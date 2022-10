Para trabajar, somos ‘viejos’ desde los 35 años

La semana pasada acudí al Festival Cultural del Agrónomo, un evento con gran variedad de actividades, organizado por la Casa del Agrónomo en Ciudad Juárez. Tuvimos una charla sobre proyectos sociales locales y, previo a la presentación que me correspondió realizar, hubo una sobre técnicas de cultivo y huertos urbanos. Al respecto me sorprendieron dos cosas: las implicaciones como costos, esfuerzos, conocimientos, tiempos, etcétera, que tiene la producción de alimentos; y, el interés de los ingenieros agrónomos por los temas expuestos en las conferencias.

Las participaciones que tuvieron en su reunión fueron casi como ver a los líderes mundiales negociando para impedir el estallamiento de la Tercera Guerra Mundial, ese fue el nivel de pasión que mostraron y no es para menos, la crisis alimentaria y la sobre explotación de recursos naturales, es un tema que les preocupa y ocupa.

Ninguno de los presentes tenía menos de 55 años, todos eran jóvenes con canas; y justamente, el tema expuesto por su servidora fue el de la discriminación por edad, la vejez digna y la inclusión de las personas mayores en la dinámica social.

Refiero lo anterior porque vivimos un serio problema de discriminación laboral por motivos de edad y es necesario poner el tema sobre la mesa. Según la Asociación Mexicana por la No Discriminación Laboral por Edad o Género, el 90% de las vacantes que las empresas ofrecen, no consideran a las personas mayores de 35 años, y el 10% de vacantes a las que sí pueden acceder, suelen ser mal remuneradas y no acordes a sus perfiles de experiencia.

Aunque es muy complicado probar cuando se ejerce un acto de discriminación laboral por edad, esto existe en nuestro país y hasta hoy en día, rechazar a un “viejo” para un empleo, solamente por su edad, sin que exista una justificación lógica relacionada al desempeño mismo de sus funciones o a los riesgos de la actividad, es una práctica que la mayoría de las personas ejercemos o sufrimos, e implica actitudes discriminatorias.

Entre los motivos para no contratar personas que rebasan los 35 años de edad están que: se asume casi en automático que tienen problemas de salud severos; existe la convicción de que hay lentitud para trabajos manuales; se cree que les falta adaptabilidad; e incluso piensan (lo patrones) que ya no pueden contratar a una persona pensionada por el IMSS.

Los motivos que mencionamos en realidad son prejuicios, hay viejos más sanos y funcionales que muchachos de 20 años, pues la salud llega a ser más una cuestión de autocuidado y responsabilidad personal, que de edad. La habilidad para trabajos manuales, en muchos casos puede sobrellevarse o mejorarse con un entrenamiento más prolongado, y la adaptabilidad ¿qué podemos decir de eso? Habemos de todo, jóvenes testarudos y aferrados y viejos flexibles y abiertos a seguir aprendiendo. Insisto, no son cuestiones de edad, o al menos, no exclusivas.

Como contraparte, si las empresas (del tamaño que sean) se dieran la oportunidad de conocer lo que una persona mayor puede aportar a un centro de trabajo, les aseguro que habría entusiasmo por sumar gente mayor a su equipo de colaboradores.

En Ciudad Juárez existe por lo menos una organización que, entre otras estrategias, se dedica a vincular personas mayores que tienen cualidades, experiencia, conocimientos y buen estado de salud, con empresas incluyentes, que saben apreciar el aporte que la persona puede hacer al centro de trabajo. La organización a la que aludo es Girasoles y ellos piensan que contratar personas mayores da a las empresas las siguientes ventajas: menor número de faltas injustificadas, así como puntualidad; sensatez y equilibrio en el ambiente de trabajo; menor rotación; no abandonan el trabajo sin un aviso oportuno; evitan el desorden en las instalaciones de trabajo; procuran tratar sus inquietudes directamente con su superior, evitando “grillas” con otros compañeros; ofrecen multihabilidades a la empresa para la que prestan sus servicios. Todo lo anterior fortalece el capital humano de la empresa y el clima laboral; además existe el beneficio de los estímulos fiscales que promueven la empleabilidad de gente mayor.

No podemos negar que la participación de la población mayor aporta experiencia, en muchos casos incrementa la productividad y propicia un buen clima laboral; en pocas palabras, tiene impactos positivos en la sociedad. Con este y otros argumentos, recientemente, la Cámara de Diputados aprobó reformas a los apartados A y B del artículo 123 constitucional, para que no haya un límite máximo de edad para obtener un empleo. Sin embargo, no es suficiente con las reformas; hace falta generar una nueva cultura y educar sobre temas de inclusión, así como brindar herramientas que faciliten denunciar y probar situaciones de discriminación por edad al momento de contratar colaboradores.

Y referí al inicio de este escrito la actividad de los ingenieros agrónomos, porque son una muestra fehaciente de que las personas mayores siguen aportando esfuerzos muy valiosos e imprescindibles a nuestra sociedad. Y mientras vamos mejorando como sociedad y educándonos más sobre este tema, si usted es un “viejo” mayor de 45 años y busca empleo, acuda a la asociación civil Girasoles, ahí le harán una radiografía de su perfil laboral, le darán una capacitación para volver al trabajo y después, lo estarán promocionando con una gran bolsa de empresas cuyas vacantes sean coincidentes con su perfil laboral.