¿Para qué sirven las corcholatas?

Ciudad de México.- Aunque se trata de un objeto pequeño y al que poca atención se le pone desde que fue inventado, pese a ser de mucha utilidad, la corcholata se ha convertido desde hace algunas décadas en algo imprescindible en la vida del ser humano.

La modernidad genera cambios radicales para el bien común y cada día se agrega a la lista de inventos, aquello que permite una vida menos complicada, por supuesto, en lo que se refiere al avance tecnológico y en beneficio de la humanidad.

PUBLICIDAD

Cada década se ha caracterizado por determinados avances e inventos y, la corcholata, evidentemente, no fue la excepción. De ser un artículo que en su momento fue considerado el invento más impresionante, hoy se utiliza para muchas cosas, no solo para tapar y ser destapada.

Tiene varios nombres, por supuesto, pero el uso es el mismo, por ejemplo, en España le llaman chapa, en Panamá le dicen platillo y en Colombia tapa, pero en México le denominamos corcholata, nombre original con el que fue bautizado.

Y es que en realidad se llama tapón corona, pero le decimos corcholata, desde hace varias décadas, porque en el pasado llevaba en su interior un corcho que servía para evitar que se formara óxido en el metal o la lata. En 1892 el irlandés William Painter presentó la patente de este objeto y funda Crown Cork & Seal Company de Baltimore. Seis años después, presentó el primer syruper-crowner que le permitía a un operador llenar y tapar 24 botellas por minuto.

Los tapones de corcho fueron desplazados por el tapón corona en 1903, justo cuando las bebidas carbonatadas tuvieron su auge en demanda, sobre todo en Norteamérica y se usaron botellas de vidrio para su distribución, lo que necesitó un tapón práctico y sobre todo seguro.

Por ser hermética y de una sola pieza, la producción de bebidas embotelladas generó grandes reducciones de gastos, pues la corcholata ayudó a conservar el sabor y las características de los líquidos. Pero lo más importante, es que el tapón corona se probó en botellas de cerveza durante su transportación por varias semanas, sin sufrir mermas.

Esa es la brevísima historia del invento de la corcholata, pero a la fecha, sus diseños han sido considerados hasta objetos de colección y quienes optaron por ese pasatiempo, intercambian corcholatas por todo el mundo, pues existen incluso, las que modifican su color para indicar cuándo una bebida está fría… o en su punto caliente para ser consumidas, según el gusto.

Desde su invento, las corcholatas también son usadas como adornos, herramientas, suplementos para arreglar desperfectos, juegos, arte, decoración y un sinnúmero de aplicaciones según la imaginación.

Por ejemplo, juntar cientos de corcholatas para construir la base de una mesa, para nivelar las patas de un banco o una silla en algún restaurante o la propia casa; en París, se han mostrado verdaderas obras de arte a base de tapas cuyo color original forman rostros, edificios, paisajes o figuras de animales salvajes.

Las corcholatas sirven para enmarcar espejos, elaborar cortinas, separadores de muros o bien, como fichas en juegos de mesa como el pocker, damas chinas y hasta los niños las utilizan para construir hélices de aviones de papel.

Las tapas se reciclan, por ejemplo las de plástico, y se envían a asociaciones de ayuda para obras sociales, reunir recursos con los que se pueda aliviar una enfermedad que requiere de sumas importantes de dinero y en algunas oficinas se instalan depósitos en los que los empleados van llenando con estos objetos.

Las corcholatas tienen 21 picos, por lo regular, y un diámetro de no más de seis centímetros. No existe botella de refresco, agua, cerveza, jugo e infinidad de líquidos, que no utilice una tapa, sobre todo las gaseosas y aquellas que necesitan definitivamente conservarse durante semanas, meses y hasta años.

Hay corcholatas, tapas o corchos que hacen perdurar el contenido de una botella durante décadas, como es el caso de los vinos, aunque ya el tratamiento de estos artículos merece una atención especial distinta, pero no dejan de ser tapaderas.

Los tapones corona garantizan la máxima presión de sellado hermético, tal, que sería muy difícil que algún elemento extraño penetrase el interior de las botellas o botes de aluminio; las corcholatas sirven pues para múltiples aplicaciones, desde juegos, hasta decoraciones. Es cuanto.

Perdón, se me olvidaba: las corcholatas también sirven como candidatos a puestos de elección popular y, por supuesto, necesitan de un destapador. Ya mero. Al tiempo.