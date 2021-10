Para terror, Juárez

Octubre es el mes perfecto para promocionar y vender diversos productos relacionados con las actuales formas de festejar Halloween. De origen pagano y popularizada por los inmigrantes irlandeses esta festividad es muy popular en nuestra ciudad; además de las fiestas de disfraces y la tradición de pedir dulces, algunos juarenses disfrutan el terror a través del cine o la novela.

Una de las novelas clásicas de este género que más ha fascinado por su narrativa que además de sumergirnos en un ambiente de terror y misterio, provoca una profunda reflexión sobre la capacidad humana para hacer el bien o el mal. Escrita por el autor escocés Robert Louis Stevenson y publicada en 1886, “El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde” cuenta la historia del abogado Gabriel John Utterson y su intento por entender las razones del distinguido y buen ciudadano Henry Jekyll quien ha dispuesto en su testamento que todas sus propiedades pasen a manos del detestable y, por lo menos malvado, Edward Hyde.

La ira, furia y locura con la que se describe un homicidio puede generar terror en los lectores en la obra de Stevenson; pero, el crujir de los huesos de la víctima de Hyde me hace pensar en el dolor de todas las víctimas de homicidio que, como he mencionado antes, nuestra ciudad ve que se multiplican mes a mes sin que parezca existir una estrategia real y eficaz para combatir estas manifestaciones violentas.

La dualidad entre bondad y maldad en que se mueve el personaje central de la novela me hace pensar en esta ciudad que tiene ejemplos de ciudadanos comprometidos con la paz y el desarrollo, así como otros que en sus actos solo lesionan a la familia juarense y proyecta a nivel internacional a nuestra ciudad como una región más terrorífica que cualquier novela del género gótico.

Por ello, intencionalmente, la propuesta de este mes ha sido compartir lecturas de autores clásicos que nos permitan reflexionar sobre el dolor que generan los homicidios dolosos, particularmente aquellos que se cometen en contra de las mujeres por razón de género.

En este sentido, con la convicción de que la reflexión debe llevarnos a la acción, encontramos que, en la actual realidad, los ciudadanos del Londres donde la novela muestra los horrorosos crímenes del señor Hyde, espantado por los dolorosos feminicidios recientes, se manifestaron a través de 78,000 mensajes con propuestas para hacer frente a la violencia de género, lo que ha marcado un compromiso de la Ministra del Interior del Reino Unido Priti Patel para el diseño de una nueva estrategia para combatir este tipo de violencia.

Dicen que las comparaciones no son buenas, y en este sentido no pretendo hacer una comparación que mostraría enormes diferencias entre ciudades como Londres y Juárez, pero los gritos de las víctimas de violencia me parece que suenan igual en inglés británico como en el español fronterizo; que la muerte de una mujer o una niña duele igual en una familia de Knightsbridge como en Parajes de oriente.

En poco más de un mes, el 25 de noviembre, como cada año desde el 2000, a razón del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer tendremos múltiples eventos y manifestaciones de instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil en las que se harán llamados para acabar con esta violencia, se destacará las nuevas oficinas para atender a las víctimas y el mejor equipo de los encargados de perseguir e investigar los delitos cometidos por razón de género; pero como ciudadanos, ¿qué podemos aportar?, ¿cuáles serían las propuestas que recibiría la Fiscalía si nos preguntaran cómo erradicar la violencia contra las mujeres?

La Fiscalía General del Estado cuenta en su sitio web con un espacio para recibir comentarios (http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/contact/); el dolor y hartazgo por la violencia de género en nuestra ciudad será capaz de mostrar otra cara ciudadana, una que con inteligencia y bondad presente propuestas (quizá más de 78,000) que puedan constituir una estrategia que contribuya a las acciones para erradicar la violencia contra las mujeres.