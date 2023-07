Particularidades de la revocación de mandato del alcalde de Juárez

Actualmente está en marcha la primera etapa del proceso de revocación de mandato del presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, promovido por un par de ciudadanos y su agrupación. Este ejercicio de participación ciudadana, que a nivel nacional fue estrenado por el presidente AMLO (y del cual fui promotor y participante como Representante Estatal ante el INE) ya nos es familiar, al ser profusamente difundido e impulsado por Morena y el propio presidente de la República, introduciéndolo a la Constitución Federal y legislación electoral nacional, sometiéndose al mismo.

Por esta razón llama la atención la escasa difusión que en Chihuahua está recibiendo este ejercicio democrático, para que los juarenses participen en una consulta para que se manifiesten sobre si desean que su alcalde continúe o no en el cargo. No sólo porque el presidente de la República es su más férreo defensor e impulsor, también porque su partido es quien más lo promovió confiando en que iba a ser aprobado el presidente de la República por una abrumadora mayoría (9 de cada 10 votantes continuaron por el sí).

Sin embargo, en Ciudad Juárez ni en el Estado no sólo no se habla de eso, además, la primera fase de dicho ejercicio (la aprobación del ejercicio por el Instituto Estatal Electoral y recolección de firmas) ha enfrentado impugnación de Morena y desistimiento de dos de sus cuatro promotores (dos de ellos se desistieron e incluso fueron con Cruz Pérez Cuéllar a decirle que ya no seguirían con la consulta, sin embargo continúa porque los otros dos promotores han insistido siendo el activista Gabriel García de Rescatemos Juárez quien impulsa este ejercicio).

Y precisamente porque el presidente de la República dio el ejemplo con este ejercicio, no se entiende cómo el presidente municipal de Juárez no lo promueve. Y digo no se entiende porque Morena está arriba en las encuestas en Ciudad Juárez rumbo a la elección para alcalde en 2024 donde Cruz Pérez Cuéllar buscará la reelección, por lo que se supone que este ejercicio lo ratificaría e impulsaría no sólo rumbo a la reelección, también en sus aspiraciones a la gubernatura en 2027, la cual buscó desde 2021 sin éxito y por lo cual terminó siendo presidente municipal no sin antes mostrar su molestia públicamente a Morena nacional por no permitirle ser candidato a gobernador.

Ojalá y se reúnan las 58 mil firmas de apoyo que se necesitan para que el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua lleve a cabo el ejercicio de revocación de mandato, independientemente de las razones por las que primero cuatro y ahora dos personas lo siguen promoviendo (señalan corrupción), porque es un excelente ejercicio para que la ciudadanía muestre su apoyo o rechazo a la gestión de gobierno, y porque así acostumbramos a los gobernantes, independientemente del color, a que serán evaluados a media administración y a los ciudadanos a manifestarnos.

Se ve difícil que prospere el ejercicio, no sólo porque les dieron tres meses a los promoventes (que vence el 4 de octubre de 2023), para juntar esas firmas para que se pueda llevar a cabo la consulta, (después de la impugnación de Morena Chihuahua para que cambiaran las pregunta y a la que accedió el Tribunal Estatal Electoral), sin embargo, si las organizaciones de la sociedad civil empiezan a apoyar la recolección de firmas se puede lograr. Ojalá y veamos también a Morena en Chihuahua impulsando esta iniciativa, pues predicarían con el ejemplo y, sobre todo, serían congruentes con el presidente de la República.

PD. También está corriendo el plazo, el cual vence el mismo 4 de octubre de 2023 para la recolección de un poco más de 10 mil firmas para la revocación de mandato de la diputada María Antonieta Pérez Reyes, del Distrito 10 local.