dólares.

Después del trueque doloroso, y si se decide cruzar el puente Córdova-Américas, hay que encontrar el trayecto menos sinuoso, entre tanto contenedor y vallas que hay en el camino, que forman un laberinto estrecho y anaranjado por el color de sus contenedores, se puede uno ir imaginando que eres el mismísimo y famosísimo Mario Bros, solo falta que te lancen un hongo para interceptarte en el camino. A paso lento, casi a vuelta de rueda, se logra llegar por la calle Heroico Colegio Militar a la parte posterior del poderoso estadio Benito Juárez, ahí te distraes con los campos de entrenamiento de los Bravas y los Bravos nuestros honorables equipos de futbol. Hay que dar vuelta a la derecha y ahí empieza el paisaje del glorioso parque Chamizal, era sábado de descanso, algunas tiendas de campaña estaban desplegadas a lo largo de los jardines y bajo las sombras de los árboles, muchas familias numerosas comiendo, disfrutando de un día de campo, los niños jugando con sus pelotas de colores, rodando en sus bicicletas, un par de caballos cuyos dueños ofrecen el servicio de montar sobre ellos a cambio de una cantidad de dinero y unos artefactos parecidos a un automóvil, que pedalean y que te rentan también para dar una vuelta en el asfalto. Cada quien hace la lucha a su manera.

Bajé los vidrios de la camioneta blanca, para poder visualizar el esplendor de un día soleado, y respirar el aire fresco que dan un montón de árboles que forman ese parque tan querido. Cuánto recuerdo agolpado en el fondo del corazón de una infancia feliz, cuando corríamos a la Selva de Tarzán con el puente movedizo hecho de troncos de árbol que daba terror pasar de extremo a extremo. En el camino limpiaron el parabrisas uno, dos, tres pares de jóvenes, en fin y al fin que sí le hacía falta a la camionetita. Por fin llegué al asta bandera para dar vuelta a la izquierda y entrar al puente internacional. En esa intersección entre la calle sin nombre, (o por lo menos no la conozco) y la avenida Pérez Serna, se manifiesta, en un pequeño espacio, un retrato de la economía, las actividades y la vida de las personas que vivimos y formamos esta hermosa Ciudad Juárez. Ahí, en el separador de cemento que muchos llaman “camellón”, podemos observar a personas uniformadas de la Guardia Nacional, agentes de Vialidad, Policía Municipal, vendedores de artesanías que van desde figuras grandes de cerámica, macetas, títeres, alcancías de barro, loterías de cartón, guitarritas de madera. En el mismo punto, están las personas que tocan el acordeón y la guitarra, deleitando el momento de espera con una buena canción norteña, mientras la familia de los artistas pasan su sombrero a través de nuestras ventanas para recibir la recompensa por su interpretación, a nosotros solo nos queda corresponder con lo propio y con un “gracias” por hacer menos pesado el ruido, el calor y el esmog del momento y del espacio. Son muy bonitos los mandiles de Frida Kahlo y los manteles bordados a mano que despliegan en el aire los vendedores. Dos niñas de trenzas largas muy bien tejidas, se acercan a los automóviles a ofrecer pulseras elaboradas por sus propias manos pequeñas, es imposible no llegar a comprar una, entre tanto color y tanto diseño de mágica pedrería. A unos dos o tres metros del lugar, están las personas que extienden su mano para pedir por el amor de Dios, una ayuda para sus tratamientos médicos o para proveerse de algún alimento (la vida es difícil y diferente para muchos, no estamos en la misma barca). Siguen rodando las llantas de los vehículos y enseguida se despliega una variedad de gastronomía de llamar la atención: asaderos, mazapanes, bolsas de carne seca que prometen ser de la mejor calidad, paletas de hielo, nieves en su cono, raspados de hielo de sabores, bolsas de chicharrones con salsa y limón, papitas locas, refrescos y un burrito de chicharrón, y churros con nutella o con leche condensada. No pude comprarle al señor de las hamacas, porque eso sí se salía de mi presupuesto, pero están muy bonitas.

En lo que menos piensa uno, por estar distraída pagando la comida, ya se atravesó el aprovechado que nunca falta, el que no hace línea y se introduce por las vías laterales, colocándose delante de nosotros y sin pedir permiso. Suena el claxon uniformemente de todos los que vienen en la línea detrás, de un lado y de otro, le nombran a su señora madre al abusón que se metió y a uno por dejarse meter. En ese momento subimos los vidrios del carro y no escuchamos el escándalo que se ha suscitado por nuestro descuido. Si alguien chocó en el camino, esa fue su culpa por romper las reglas del buen ciudadano y del orden.

Siempre he creído que los mejores voceadores están en los puentes, por eso me detuve a comprar el periódico y leer entre ojo los encabezados, los cupones y las ofertas para saber como anda el mundo, antes de llegar al extranjero.

El mundo sigue su curso, la vida continúa, yo solo fui de visita un día, para quienes obligados por su trabajo y por sus estudios, tiene que enfrentar a diario toda esta experiencia, debe ser todo un reto. Es triste que la desviación que se presenta actualmente, no permita ver a los indomables, representativos caballos que adornan el ir y venir del puente internacional, y que son aviso meteorológico por excelencia -así amanecieron los indomables el día de hoy-, dicen los noticiarios a las seis de la mañana, significando que el clima está bajo cero grados. Tampoco podemos ver a las quinceañeras con sus flamantes vestidos tomándose la fotografía del recuerdo, ni sus limosinas estacionadas a los alrededores. No pasar por el puente peatonal que atraviesa el parque hacia ICSA donde están los niños héroes, es también una gran pérdida momentánea. Pronto ese puente Carlos Villarreal estará listo, pero la gente que hace su vida en los puentes internacionales, ganándose el pan con el sudor de su frente literalmente seguirá siempre ahí, haciendo de esta Ciudad Juárez, el lugar mágico y de oportunidades que tanto amamos. Ya de la mitad del puente para el norte, no tiene chiste.