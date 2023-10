Paridad en las gubernaturas (III)

Hay temas en los cuales la sociedad tiene un paradigma colectivo muy arraigado, casi como un dogma, y por tanto, a muchos no les gusta entrar a discutirlo, especialmente en estos absurdos tiempos de corrección política.

Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial y con la creación del Estado de Israel, Alemania no podía (y sigue sin poder hacerlo) emitir una opinión firme respecto a aquel país, la conducción de su política exterior, e incluso, de los abusos que a diario cometen contra los ciudadanos palestinos. De pronunciarse Alemania en estos temas, rápido se les tachara de nazis.

Sucede algo parecido en Estados Unidos donde, a partir de décadas de abusos contra afroamericanos, parece que se ha llegado a un punto donde todos tienen las mismas oportunidades. Sin embargo, cualquier señalamiento que se haga a un afroamericano (como la comisión de un delito, o cualquier cuestión similar) desata inmediatamente una reacción que, a la persona que la exprese, se le puede tachar de racista (“play the race card” dicen los norteamericanos).

En México sucede algo similar. Si usted, estimado lector, se atreve a contradecir, oponerse, o realizar cualquier comentario en temas que tengan un cierto toque de feminismo, usted será tachado de machista. No importa si usted tiene razón, pues la nueva inquisición feminista le linchara, buscará “cancelarlo” o cuando menos “funarlo”. Algo así como lo que sucedía con las Brujas de Salem, pero al revés.

Sin embargo, cuando se tiene la certeza que lo que se dice es cierto, o cuando menos se tienen bases para defender una postura, lo de menos es que la muchedumbre, esa dictadura de lo políticamente correcto, se incomode o trate de acabarlo. En su momento, Galileo Galilei fue condenado por la Inquisición a prisión vitalicia, y se le había ordenado renunciar a la teoría heliocéntrica. De ahí, que acuñara la famosa frase “y, sin embargo, se mueve”. En pocas palabras, Galileo fue el primer “cancelado” o “funado”.

El 10 y 17 de noviembre de 2020, publiqué en este mismo espacio una crítica a la postura del Instituto Nacional Electoral en relación con la postulación de candidaturas a las gubernaturas en donde trataba de garantizar la paridad en las mismas.

Por ser un tema tan delicado, seguro se me tachará de machista, de misógino, de conservador, etcétera. Se me conminará a entender que en México se vive violencia contra las mujeres a diario. Que existe brecha salarial en el mercado laboral. Que tengo abuelas, madre, hermanas, hijas, etcétera. Sin embargo, considero un elogio que se descalifique sin argumentos, simplemente atendiendo a estas ideas preconcebidas de lo que debe hacerse para promover la participación de la mujer en política.

El Estado mexicano ha entrado en una vorágine de expiación de culpas colectivas, por la innegable violencia contra la mujer que se vive en México. No se puede ignorar que, efectivamente, la violencia de género existe en México. Tampoco se puede negar el pasado, pues hasta hace setenta años, la mujer ni siquiera tenía el derecho de sufragar.

El día de hoy, en cambio, cada vez más mujeres participan en política. Actualmente, mujeres presiden ambas cámaras del Congreso de la Unión. Una mujer encabeza la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay muchas gobernadoras y el Congreso alcanzó una paridad inédita. Sin embargo, esto no ha cambiado para nada la realidad que viven millones de mujeres en México. Es decir, la violencia de género no ha cesado. Por tanto nos debemos preguntar, ¿La participación de la mujer en política es garantía de que esto cambie? Yo creo que no, en virtud que la violencia de género no es un tema que nada más a las mujeres les interesa erradicar. Es un problema que atañe a hombres y mujeres por igual.

Por eso, caer en esa falacia que se tienen que establecer acciones afirmativas para que más mujeres participen en política -con claras ventajas sobre los hombres- es absurdo. La ley y las autoridades deben de garantizar las mismas oportunidades de acceder a un cargo público tanto a hombres como a mujeres. Preferir mujeres no nos refleja una verdadera equidad de género; tampoco representa una verdadera igualdad. Representa una postura misándrica igual de intolerante que el machismo.

Regularmente, las corrientes progresistas son las que promueven el establecimiento de cuotas de género incluso en cargos unipersonales (como lo son las gubernaturas) y no en los cargos representativos (como lo son las diputaciones). El Consejo General del INE, en una decisión absurda, atendiendo a criterios de corrección política, e ignorando principios constitucionales vigentes, se pronuncia emitiendo un Frankenstein jurídico mediante el cual establece que de las nueve postulaciones que los partidos llevarán a cabo el año que viene en gubernaturas, cuando menos cinco deben corresponder a mujeres.

En principio, debemos decir que no se está ante una elección en la cual se vayan a escoger nueve posiciones representativas; se está ante nueve elecciones locales en nueve Estados diferentes, libres y soberanos todos ellos. De ahí, que pretender establecer desde el INE (una decisión de carácter centralista) criterios que garanticen la paridad de género, equilibrando candidaturas de un Estado contra otro, resulte un absurdo. Se puede llegar a discutir si las posiciones representativas (como es el caso del Congreso) deben o no someterse a principios de paridad; pero obligar a los partidos políticos a tener que efectuar un balance entre Estados, obligándolos a que en ciertas entidades deban postular a hombre o a mujer, es algo ilógico y carente de raciocinio. De esa forma, se invade la vida interna de los partidos.

Ante esta decisión del INE, me surgen algunas dudas. ¿Qué pasará con los partidos de registro estatal? ¿Cómo se les puede obligar a cada uno de ellos a cumplir con este absurdo si únicamente compiten en un Estado y no en los otros ocho?

Otra duda que me surge es, con las coaliciones ¿Se cumple este principio? De ser así, entonces los partidos simularán un cumplimiento de dicho principio, coaligándose en Estados donde no tienen posibilidades y postulando en todo caso a una mujer si en esa entidad quien encabeza las encuestas es otro partido político, para tratar de salvar algunos otros Estados (con candidato o candidata). ¿Es esto verdaderamente paritario?

Si una mujer militante de un partido político, aspira a la gubernatura de su Estado, pero justamente en ese Estado ese partido postulará un hombre, ¿no se le estará discriminando justamente por su género?

Creo que la intromisión del INE es grosera, pues prevarica en cuanto a sus facultades de establecer estos lineamientos. Sin necesidad de ninguna norma absurda como esta, es claro que Morena y sus aliados, como el Frente Amplio por México postularán mujeres a la Presidencia de la República. Esto, insisto, sin necesidad de forzar una paridad que no está contenida en ninguna ley, y que es parte de los caprichos de un grupo.

Incluso, yendo más allá, en 2021, la mujer mejor posicionada en su partido (PAN) para ser candidata a Gobernadora era Maru Campos. Lo mismo con Indira Vizcaíno en Colima. De la misma forma, tanto el PRI y el PAN, como Morena y sus aliados, postularon mujeres en el Estado de México recientemente. Estas mujeres eran la mejor posicionada en sus partidos en su entidad.

Si de forma orgánica se está dando este cambio, ¿por qué el INE insiste en prevaricar y arrogarse funciones que no le corresponden?

En lo personal, no me interesa si un partido postula a nueve mujeres a las gubernaturas o a ninguna, ni tampoco si postula a nueve hombres o a ninguno. La capacidad de los personajes políticos no depende de los genitales. ¿No se la ha pasado diciendo la progresía que el género es solo una construcción social? De ser así, entonces, ¿Le permitirán a un hombre que se registre como mujer si se asume como tal ante el órgano electoral? Existe bastante incongruencia en las fuerzas “progresistas” que solo lo son de forma selectiva.

Regularmente, cuando se habla de temas tan polémicos como estos, se voltea a ver a otras partes del mundo, en un ejercicio quizá inconsciente de derecho comparado, para verificar en qué otras latitudes ocurren situaciones similares. Cuando se trata de derechos de la mujer, regularmente se voltea a ver a los países escandinavos, tales como Noruega. En este caso, en Noruega, no se encuentra garantizada la paridad a nivel constitucional, sino a través de compromisos voluntarios que asumen los partidos políticos. Lo mismo sucede en el Reino Unido y en Estados Unidos. Evidentemente si un partido político no postula suficientes mujeres, perderá voto femenino.

Justo como lo decía el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa (Nuevas Inquisiciones II, El País, 15 de junio de 2019) en relación con la supuesta baja participación de mujeres en una feria del libro: “Vaya tontería. El único criterio aceptable en este campo es el de la calidad, no la cantidad. Nada sería tan ofensivo y discriminatorio para las mujeres que ser invitadas a las conferencias como bultos o números, a fin de llenar un cupo aritmético, que fingiría respetar la equidad y más bien la volvería una caricatura, es decir, la haría trizas.”