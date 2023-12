Para acabar el año

Al iniciar el año, proponemos diversas metas a conseguir, sin embargo, algunas o varias de ellas no son alcanzadas por diversas cuestiones, unas ajenas a nosotros, otras por decisión propia.

Sin embargo, cada año que comienza es muy necesaria una introspectiva para señalarnos retrocesos y avances del año que ha muerto y redimir nuevos planes para el ciclo de 365 días que comienza.

Quien no sabe a dónde va, no importa el camino que tome, pero aquel que está determinado a llegar a algún punto, es necesario comience a indagar las formas para conseguir dichos logros, a corto, mediano y largo plazo.

Es muy fácil abdicar en el camino, como a la mayoría nos ha pasado, el reconocer los errores es necesario para poder avanzar, quien no es capaz de hacerlo sus anhelos no comenzaran del todo bien, pues la conciencia le estará mortificando.

Levantarse y caer es el ciclo de la vida, quien aprende esto y lo acepta, tendrá mayor capacidad de resolución para continuar con sus propósitos, con ello poseerá mayores herramientas, conocimientos, pero sobre todo fortaleza para proseguir su camino en la vida.

Algunas personas prefieren alcanzar logros pequeños para con ellos ir escalando otros mayores, algunos más señalan no buscar metas que no serán capaces de alcanzar. En lo particular considero, que no hay objetivos inalcanzables, depende de lo que cada persona desee lograr en su vida. Por ello no se deben poner límites para obtener lo pretendido.

Para algunos sus pretensiones serán lo material, viajes, autos, posesiones y posiciones, otros buscarán solucionar problemas personales, familiares o mejorar la salud. Y siempre estarán los fieles servidores del bien con una promesa constante del acercamiento a su Dios, los cuales, su primera misión es el bien común de todos. Creo que con ellos se inclina la balanza en nuestra ciudad y en el mundo.

Según la consideración del crecimiento como ser en la sociedad, se decía que de los 5 años a los 21 eran para el aprendizaje y estudio; de los 20 a los 30 años son de conocimiento profesional, pasando las tres décadas y llegando a los 40 se robustecería el crecimiento laboral y profesional, al llegar a los 50 debería ser una persona consolidada en sus logros y metas, para llegar a los 60 sin problemas económicos y gozar los años venideros.

La realidad es diferente, cada quien es el arquitecto de su propio destino, algunos les cae por aras del azar, otros por lucha y tenacidad, y otros por más que se esfuercen lo hacen sin razonar y por el camino equivocado. Son múltiples factores con un sinfín de posibilidades para cada ser, los cuales forjarán día con día su presente para consolidar el futuro que desean o han establecido.

El problema es pretender más sin ser feliz con lo que se tiene, el tratar de estar en una permanente búsqueda de posesiones materiales, será una persecución que no tendrá fin, pues las cosas materiales dan satisfacción momentánea, al terminarse ese placer habrá otro y otro, dejando de ver lo que realmente debe importar.

Al final del año, cada cual hará lo propio como es lo debido, estableciendo sus acciones a seguir según su libre juicio. Lo más importante es no dejar de luchar por lo pretendido, de nada sirven los pensamientos sin la acción.

Por ello, a seguir adelante con los mejores propósitos para los nuestros y la comunidad que nos rodea. Son mis deseos para este año venidero. Feliz 2024.