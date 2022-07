Participación, o solo cubrir el requisito

Estamos en un momento crucial para el destino de nuestra ciudad: la actualización del Plan de Desarrollo Urbano Plan de Desarrollo Urbano Sostenible (PDUS) del Centro de Población del municipio de Juárez con visión (sic) al 2040.

Hace unos días el Instituto Municipal de Investigación y Planeación, (IMIP), emitió la convocatoria “Diálogos para la planeación. Transformemos unidos nuestra ciudad”, con el objetivo de integrar la voz y opiniones de los juarenses. Se trata de un evento formal que inaugurarán el presidente municipal Lic. Cruz Pérez Cuéllar y el Dr. Roberto Mora Palacios, director del IMIP, quien posteriormente a manera de introducción expondrá el diagnóstico de la ciudad elaborado por el propio instituto. Acto seguido se dará paso a las mesas de trabajo de dos horas de duración para finalizar con una plenaria en la que se resumirán los resultados de la sesión.

Se programaron siete mesas: 1. Uso de suelo: que considera vivienda, Industria, servicios y comercios, densidades, compatibilidades; 2. Infraestructura: agua potable, drenaje, alumbrado público, pavimentación; 3. Medio Ambiente: agua, recursos naturales y antropogénicos, cambio climático, resiliencia; 4. Espacio Público: Parques y jardines, calles y banquetas, vía pública, hitos y monumentos; 5. Aspectos Socioeconómicos: empleo, ingresos, seguridad, cohesión social; 6. Equipamiento: educativo, salud, cultural, asistencia social, recreativo y, la última 7. Movilidad: estrategia vial, transporte público, banquetas y andadore, ciclovías, transporte de carga.

Un mundo de temas… pero no son todos.

De manera general podemos decir que una vez establecidos los objetivos y las metas a las que aspiran los ciudadanos en el corto y mediano plazo -porque para ello es que se realizan los ejercicios participativos: para integrar una visión colectiva de lo que se quiere llegar a ser- la planificación urbana es un instrumento que busca alcanzarlos a través del diseño de estrategias para que una definido el qué, se proceda a establecer el cómo, quién, dónde y cuándo es que se llevarán acciones y proyectos sin dejar de lado la consideración de los recursos necesarios y las fuentes para allegarlos.

Por la complejidad que implica la planeación urbana y que nuestra ciudad es una metrópoli de carácter binacional, la sexta ciudad en cuanto a población en el país y su relevancia en el estado de Chihuahua, pregunto ¿para cuánto tiempo le gusta a Usted que sean las reuniones para abordar los temas que antes mencioné? ¿Dos horas? ¡Sólo dos horas!

Por lo que se conoce hasta hoy el tiempo de tales reuniones para definir el destino de la ciudad es insuficiente, y no solo eso, la metodología cae en lo que tradicionalmente se ha hecho en la planeación urbana y repite sus vicios: sesiones de consulta que más que buscar la opinión de los ciudadanos se convierten solo en el evento para cubrir un requisito, dejando de lado la visibilización de grupos vulnerables que requieren de proyectos específicos también en lugares específicos. ¿En qué momento se está considerando a las personas con sus distintas discapacidades? ¿Y los adultos mayores? ¿Y los grupos indígenas? Todo el tema de la movilidad ¿“cabe en la misma canasta”? ¿Se discutirá en un mismo lugar y momento temas como la cohesión social y los ingresos? ¿Y los migrantes? Dudo que la reflexión que ameritan todos los temas se agote en dos horas.

De acuerdo a mi experiencia al elaborar el Plan Municipal de Desarrollo Urbano Sostenible y bajo la metodología propuesta por Sedatu, donde el eje de la planeación son las personas, la propuesta que vemos está muy lejana a ello… Si haces lo mismo, el resultado será el mismo. En otras palabras, si no se cambia el modelo de planeación seguiremos teniendo una ciudad segregada, con déficit de equipamiento y excluyente, reflejo de los propios planes urbanos que dictan a través de los usos del suelo y las densidades plasmadas en la carta urbana dónde van a vivir los ricos y los pobres, aunque en el discurso diga que aspira a lo contrario.

Me interesan los siete temas que se proponen para la sesión de consulta pública, y otros tantos que no aparecen, pero no puedo participar en todos: solo debo elegir uno porque así lo dice el formato de registro y las mesas, además, son simultáneas. Estoy segura de que me invitarán a enviar mis propuestas por escrito, como lo han hecho en anteriores ocasiones, mismas que solo he recibido un sello de recibido en mi pliego a manera de un “gracias por participar”. ¿Será esta la manera procurar la participación de los juarenses para integrar su voz y opiniones? O solo se cubrirá el requisito