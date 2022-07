PASA sigue sin pasar

En medio de multas, quejas y fallas, PASA sigue sin prestar el servicio que los juarenses merecen, pues a pesar de los obvios señalamientos, la empresa continúa bajo silencio.

El Gobierno Municipal en lugar de exigir y aplicar la tan aclamada y baja multa de un millón de pesos, que se estableció en noviembre del 2021 por el mismo alcalde Cruz Pérez Cuéllar durante sesión de Cabildo, se le está dando “solución” a la problemática de la recolección de basura; talvez algunos dirán que es un acto bueno por parte de nuestro Honorable Ayuntamiento, pero la realidad es otra.

Los 10 camiones que se destinaron para “desahogar la carga que actualmente tiene la empresa PASA” como lo indico el director de Limpia, comenzaron a atender 171 colonias que casualmente pertenecen únicamente a la Zona Centro de Ciudad Juárez, dejando sin atender el verdadero problema en las colonias de la periferia; ¿es esto entonces un “intento de ayuda” o una simple simulación por parte de Ayuntamiento? Y antes de recibir ataques por parte de los fanáticos, es importante aclarar que se agradece lo que se está realizando pues se sabe que son gastos que los propios juarenses cubrimos al pagar impuestos, pero que no se tome como una solución a medias queriendo tapar el sol con un dedo.

Promotora Ambiental de la Laguna S.A. (PASA) es una empresa privada a nivel nacional que presta el servicio en Ciudad Juárez desde hace 15 años, siendo este contratado en el año 2006 y que por ende la concesión terminaría en 2021, sin embargo, se extendió hasta 2023 debido a las múltiples quejas por parte de los ciudadanos sobre el servicio de limpia que esta empresa ofrece; son tantas las problemáticas que PASA está presentando en nuestras colonias, que en lugar de exigir mejor respuesta al contrato ya establecido y prolongado en cuanto a tiempos, se pretende “echarle la mano” a quien tiene la obligación por escrito de prestar el servicio adecuado a las colonias aledañas que más necesidad tienen sobre este tema.

Municipio contrató a Aseo Urbano de Chihuahua S.A. de C.V. para que 10 de sus camiones de recolección de basura dieran el servicio que PASA no da en las colonias de Ciudad Juárez… pero la cuestión aquí es que las rutas de circulación que se le asignaron a estas unidades parecieran ser simuladas, mal planificadas y mal implementadas, pues en las zonas en las cuales “PASA logra pasar”, son las mismas zonas donde estas unidades de Municipio pasan, generando así el derroche de presupuesto totalmente innecesario y que en lugar de solucionar la problemática de la recolección de basura en las zonas que en realidad lo necesitan, terminan quedándose en la misma situación. Estos recolectores de basura están bajo un contrato de 34 meses de duración, por el total de 73 millones 100 mil pesos de gasto municipal, generando así un gasto mensual de dos millones 100 mil pesos; ¿ese gasto en realidad se aplicará como se debe?, ¿o solo es una empresa fantasma más que engaña a los juarenses?

¿Qué imagen queremos dar de Juárez si lo primero que vemos es basura en nuestras calles? ¿Cómo esperamos que el servicio de recolección de basura mejore si el problema principal lo tenemos en el Ayuntamiento? Quien pasa de largo el tema de la multa de un millón de pesos, que por cierto, hasta la fecha no se ha aclarado el motivo por el cual se tomó la decisión de aplicar únicamente esa cantidad, no se muestran los fundamentos y argumentos por los que se llegó a esa decisión, pues se piden cuentas claras, pero no las otorgan… evasión de temáticas que realmente le competen al Gobierno Municipal atender, pues debe mantener la calidad de vida de los juarenses lo mejor posible.

Es un renegar cada semana que la basura no pase en las colonias y se amontone la basura de días y que con este calor los olores no son nada agradables, en algunos sectores solo pasa un día a la semana y otros es atinarle que día pasa el camión de basura; esta es la triste realidad de la 4T Municipal que es más de lo mismo: un cambio de cuarta.

Con este y muchos más ejemplos, debemos reafirmar la importancia que conlleva el utilizar de manera analítica y efectiva el presupuesto público con el que se cuenta, pues la solución no está en crear empresas fantasmas para subsanar un problema de interés social entre los juarenses.