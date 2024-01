Participación en materia electoral: vital para 2024

“En este 2024, serán 13 mil 970 juarenses quienes podrán votar por primera vez, teniendo un peso importante en el porcentaje de participación en nuestra frontera; esto significa que seremos las juventudes quienes formemos parte de la vitalidad del rumbo de México”

Se avecina un proceso electoral vital para el rescate de nuestro país, pues se decidirá el desarrollo y el rumbo de México para los próximos 30 años; ¿en manos de quién vamos a dejar la decisión política y gubernamental, las políticas públicas y programas sociales?

Para poder decidir qué es lo que queremos para nuestra nación, debemos comenzar con dejar de lado la apatía de participación electoral y conocer a quienes tenemos al frente para que nos represente en el Gobierno, no dejándonos ir por una cara bonita o quien tiene más likes en redes sociales, sino por el mensaje de propuesta y trabajo real que ha demostrado.

En este 2024, serán 13 mil 970 juarenses quienes podrán votar por primera vez, teniendo un peso importante en el porcentaje de participación en nuestra frontera; esto significa que seremos las juventudes quienes formemos parte de la vitalidad del rumbo de México.

No comencemos a quejarnos de lo que tenemos mal a nuestro alrededor, de lo que se debería o no hacer, de las políticas públicas que se debieran implementar, pues está en nuestras manos y en nuestra voz el exigir que las cosas se hagan bien, que se den cuentas claras, que no escondan la mano cuando algo sale mal y sobre todo que no quieran vernos la cara a los ciudadanos, tratando de tapar el sol con un dedo.

Los juarenses somos ciudadanos de lucha diaria, de constancia y de exigencia para todo, pues sabemos que merecemos lo mejor para las actuales y futuras generaciones, que no podemos dejar en manos nuestro país con alguien que nomás busca el cómo llegar al poder para enriquecerse los bolsillos.

Si no participamos en estas elecciones, dejaremos de lado nuestro derecho que como país democrático gozamos, pero para eso se necesita contar con el interés de escuchar a quienes desean gobernarnos, el no dejarnos guiar por tendencias o por quien me va a dar más apoyos; recordemos que las despensas de campaña se acaban, pero los programas y políticas públicas bajo perspectiva del bien común se quedan… eso es lo que debemos buscar, que en la boleta elijamos de manera responsable, velando por un interés mayor que es el de toda la sociedad, de ver quien es la persona más preparada, capaz y con convicción para llevar de la mano la mejora y el rumbo de nuestro entorno.

Para los jóvenes: piensa bien a quién vas a elegir para que se convierta en tu próximo presidente de la República, pues tal vez será tu primera elección, pero sé que estás preparado y estás consciente de lo que quieres para ti, para tu familia y tus amigos; debemos ir todos juntos para ver realmente que es lo que nos va a llevar por un buen camino, pues tu voz, tus exigencias y tu participación son vitales para este 2024.