Participación y juventud

Muchos se quejan de que no existen espacios de participación ciudadana, que no hay lugares que podamos ocupar los jóvenes juarenses, que los grandes no nos dejan crecer… y sí, tristemente en política continúan muchos partidos cegados y desconfiados de que ya es el momento de que los jóvenes seamos quienes representemos a nuestra ciudad, sobre todo en puestos de elección popular.

Pero algo muy distinto es que los jóvenes se excusen con lo anterior mencionado, para no hacer nada por Juárez y solamente quedarse de brazos cruzados esperando a que las oportunidades les caigan del cielo.

Aquí no se trata de ver por uno mismo únicamente, o de hacer las cosas solo para medio levantar la mano y decir ‘aquí estoy’, sino por un amor a la ciudad, por convicción y, sobre todo, por realmente querer ver un Juárez mejor.

Claro que existen espacios donde los jóvenes podamos participar, que podamos llevar propuestas que aporten un granito de arena hacia todo lo malo que existe y que nadie hace nada por cambiarlo, pues en los tres niveles de Gobierno hay plataformas juveniles para aquellos que cuentan con inquietudes de participar y reconocer lo que está mal en Juárez, pero también hay una inmensidad de agrupaciones, asociaciones civiles y organizaciones integradas por jóvenes que suman esfuerzos para sacar adelante la ciudad.

“Esperanza Joven” es una agrupación que comenzó como una idea entre amigos y hoy, ha tomado gran relevancia en Juárez, pues el grupo de 70 jóvenes profesionistas y próximos a serlo, han realizado actividades para enaltecer la figura de lo que realmente representa la juventud, pues como jóvenes no solo representamos un trend en TikTok, un meme o unos fosfo fosfo, sino que se cuenta con la calidad de perfiles encargados de incentivar a otros para que se desarrollen de manera personal y profesional.

Marilyn Granados, activista, madre de familia y líder social, es quien encabeza el proyecto, demostrando que se puede lograr todo si uno se lo propone, sobre todo si se cuenta con la verdadera convicción y voluntad de hacer las cosas sin esperar nada a cambio, de impactar en los corazones de los ciudadanos y alzar la voz cuando algo no nos parezca.

El altruismo y la empatía se vieron demostrados el pasado fin de semana, cuando se realizó por tercera ocasión el evento “La Mujer, Un Arte”, mismo en el que se enalteció la figura de las mujeres jóvenes y las madres de familia; y precisamente en este sentido, se apoyó económicamente a la joven Leslie Pamela Ocaña de 23 años que, junto con su bebito de dos meses, han logrado salir adelante a pesar del padecimiento de fibrosis quística y displasia pulmonar con el que cuentan.

Entonces, no es cierto que no hay espacios para participar, otra cosa es que los jóvenes quieran quedarse en una zona de confort y únicamente quejándose en redes sociales sobre lo que deberían hacer o no las asociaciones civiles, organizaciones y el Gobierno, en sus tres niveles, pues es muy sencillo criticar, pero se vuelve difícil proponer, cuando solo ves por ti y no por los demás.

Es momento de que como jóvenes nos demostremos a nosotros mismos que sí podemos, que no se necesita que alguien nos apadrine, pues somos capaces de hacer y deshacer, de proponer y alzar la voz… pues sí, sí es tiempo de los jóvenes, es tiempo de un cambio verdadero, de llegar con ideas frescas, de decirles a todos que aquí estamos y que aun y cuando no se nos tome en cuenta, aquí seguiremos.