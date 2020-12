Para algunos, palabras de aliento

Tanto es el ímpetu de lograr bienes materiales sobre la tierra que, en no pocas ocasiones se convierte en una obsesión, comúnmente se descuida lo más importante que se tiene a un lado o en frente, está ahí y no lo vemos. Minutos, horas, días y años se consumen con el paso del tiempo buscando la supuesta felicidad material, tiempo pasado que ya no es recuperable. Y al voltear atrás se ve lo que se pudo haber ganado o lo que se perdió y no precisamente algo material.

El pensamiento universal de generar un mejor nivel de vida, económicamente hablando, se vuelve un recorrido interminable, al lograr el objetivo se pide más y más y así sucesivamente. Aunque, como ejemplo vemos que los multimillonarios siempre están pensando en amasar más fortuna y al obtenerla van por el doble.

Sí, es necesario vivir cómoda y dignamente, trabajar para ganarse el pan diario, con las preocupaciones normales de la vida, buscando el bien personal y común. Disfrutar cada día y el fin de semana con un descanso merecido por lo laborado durante la semana, que tenga sabor el estar en casa y deleitarse de la familia y los momentos únicos que esta provoca. De no ser así qué dicha tiene el vivir.

Se dice que la pereza es la madre de todos los vicios, y sí que es verdad. Mientras que el trabajo es vida, es fortaleza necesaria para sentirse útil y parte de un engranaje social. ¡Oh! Qué difícil levantarse temprano todos los días e ir a laborar, pero qué satisfacción terminar los viernes o el sábado con un pago por lo hecho. En fin, es vivir y reflexionar sobre los actos que podemos lograr a diario.

No podemos ser eternamente felices, existen altibajos en la vida, los problemas sobran y siempre estarán ahí acechando, son pruebas, parte de la vida, el sabor a la existencia. Lo importante es saber cómo enfrentarlos, cada quien posee la forma de encararlos. Si es con ira, prudencia, empatía o simplemente dejarlos pasar, sabiendo que tarde o temprano volverán.

Los especialistas nos dicen que la introspección personal es beneficiosa para mejorar nuestras actitudes, si así lo deseamos, claro. Un clavado al interior, nos dirá qué podemos cambiar, quitar o agregar en nuestra conducta, para bien personal y de los demás. Es difícil para muchos, ya que por lo regular se piensa que uno está bien y quienes están mal son los otros, o aquellos que no piensan como uno. La soberbia y el ego nos lo impiden. Es mejor hacerlo nosotros a que alguien nos lo diga de una manera que quizá no sea la más agradable.

Lo anterior escrito, es por ver que en estos tiempos muchos de los nuestros como familia, amigos y conocidos han fallecido por causa de la pandemia y otras enfermedades y motivos. Algunos con una vida desgastante luchando por una sola idea durante toda su existencia, que no se consumó; otros se fueron sin el perdón de los suyos, con una muerte intranquila, varios más buscando la felicidad económica que no se alcanzó en plenitud y que lo poco o mucho acumulado quedará para el disfrute de quien menos se pensó o se quiso.

La muerte es fría y reflexiva, nada nos llevamos, además de no estar preparados para ella. El mismo Alejandro Magno pidió que en su funeral dejaran al descubierto sus manos, balanceándose fuera de su ataúd, a la vista de todo el pueblo. Con la finalidad de enseñar que venimos a este mundo con las manos vacías y partimos de él con las manos vacías.

Para algunos es el salto a la vida, para otros el final de todo. Por ello debemos saber la finalidad que debemos cumplir en esa milésima de microsegundo en el transcurso de la existencia. Y hacerlo de la mejor manera para tener no tener nada que reclamarnos al momento de la partida.