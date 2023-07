¿PASA ya pasó a la historia?

Este sábado se publicará la licitación por parte de Gobierno Municipal para el servicio de recolección de basura, y así por fin quitar a PASA, quien cuenta con el ineficiente contrato desde 2006, haciendo lo que se les da la gana, sin pagar multas y dejando a la ciudadanía sin este servicio vital e importante.

Y a pesar de que las Cruzadas de Limpia, otro fracaso por cierto, fueron una “solución” inmediata para el tema de la basura en la ciudad, seguimos viendo diariamente en redes sociales y medios de comunicación las quejas de los juarenses en diferentes colonias sobre los bultos enormes de basura que se hacen.

Ahora, se habla de un tema importante que es obligación del Gobierno el darles espacios limpios y sanos a sus comunidades, cosa que a pesar de las quejas de años no se ha podido solucionar y siguen temas intactos; el mismo Gobierno ha hecho caso omiso, tema que no solo se ve presionado por los regidores o diputados, sino que también opinan los ciudadanos… no es un tema de partidos, es un tema del bien común.

Se continúan revisando puntos de acuerdo, detalles y revisiones varias para que "se evite cualquier situación que se pueda enredar más adelante”, tal como lo comentó Hector Ortiz Orpinel, secretario del Ayuntamiento; pero ¿no será porque esperan a que los compadres generen su proyecto y "resulten obtener la concesión"?, ya que se menciona que serán entre tres o cuatro compañías las que otorguen el servicio.

Lo que sí es un hecho, es que al casi acercarse tiempos electorales y posibles reelecciones, nuestro presidente municipal ya se puso las pilas, casualmente en su último año en el cargo, siendo que este problema lleva arrastrando años y afectando a familias enteras junto con el aspecto que tiene Juárez en materia de limpieza en las calles y colonias.

Ojalá, después de 17 años de quejas y reclamos, por fin llegue una compañía que en realidad haga algo por las calles tan sucias que tenemos en Ciudad Juárez, calles que no merecen los fronterizos, pues no podemos quedarnos de brazos cruzados y cabeza baja por algo que todos merecemos, pero que por ahorrarse unos pesos y simular que hacen algo, dejan de lado las prioridades: nosotros.

Esperemos que dicha licitación se dé en tiempo y forma, que esta herramienta de competitividad no tenga compadrazgos de por medio para simular que se hace algo transparente y democrático, cuando en la realidad no sea así; ya estamos cansados de que las cosas y promesas se cumplan en los tiempos en el que ya los gobernantes se van, pues ahí es cuando cuentan con el timing perfecto para obtener la cercanía hacia las personas.

La gente de Juárez quiere y merece más, quienes están al frente de un cargo se deben a los juarenses, sin nosotros jamás hubieran llegado, por eso exigimos que las cosas se hagan; no nos quedaremos callados jamás.