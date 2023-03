¿Participación Ciudadana o golpeteo político?

Siempre estaré a favor de cualquier ley, reglamento, norma o disposición que incremente o estimule la participación ciudadana en los asuntos de gobierno, aun a pesar de que dichos instrumentos se puedan convertir en herramientas de golpeteo político para atacar o debilitar a un gobernante o servidor público, en materia de libertades es mejor que sobre y no que falte, es mil veces preferible lidiar contra los abusos de esos instrumentos, que contra la falta de ellos.

En días pasados, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, sesionando en esta frontera, determinó que era improcedente la solicitud de plebiscito en contra de la Plataforma Centinela, programa de seguridad pública impulsado y ejecutado por el gobierno del estado, y lo consideró así porque ninguno de los solicitantes, mayormente diputados locales de Morena (eso refleja claramente el sesgo partidista de la petición), pudo precisar con claridad y puntualmente cuál era el tema específico del plebiscito.

Hay varios tópicos que es muy importante destacar. La Ley de Participación Ciudadana establece varios mecanismos para que la ciudadanía ejerza su derecho a participar en las decisiones de gobierno, ya sea para exigir cuentas o para cuestionar proyectos, e incluso para presentar iniciativas o proyectos ciudadanos, pero ese es precisamente el punto, es una ley para los c – i – u – d – a – d – a – n – o – s, no para los partidos políticos, y no es que se excluya a estos últimos, o que se les discrimine, simplemente que los partidos políticos han tenido siempre sus mecanismos propios y adecuados para inconformarse con las acciones de gobierno.

Es decir, en el caso particular queda claro que el partido político Morena está abusando de una Ley ciudadana, para sus intereses partidistas, con el único fin de golpetear políticamente al gobierno que encabeza Maru Campos, lo que puede entenderse perfectamente y hasta lógico es, pero no utilizando una herramienta legal diseñada con otros fines y cuyos beneficiarios son los ciudadanos, no los partidos políticos.

En un boletín oficial del IEE, identificado con el número IEE/CE51/2023, y denominado "Resolución del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral del expediente IEE-IPC-01/2023, por la que se declara IMPROCEDENTE la solicitud de inicio del instrumento de participación política denominado plebiscito", la autoridad inicia declarando:

"En esta resolución el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua declara improcedente la solicitud de inicio del instrumento de participación política denominado plebiscito, promovida (sic) por diversas personas representadas de manera común por Edin Cuauhtémoc Estrada Sotelo, ya que no se precisó el acto o decisión materialmente administrativa que sería materia de consulta a través de la figura del plebiscito".

"Asimismo, se estima que los actos que fueron conocimiento de este Instituto relacionados con la Plataforma Centinela, por una parte, resultan extemporáneos, algunos de ellos están fuera de la temporalidad que marca la normativa de treinta días, y por otra, no puede ser sometido a plebiscito por tratarse de materia fiscal."

Resulta pues, por lo menos, muy lamentable que un partido político como Morena utilice de manera ventajosa y arbitraria un instrumento legal diseñado para la participación ciudadana, y más que lo haga con fines eminentemente partidistas. Los partidos políticos tienen sus propios recursos y canales legales para expresar sus posturas o inconformidades.

Lo que no esperaban los opositores políticos al gobierno panista de Maru Campos es que esta radical postura en contra, terminaría beneficiando aún más el proyecto de la Plataforma Centinela, porque ahora, con el pretexto de su oposición y de sus peticiones, se le ha dado aún más difusión que antes, incluso por otras vías.

Por ejemplo, solo basta entrar a la página web del IEE precisamente, para enterarse de todas las virtudes y beneficios de la Plataforma Centinela, y no es que el IEE esté del lado de la gobernadora, sino que, por obligación de Ley, ahora ese instituto debe comunicar y difundir toda la información relacionada a dicho proyecto de gobierno.

Porque resulta que, si bien se desechó de plano la solicitud de plebiscito, lo que sí autorizó el Consejo General del IEE, fueron una serie de consultas públicas, que son otra variante de la participación ciudadana, relacionadas con el mismo tema.

En un comunicado por separado, el órgano electoral informó que “Con el objetivo de conocer las opiniones y propuestas de las personas que habitan el estado, el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEE) invita a la población chihuahuense a participar en las consultas ‘Plataforma Centinela’ y ‘Reforma a las 6 leyes del medio ambiente’, que se realizarán en todo el territorio estatal, del 17 al 31 de marzo.”

Y abunda: “En la Consulta Pública ‘Plataforma Centinela’, la población tendrá la oportunidad de opinar y dar propuestas respecto a la estrategia de seguridad pública estatal denominada: Plataforma Centinela; mientras que en la denominada ‘Reforma a las 6 leyes del medio ambiente’, se podrá opinar y dar propuestas respecto a la reforma de seis leyes estatales para la restauración del medio ambiente de Chihuahua.”

“La ‘Plataforma Centinela’ es una estrategia de seguridad pública estatal, mediante la cual, a través de herramientas tecnológicas, se desarrollarán tareas de seguridad mediante el análisis de datos estatales y municipales, para: a) La vigilancia aérea y móvil; b) Recorridos virtuales mediante los sistemas de video vigilancia; c) Rondines policiales basados en el análisis delictivo; d) Generación de informes policiales automáticos; e) Estadísticas que permitan ayudar en la creación de carpetas de investigación; y f) Geolocalización inmediata de elementos policiacos.”

“El Centro de Seguridad Estatal ‘Torre Centinela’ es un edificio que forma parte de la estrategia de seguridad pública estatal denominada ‘Plataforma Centinela’, en el que se estará la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y se realizará la supervisión de los subcentros regionales.”

“Los subcentros regionales se ubicarán en las ciudades de: Delicias, Camargo, Cuauhtémoc, Ojinaga, Jiménez, Parral, Guachochi, Bocoyna, Madera, Nuevo Casas Grande, Guadalupe y Calvo, Ciudad Juárez y Chihuahua.”

Y todo, a partir de las inconformidades y solicitudes de los diputados de Morena, es decir, sin quererlo, o más bien, no queriéndolo, se han convertido en los principales impulsores y difusores del ambicioso mega programa de seguridad pública que tanto denuestan.

Lo cierto es que la Plataforma Centinela avanza a paso firme, y, sin duda alguna, se convertirá en el programa de gobierno insignia de María Eugenia Campos Galván, no solo por sus dimensiones y alcance, sino por los resultados que se obtendrán de su operación.

La imagen que aparece ilustrando este artículo es una de las tantas que aparecen en la página del IEE como parte de su responsabilidad orgánica, legal y funcional, al realizar consultas públicas.

Es tanto el encono partidista e ideológico hacia la gobernadora, por parte de Morena, que terminan siendo sus mejores promotores y propagandistas. Reza un refrán popular “Tanto quiere el diablo a su hijo que termina sacándole un ojo”, en este caso bien podríamos parafrasearlo “Tanto odia el diablo a su suegra, que termina haciéndola inmortal”.