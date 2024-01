Para poder poder, mujer

En el camino a la libertad y a la autodeterminación, las mujeres encontramos cualquier cantidad de vicisitudes, escrutinios o deméritos, no para poder ser, sino para poder hacer, pues el reconocimiento a nuestros derechos no se da en la letra, sino en la acción. En este largo andar ocasionalmente se abren espacios donde respiramos la dignidad, meros oasis tal vez, en el desierto de conquistas no alcanzadas.

Los derechos humanos también son políticos y la igualdad debe ser feminista o no lo será.

Desde las luchas por emitir el sufragio femenino en nuestro país con Elvia Carrillo Puerto, Rosa Torre, y Beatriz Peniche de Ponce, han pasado décadas ya. Luego alcanzar los espacios de representatividad popular no es conquista fácil, ni el hacerlo augura que se cumpla con al menos la libertad de decisión propia o la libre asociación. La experiencia política estará aún por un tiempo del lado de los hombres, y es una historia que cada mujer debe aportar a deconstruir o bien reaprender, desde los ojos de las mujeres, porque solo en nuestros ojos se percibe la realidad femenina. El poderío vital basado en la libertad y justicia para ver por las otras, buscando el bienestar dice Sen y Nussbaum.

En este sentido la ciudadanía es identidad politica, según Hanna Arendt, y debe ser feminista, pues la mujer se encuentra escindida, y no ha hecho inalienables los derechos humanos. Siguen estando estos últimos sujetos a interpretación y a los grupos que ostentan poder. Hacer ciudadanía sería entonces tener la capacidad para enfrentar la vida, sin opresión o por ser pertenecientes a alguien. La existencia, que parte de la autonomía, para dejar de vivir a través de o para algo/alguien o del otro.

Ser diferente, cambiar, puede llevar a cualquier clase de consecuencia, desde la burla, descalificación, transitando un camino que puede ir por el campo de la seducción o la violencia, es decir esperar el premio o el castigo. Las mujeres somos todavía parte de un sistema discriminatorio que hace invisible nuestro trabajo, menos remunerado que a los hombres, bien aprovechan nuestros cuidados o talentos para mantener una estructura de poder o el simbolismo para mostrarnos competentes pero inferiores, limítrofes.

Ser desiguales es un punto clave de la discriminación, y se entiende como la existencia de una percepción que es social y que está caracterizada por un notable desprestigio de una persona o grupo de personas, ante los ojos de otras. Por lo tanto, está determinada esencialmente, como una relación de poder, ya que existen los elementos conceptuales de la dualidad, en este caso la superioridad-inferioridad.

Existe entonces una relación donde hay desventaja, y se manifiestan las representaciones sociales que van a determinar actitudes y juicios de valor o ponderaciones; aquí encontramos los prejuicios y estereotipos que llevan a un trato discriminatorio, y la diferencia que no se percibía de inicio, se hace muy clara, magnificada, lo cual hace que los grupos perpetúen estas dualidades y por ende los entornos se hacen discriminatorios.

Para poder ejercer entonces los derechos, se necesita ejercer las capacidades, que existan oportunidades y esto tiene que ver sin duda como se percibe el mundo, a las personas y al modo como se relacionan unas con otras. Entonces, aquello que lo determina puede ser producto también de la discriminación.

Todo lo que merma vivir en el ejercicio de los derechos tiene influencia en la organización y en la funcionalidad de los grupos sociales, aun cuando la historia nos muestra esfuerzos por derrumbar estos patrones orgánicos, sabemos que se han perpetuado con otros matices, pero subsistiendo.

Según Marcela Lagarde es en las instituciones o espacios democráticos donde la mujer encuentra áreas de mayor oportunidad para modificar lo que hemos sido, pues se concibe a la mujer como institución política patriarcal, o sea que nosotras reproducimos este poder, tanto para hombres como para las mujeres, por incorrecto y doloroso que pueda sonar.

Las instituciones públicas tienen particularidades con claros tintes de feminidad y masculinidad, por ejemplo asignarían perfectamente a las mujeres como las titulares en áreas de educación o de salud, por ser extensiones de símbolos maternales, pero serán cautas para otorgar el poder de ejércitos o de procuración de justicia a mujeres, con espacios en nuestro país donde no hemos llegado, como la Presidencia de la República. También se van modificando los esquemas sin duda, para abrir paso al empoderamiento femenino. Como lo ha sido Olga Sánchez Cordero, Elba Esther Gordillo, Rosa Icela Rodríguez, Claudia Sheinbaum o Luisa María Alcalde al frente de agendas sin duda polémicas, pero tradicionalmente masculinas y determinantes.

Citaré lo escrito en el informe ONU Hábitat, respecto a Derechos Políticos de las Mujeres y Acoso Político como práctica de discriminación, donde según María Isabel Santa Cruz “La igualdad -entendida no como identidad, ni uniformidad, ni estandarización- es, en primer lugar, la autonomía, la posibilidad de elección y decisión independientes, que involucra la posibilidad de autodesignación. En segundo lugar, igualdad supone autoridad o, lo que es lo mismo, la capacidad de ejercicio de poder, el “poder poder”, y Celia Amorós: “sólo pueden llamarse iguales a quienes son equipotentes”. En tercer lugar, y va estrechamente con la equipotencia, igualdad requiere equifonía, es decir, la posibilidad de emitir una voz que sea escuchada y considerada como portadora de significado y verdad, y goce, en consecuencia, de credibilidad. El cuarto carácter exigido por la igualdad es la equivalencia: tener el mismo valor, no ser considerado ni por debajo ni por encima de otro. No basta con poder, sino que también hay que valer, con la respetabilidad que ello implica.”

Emblemática Rosario Castellanos en Desamor dice “y entonces supe: yo no estaba ahí, ni en ninguna parte, ni había estado nunca ni estaría” hoy la Universidad que lleva su nombre reza el lema: ¡Libres, dignos y humanos! abracemos esa idea, creando experiencias positivas para las mujeres desde los oasis y no soltemos esas posibilidades hasta que se hagan cotidianas y reales.